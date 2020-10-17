ÖZLEM AVCI

Daha önce 'Afeta' isimli single çalışmaları için de sevgili Murat Dalkılıç'ı eleştirmiş, daha iyi şarkılar yaparak müzikseverlerin karşısına çıkması gerektiğini kaleme almıştım. Ancak Murat yine o kadar zorlama bir şarkı ile karşımıza çıktı ki.. 'Nerede o eski şarkıları?' der gibiyiz. Değişik bir soundla, tekerleme gibi sözlerle 'Orta yol' adlı şarkısını dinlerken, 'Ah be Murat' dedim resmen. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının video klibinde kendisine oyuncu Serenay Aktaş eşlik etmiş ancak klip bile şarkıyı kurtaramamış. Bazen sanatçılar 'Her üç ayda bir şarkı çıkarayım, gündemde olayım, dijital platformlar üzerinden yürümeye çalışayım' diye bakıyorlar şu dönemde. Ancak toprağın nadasa bırakıldığı gibi sanatçıların da kendilerini nadasa bırakarak daha verimli işler çıkaracağını düşünüyorum. Murat'ın Gülşen'le düet yaptığı şarkısı 'Bi Güzellik Yapsana' halen kulaklarımızda değil mi? Murat'tan öyle bomba şarkılar bekliyoruz.

Buray'ın sessiz başarısı



Geçtiğimiz haftalarda Ziynet Sali'nin, 'Kalbim Tatilde' şarkısının sessiz sedasız, sansasyonsuz da başarılı olunabileceğini gösterdiğini yazmıştım. Sali gibi Buray da sessiz sedasız varolmaya devam ediyor. Radyolarda hızla üst sıralara çıkan şarkısı 'Deli Kız' ile sessiz ama kaliteli müziği ile müzikseverlerin beğenisini kazanıyor. Her albümünde birden çok hit çıkaran Buray, son olarak 'Deli Kız' ile başarısına başarı ekliyor. Sözü ve müziği Gözde Ançel, düzenlemesi Buray'a ait olan şarkının klibi de etkileyici. Animasyon klibi ile müzikseverlerin karşısına çıkan 'Deli Kız', 13 milyon izlendi. Şarkıyı dinliyoruz ancak Çağtay Kubilay Güraras'ın hazırladığı animasyon klibi de mutlaka izleyin derim.





Radyoda en çok çalan şarkı



Sosyal medyanın etkisi ile her gün yeni bir isme ve sese rastlıyoruz. Bu isimler kah sesleri, kah şarkıları ile bir şekilde kulaklarımıza ulaşıyor ve bir anda en çok çalınan şarkı oluyor. Radyoda tesadüfen dinlediğim bir ses Didomido... Şarkıcının Eglo G ile yaptığı feat şarkı 'Nimet', radyoların en çok çalan şarkısı haline geldi. Kaliteli işler bir şekilde dikkat çekiyor ve başarıyı yakalıyor. R&B tarzdaki 'Nimet''in, sözleriyle de en çok beğenilenler arasında sıyrılarak listelere girmesi, sosyal medyanın ve radyoların etkisini gösteriyor. İşte son günlerdeki en çok çalan şarkının sözleri: "Yerimde saydım, bak kalbim karıştırır aklımı. Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım. Ansızın gözgöze geldim bir bak, bakışları nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur. Yardım et ya Rab sen gözleri boncuk boncuk. Saçları bal rengi yanakları allana allana tatlı mı tatlı ah kalbimi ver geri boşluk var."