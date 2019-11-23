ÖZLEM AVCI

Yılın sonuna doğru şarkısı en çok dinlenen sanatçıların listesi açıklandı.

Gülşen, listede açık ara birinciliği göğüsledi. Telifmetre'ye göre 2019 yılında ulusal-yerel radyo ve TV müzik kanallarında en çok yayınlanan eser, Gülşen'in single çalışması 'Bir İhtimal' oldu. DMC etiketiyle yayınlanan şarkı, YouTube'da da 129 milyon 280 bin oranına ulaşarak bu yıla damgasını vurdu. Rap furyasının yaşandığı bu yıl Gülşen, tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Sadece sesi ile değil yaptığı şarkılarla da bir elin 5 parmağını geçmeyen kadın bestecilerden biri olan Gülşen, pop müzikte daha uzun yıllar zirvede kalacağa benziyor. 'Bir İhtimal' adlı şarkı ile bu yılın şampiyonu belli, sizce ikincisi kim?

Duyarlı popçu

Çıktığı günden beri yazdığı şarkılarla ve sahne performansıyla dikkat çeken Derya Uluğ, son çalışması ile farkındalık yarattı.

Geçtiğimiz yıl toplumda yaşanan acı olaylardan çok etkilenen Uluğ, 'Göremedim Bi Sen Bak' isimli şarkısını yazdığını belirtti. Genç şarkıcı, toplumsal sıkıntılarımıza bu şarkısı ile dikkat çekmeyi başardı.

18 Kasım'da müzikseverlerle buluşturduğu şarkısı kısa zamanda 2 milyon izlenme oranına ulaştı. Toplumda yaşanılan üzücü olayları kaleme alan Uluğ, bu şarkısının tüm gelirini Kelebek Çocuklar Derneği'ne bağışladığını açıkladı. Sanatçı hassasiyeti ile toplumda yaşanan olaylara duyarsız kalmadığını gösteren genç şarkıcıyı, hem başarılı şarkılarından, hem de bu örnek davranışından dolayı bir kez daha kutluyorum.

1 milyon kişi eğlendi

Jolly Joker Vadistanbul, geçtiğimiz günlerde 10'uncu yılını kutladı. Geceye ben de katıldım.

Zaman zaman yazılarımda belirttiğim gibi bu tip konser mekanlarına çok ihtiyaç var.

Dokuz şehirde bulunan Jolly Joker, yılda bin 300 etkinlik yaparak 1 milyon kişiye canlı müzik sunuyor. Vadistanbul, Kartal, Ankara, Antalya, Bursa, Alaçatı, Gaziantep, Mersin ve Adana'da bulunan bu etkinlik sahnesi, sanatçıların seyircisiyle buluşacağı doğru adreslerden biri... Bence, yapımcı ve prodüktör sevgili Ahmet Çelenk ile İbrahim Sayın'ın ortak olduğu Jolly Joker'ler Türkiye'nin en iyi ses ve ışık sistemlerinin bulunduğu eğlence adresleri arasında bir numarada yer alıyor. Çünkü insanlar oraya gerçekten sevdiği sanatçıyı dinlemeye gidiyor. Sanat dünyasından herkes bu sahnede...

Bülent Ersoy, Merve Özbey, Demet Akalın, Gülşen, Mehmet Erdem ve daha kimler kimler.

Yüksek tavanı, ışıklandırması, havalandırması ve ses düzeni ile bu tip konser alanları çoğalsın herkes müzik dinlesin. Nice yıllara Jolly Joker...

Albümde Karadeniz kodları var

Ünlü DJ ve aranjör Serdar Ayyıldız, iki yıldır üzerinde çalıştığı 'King Of İstanbul' albümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Karadeniz kodlarının kullanıldığı ilk Türkçe deep house şarkısı Pulim'le 50 milyona yakın izlenmeye ulaşan Ayyıldız'a yeni albümünde; Yıldız Tilbe, Burcu Güneş, Aynur Aydın gibi önemli isimler eşlik etti. Farklı tarzda 14 parçanın yer aldığı iddialı albümde birçok yeni yeteneğe yer veren Serdar Ayyıldız'ı gençlere desteğinden dolayı tebrik ederim.