ÖZLEM AVCI

Hafta başı Alişan, Sinan Akçıl'a öyle bir laf söyledi ki... Kavga da söylenmez denir ya, aynen öyle...

Alişan'ın "Sinan Akçıl'ın sesini beğeniyor musunuz?" sorusuna da yanıtı şu oldu:

"Şarkıları çok güzel ama duygulanamıyorum onun sesiyle..." Alın size polemik...

Bu açıklamasının ardından Alişan'ı arayarak ne demek istediğini sordum.

Alişan, "Şarkıcı detone, sürtone olabilir ama şarkının duygusunu yorumuyla karşısındakine öyle bir geçirir ki, sizi alır götürür.. Ağlatır, eğlendirir...

Biz konservatuvarda notalara göre okuyorduk. Müziğin A'sından Z'sine kadar öğrendik.

Ancak bana göre bir sanatçının yorumu dolayısıyla duyguyu karşı tarafa geçirmesi en önemli şeydir.

Kim ne derse desin. Ben de sevgili Sinan Akçıl'ın bestelerini çok beğeniyorum ancak duygusunu beğenmediğimi dile getirmek istemiştim açıklamamda" dedi.

Müzik sektöründe küçük sesli olup ancak şarkı seçimi, duygusu ile milyonların gönlünü kazanmış birçok ünlü isim var.

Şimdi buradan onları yazmıyorum; sizler zaten alkışlıyorsunuz, şarkılarını severek dinliyorsunuz.

Peki size göre güçlü ses mi şarkıyı daha iyi yorumlar, yoksa küçük sesine rağmen duygulu okuyan mı? Ben de dinleyiciye böyle bir yorum bırakmak istedim.



Gülden, yeni şarkısı ile İstanbul'u yakacak

Gülden, yepyeni şarkısı ile önümüzdeki günlerde müzikseverlerin karşısına çıkacak. Klibini çektiği sözmüziği kendisine ait 'Yakarım İstanbulu' adlı şarkısı ile daha önce birlikte çalıştığı Mustafa Ceceli'nin düzenlenmesini yaptığı şarkı DMC'den çıkacak.

Şarkılarında daha çok acıya, hüzne yer veren Gülden, bu sefer yeni imajı ile de sevenlerini şaşırtacak.

Bestelerini genelde kendi yapan Gülden, "Soğuk Odalar' ve 'Unutamam Dedin' adlı şarkılarda sevgili Mustafa (Ceceli) ile çalışmıştık. Onun uğuruna inandığım için yeni şarkımda yeniden buluştuk" dedi.

Gülden'in, İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in klibini çektiği 'Yakarım İstanbulu' adlı şarkısını merakla bekliyoruz.



Mustafa'nın uyanıklığı

90'lara hit şarkılarıyla damga vurmuş, pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, son single'ında Zeynep Bastık'la sözü-müziği kendisine ait olan 'Mod isimli şarkısını müzikseverlerle geçtiğimiz gün paylaştı.

Müzik kariyerine baktığımda Mustafa'nın uyanıklığını ortaya çıkardım.

Mustafa'nın başarısı tamamen günceli takip etmesi, popüler kültürün nabzını iyi yoklaması.

Geçtiğimiz yıl rap patlama sinyalleri verirken hemen kolları sıvadı,.

Eypio ile 'Reset' isimli bir şarkı yaptı. Eypio ile yaptığı düet, 50 milyon tıklandı.

Daha önce Gülben Ergen'le aralarında yaşanan telif kavgasından sonra yaptığı 'Şıkır şıkır' adlı şarkı da o yılın en çok dinlenileni olmuştu. Günümüze gelirsek...

Geçen yıl sesiyle sosyal medyada parlayan Zeynep Bastık'la düet yapması Mustafa'nın uyanıklığı değil de ne?

Çok güzel zamanlarda çok güzel statejilerle pop dünyasında ayakta kalıyor sevgili Mustafa. Öyle değil mi?