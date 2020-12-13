Özgür ruhlu gözü kara biriyim

Nurettin Sönmez, “Kuruluş Osman’da canlandırdığım Bamsı Bey’le benzer yönlerimiz var. “İkimiz de sözümüzü tutarız, sevgimiz cennet, öfkemiz cehennemdir” dedi

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakteri ile büyük beğeni kazanan Nurettin Sönmez, sorularımızı yanıtladı...

'Kuruluş Osman'da 'Bamsı Bey'i oynuyorsunuz. Daha önce de tarihi bir dizide oynadınız. Tarihi dizileri tercih etmenizdeki sebep nedir?

Ben değil, tarih dizileri beni tercih ediyor. Bunda fiziksel yapımın uygun olmasının aksiyon sahnelerine yatkınlığım da bir avantaj sanırım.

Bamsı Bey, Osman Bey'in en büyük destekçisi. Osman Bey ne ifade ediyor onun için?

Osman Bey, Ertuğrul Bey'i, onun tohumunu ve yaktığı ateşi temsil ediyor. Aynı zamanda öz evladından ayırmadığı oğludur Osman, Bamsı Beyrek için...

Bamsı Bey karakterini ortaya çıkarırken en çok nelere dikkat ettiniz?

Bana göre o dönemde yaşayan insanların akılları töre kanunlarıyla berrak, kalpleri imanlarıyla nurlu ve bedenleri verdikleri mücadelelerden dolayı kuvvetli... Ben bu karakteri ortaya çıkarırken bu üçlüyle hemhâl olmaya dikkat ettim. Ayrıca o dönemin şartlarının ve atmosferinin insanlar üzerindeki enerji ve etkilerine de odaklandım. Bamsı Beyrek karakterini oynamaya çalışmak yerine Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum.



Bamsı Bey'le benzer yönleriniz var mı?

Var... İkimizin de sevgisi cennet, öfkesi cehennemdir... İkimiz de içimizde olan bir duyguyu asla tutamaz ve bekletemeyiz. İkimiz de söz verdik mi tutarız.

Bir oyuncu için kılıç kullanmak, at binmek, zorlu hava koşullarında dış çekimlerde çalışmak bir hayli zor. Sizi en çok ne motive eder?

Kılıç sallayıp dövüşmek, sosyal hayatımdaki sıkışmışlıkları boşaltmak için iyi bir fırsat bence. At binmek; hastaysam şifalandıran, sağlamsam beni kuvvetlendiren muazzam bir eylem. Zor hava koşulları, dış çekimler; kaos ve keşmekeş içindeki şehir hayatından uzaklaştığım anlardır. Bunlar yeterli motivasyonlar olmalı.

Başka hangi tarihi karakteri oynamak isterdiniz?

Aşkla Şems-i Tebrizi'yi ve şerefle Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamak isterim.

Nurettin Sönmez kendisini nasıl anlatır? Kendimden bahsetmeyi sevmem ama özgür, aşık, gezgin, gözü kara diyebilirim.



DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYORUM



Yaklaşık altı aydır arabamın arkasına monte ettirdiğim karavanımında yaşıyorum. Genelde arabamı ormana koyduğum için dizi çekimleri dışında da doğayla iç içeyim. 20 yıldır biriktirdiğim Uzak Doğu öğretilerinin antrenmanlarını yapıyorum. Fiziksel veya zihinsel iyileşmelere ve dönüşümlere ihtiyaç duyanlara mobil bir şekilde eğitim veriyorum.



SETTE KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM



Uzun yıllardır Bozdağ Film'le çalışıyorsunuz. Bu platoda tarihi işlerde oynamak size nasıl deneyimler kazandırdı?

Bozdağ Film, dolayısıyla Mehmet Bozdağ; Metin Günay hocamızla birlikte tarihi dönem çekimlerine büyük ve güzel bir imza atmıştır. Bu imza, tecrübeyle birleşerek kuvvetli işleyen bir sisteme dönüşmüştür. Bu sistem sayesinde oyuncunun kendi karakterini canlandırmak dışında hiçbir şeyi düşünmesine gerek kalmıyor. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. 'Projeye ne katabilirim' duygusuyla motive oluyorsunuz.

Aslen maden mühendisliği eğitimi almışsınız... Mesleğinizi yaptınız mı, oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?

Maden mühendisliği üçüncü sınıf terkim. Okuldan sonra güzel konuşma ve spikerlik kursunda doğaçlama dersimize giren saygıdeğer tiyatro sanatçısı Yalçın Boratap hocamın yeteneğimi keşfetmesi ve yönlendirmesiyle tiyatro okuluna girdim. Mezun olduktan hemen sonra da kariyerim başladı.