ÖMER KARAHAN

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın öğretmen eşi Eda Demirci'yi, Sermiyan Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etmesinin ardından son olarak da Ozan Güven kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı.



Tabii yine muhalif solcular, aydın takımı, feministler ve Twitter algı ekibi sessiz kaldı. Kadın dernekleri yine harekete geçmedi. Solcu, muhalif Cihangir tayfası mensubu sosyal medya fenomenleri yine tweet'ler atmadı.





Sizlerin konuşması için kimlerin şiddet görmesi gerekiyor merak ediyorum doğrusu.

Peki hem muhalif geçinip hem de kadın döven arkadaşlarına zeval gelmesin diye gölgelere karışan bu güruh Sıla-Ahmet Kural olayında niye sessiz kalmadı, niye sevgilisine şiddet uygulayan Kural'ı linç etti? Kural'ın suçu solcu muhalif olmamak mıydı?