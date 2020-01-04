ÖZLEM AVCI

2019 yılında fiziki albüm satışlarında Altın Plak kazanan Demet Akalın, müzik sektörü açısından önemli bir noktaya parmak bastı. Artık albüm değil, maksi single çıkaracağını söyledi. CD satışlarının iyice azaldığı günümüzde, USB ile albüm satışını kimin başlatacağını merak ediyorum. Yeni nesil otomobillerde artık CD çalar yerine USB girişi bulunuyor. Bu da müzik dinlemek açısından büyük bir sorun. Müzikseverlerin birçoğu, arabasında sevdiği sanatçının tüm şarkılarını birden dinlemek istiyor. Bazı müzik yapım şirketleri, USB satışını denedi ancak maliyetin çok yüksek olması sebebiyle USB'ye pek sıcak bakmıyorlar. Önce plak, ardından kaset, şimdi de CD devri kapanırken; dijital indirme platformları ve USB dönemi, bakalım müzikseverlerin alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? Acaba hangi yapımcı USB devrini başlatacak?



Okumaları beğenmedi tekrar stüdyoya girdi

Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl Sinan Akçıl imzalı 'Canın Sağolsun' isimli single'ını müzikseverlere sunmuştu. Bu single, aslında albümün habercisiydi. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'lere damga vuran Pekkan, boşuna Süperstar lakabını almamış. Bir yıldır albümü için çalışan Pekkan, o kadar titiz ki... 2019 yılının sonlarında çıkarmayı planladığı albümünün okumalarını beğenmediği için yeniden stüdyoya girip bir kez daha şarkıları okumuş. Süperstar; son rötuşların ardından yeni albümünü DMC etiketiyle çıkaracak. Tabii son hali içine sinerse... Pekkan'ın titizliği, yıllardır onu zirvede tutuyor. Genç şarkıcıların Ajda Pekkan'dan öğreneceği çok şey var.



Yeni yılda yine Youtube!

Geçen yıl müzik dünyasında öne çıkan isimlerden biri Zeynep Bastık'tı... Bir yazımda Zeynep'i eleştirmiş ve albüm yapması gerektiğini, sadece Youtube üzerinden müziğe devam edemeyeceğini söylemiştim. Cover parçalarla ünlenen genç şarkıcı, yeni parçası 'Uslanmıyor' ile karşımıza çıktı. Ama yine Youtube'da... Zeynep; sözümüziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Uslanmıyor'un yanı sıra Aksu'nun hitlerinden 'Gülümse' ve 'Canımsın Sen'i, Youtube kanalında yeni yılın ilk gününde müzikseverlerle buluşturdu. Zeynep, inşallah bundan sonra yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapma yoluna gider...