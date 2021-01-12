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Haberler Ömer Karahan Hem alaycısınız hem de halaycı!
ÖMER KARAHAN
12 Ocak 2021, Salı ÖMER KARAHAN

Hem alaycısınız hem de halaycı!

Fox Haber'in 'çok bilmiş' sunucusu , geçen perşembe yine sahnedeydi. Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun "Hepimiz aynı gemideyiz. Bizi güzel günler bekliyor. Alışırız birbirimize" sözlerini diline dolayıp alaycı bir ifadeyle şöyle dedi: "Bunlar pozitif düşünce mafyası. Bazı arkadaşlarımız soruyor; 'Pozitif düşünce mafyası da nedir?' diye. Bilirsiniz onları... Öyle bir mafya var; sürekli iyiye doğru, iyi bir sonuç çıkartmak üzere olanlar falan..."

NEGATİF DÜŞÜNCE MAFYASI
Dinle Selçuk efendi! Olaya böyle bakarsan sen ve senin gibiler de negatif düşünce mafyasısınız! Elde benzin bidonu, sürekli aportta bekliyorsunuz. Ne zaman Türkiye'yi karıştıracak bir olay yaşansa ortalığı ateşe vermek için ellerinizi ovuşturarak ortaya çıkıyorsunuz. Türkiye doğal gaz rezervi bulsa, Libya'da Suriye'ye, Kafkaslar'da laf söylese, hemen yerinizden fırlayıp ülkenin hayrına olacak her güzel şeye bir kulp takıyorsunuz.

Yüzünüzde de hep o aynı 'alaycı' ifade. Bu arada sadece alaycılıkla kalsanız iyi, bir de halaycı tarafınız da var. Canan Kaftancıoğlu gibi... Ortalığı karıştırmaya müsait bir ortam gördünüz mü, hemen halay başı olup millete gaz veriyorsunuz.

'Demet'i biz anlamıyoruz nasıl anlasın?'

kullanıcılarının karşısına çıkan ve kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesi günlerdir tartışılıyor. Kullanıcılar uygulamayı silerek farklı anlık mesajlaşma programlarına yönelirken sosyal medyadaki paylaşımlarda geyikler bitmiyor. Kavimler göçünden kuş dili yazışmalara kadar birçok mavranın döndüğü konuyla ilgili 'a cevap veren bir kullanıcının paylaşımı olay oldu. Sürekli yazım hataları ile eleştirilen Akalın'ın gizlilik konusundaki merakına kullanıcı, "Senlik bir durum yok, mesajlarını biz zor anlıyoruz, nasıl anlasın?" dedi. Haksız sayılmaz, ne dersiniz?

Global iş birlikleri çoğalmalı

İspanya, Avusturya ve Amerika gibi ülkelerde sanat hayatını sürdüren Neshe, ''yi Jimmy Dub ile feat yaparak ilk global single çalışmasını Sony Music'ten çıkardı. Dünyaca ünlü yıldızların prodüktörü Redone'un desteklediği bir sanatçı olan Neshe'nin İspanyolca ve İngilizce sözlerden oluşan Latin pop tarzı şarkısı 'Hijo De La Noche'nin klibi, Mardin ve çevresinin büyüleyici zenginliğini gözler önüne seriyor. Klipteki kostüm tasarımcısı ve koreograf da dünyaca ünlü isimlerle çalışmış. Bu tarz global iş birliklerinin yapılması ve çoğalması oldukça önemli...

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