ÖMER KARAHAN



Azerbaycan'da pek çok haber sitesi, ünlü aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptığını iddia eden haberlere yer verdi. İddiaların ardından bazı fanatik Ermeniler ile cemaatler, Robert De Niro hakkında boykot başlattı. Azeriler ise 'Cesur Yürek' dedikleri ünlü aktöre sevgi ve teşekkür mesajları yağdırdı.



İddialarla ilgili Robert De Niro cephesinden henüz bir açıklama yok. Son olarak işledikleri insanlık suçuna gözlerini kapatıp sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun öldürdüğü Medina bebeğin fotoğrafları dünya gündemine oturmuşken böyle bir boykotu değil Robert De Niro, kimse takmaz! Böyle bir bağışı yapıp yapmadığı hakkında hiçbir açıklama yapmayarak Kim Kardashian'ın kalçasından medet uman Ermeni lobisini umursamadığını gösteren De Niro'ya helal olsun... Tıpkı 'Heat' (Büyük Hesaplaşma) filminde canlandırdığın Neil Mc- Cauley karakterinde 'Tek başınayım, yalnız değilim' dediğin gibi Robert De Niro, yalnız değilsin... Bu insanlık suçuna ortak olmadığından ötürü milyonlar, hatta daha fazlası dün olduğu gibi bugün de seninle olacak...



Dönüp dolaşılıp geri gelinecek mekan

İzmir Çınarlı'da sanayinin içerisinde bulunan Kürkçü Dükkanı'nı epeydir duyuyordum. Sıradanlığın dışında mimari ve mönüsü ile gidenlere farklı bir deneyim sunduğu konuşuluyordu. Malum yeme-içme ve eğlencede tekdüzelik hakimdir. Herkes belli çerçevede ezber dışına çıkmayı kendine hedef belirler. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'deyken fırsat bu fırsat diyerek arkadaşlarla Kürkçü Dükkanı'na gittim. Büyük bir deponun böyle bir ambiyansa dönüşmesi gerçekten muazzam.



Doğallıktan taze et-sebze tüketimine, menüdeki imzalardan muhabbet ve eğlence ortamına kadar oldukça başarılı bir mekan olmuş Kürkçü Dükkanı... Kurucusu Ragıp Can Kutsal ve ekibi, doğru vizyon ve prensiple oldukça akıllı bir mekan oluşturmuş, tebrikler... Benden söylemesi, bu mekan herkesi tilki misali dönüp dolaştırıp geri getirir; nokta.



Maraşlı ev hanımları Orta Doğu pazarında...

Kahramanmaraşlı ev hanımlarının el işçiliği ürünlerini e-ticaret ile Orta Doğu pazarına satışının gerçekleştiğini duydum. İş hayatına ev hanımlarının dahil edilmesi ve kadın istihdamının sağlanması adına oldukça başarılı bir proje... Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden isim de KADEM ve NEYAD derneklerinin üyesi iş insanı Ebru Kain. Ebru Kain'in girişimleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün destekleriyle, ev hanımı 60 kadının el işi ürünleri Orta Doğu pazarına satılıyor.



Bu proje, Ebru Kain'in Katar, Kuveyt ve Dubai gibi şehirlerde Türk el işçiliğine olan ilgiyi fark etmesiyle başladı. Bu durumu değerlendiren Kain, Kahramanmaraş'ta atölyeler kurdu. Bu çalışmada 60 ev kadını görev alıyor. El emeği işlemeler sayesinde aile ekonomilerine de katkıda bulunan kadınlar; ev dekorasyonu ve çeyiz ürünleri gibi geniş kapsamlı çalışmalar sergiliyorlar.