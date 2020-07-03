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Haberler Ömer Karahan Ahmet Kural’ın suçu muhalif olmaması mıydı?
ÖMER KARAHAN
03 Temmuz 2020, Cuma ÖMER KARAHAN

Ahmet Kural’ın suçu muhalif olmaması mıydı?

Fox TV sunucusu 'nın öğretmen eşi Eda Demirci'yi, 'ın sevgilisi 'ı darp etmesinin ardından son olarak da kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı.

Tabii yine muhalif solcular, aydın takımı, feministler ve Twitter algı ekibi sessiz kaldı. Kadın dernekleri yine harekete geçmedi. Solcu, muhalif Cihangir tayfası mensubu sosyal medya fenomenleri yine tweet'ler atmadı.



Sizlerin konuşması için kimlerin şiddet görmesi gerekiyor merak ediyorum doğrusu.

Peki hem muhalif geçinip hem de kadın döven arkadaşlarına zeval gelmesin diye gölgelere karışan bu güruh Sıla-Ahmet Kural olayında niye sessiz kalmadı, niye sevgilisine şiddet uygulayan Kural'ı linç etti? Kural'ın suçu solcu muhalif olmamak mıydı?

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