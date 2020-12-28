ÖZLEM AVCI

Mart ayından beri pandemi nedeniyle savaşan sağlık çalışanlarımıza olan minnetimizi ne kadar çok dile getirsek az. Buradan evinden, ailesinden uzakta yaşayan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Sizlere bugün bir doktorun müzik sevdasını anlatacağım. Müzik dünyasında 'Rockçı Başhekim' olarak tanınan Onkolog Tayfun Hancılar, yeni single çalışması 'Aşk Yokmuş'u sevenleriyle buluşturdu. Gündüzleri başhekimi olduğu hastanede görevinin başında olan Hancılar, akşamları da en büyük tutkusu olan müzik çalışmalarını stüdyoda sürdürüyor.



9 aydır salgında görev yapan Hancılar, bir yandan yoğun bakımdaki ağır hastalara hizmet verdiğini, diğer yandan da kanser hastalarını Covid-19'dan korumak için çaba sarf ettiklerini dile getiriyor. Bu yoğun dönemde müzik çalışmalarını da sürdüren Hancılar'ın sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı, slow ezgileriyle dikkat çekiyor. Tayfun doktora başarılar...



Bu güzel sese kulak verin

Birbirinden güzel seslerine ve şarkılarına bayıldığım Azerbaycan'dan yeni bir sese daha kulak vermenizi istiyorum: Ayten Rasul. 'Yanlışımsan' cover'ıyla müzikseverlere ikinci kez merhaba diyen Rasul, şarkının uzun versiyonunu müzikseverlerle buluşturdu. Azeri şarkıcı, iki yıl önce 'Yanlışımsan'ı yorumlamış ve şarkıyı YouTube'da paylaşmıştı. Müzikseverlerin büyük beğenisini alan bir dakikalık bu yorum, dinlenme rekorları kırmıştı. Çok sayıda kullanıcı, şarkıya kendi kliplerini hazırlayarak paylaşmıştı. Rasul, dinleyiciden gelen yoğun istek üzerine şarkının uzun versiyonunu hazırladı. Şarkıcı, "En büyük hayalim sesimi tüm dünyaya duyurmak" diyor.



Derya durmuyor

Bu yıl müzik sektörü hasar alsa da Derya Uluğ, başarı basamaklarını birer birer tırmanıyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sanatçı arkadaşı Cem Belevi ile 'Leyla&Mecnun' şarkısı ile karşımıza çıktı. Bununla da yetinmeyen Derya, birçok sanatçı arkadaşına da şarkılar verdi, ayrıca Youtube üzerinden Sezen Aksu'nun 'Perişanım Şimdi', 'Şu Saniye' ve Erdem Ergün'e ait 'Alma Ahımı' şarkılarını seslendirdi. Yeni başarılar için var gücü ile çalışıyor Derya, "Yılmak yok yola devam" diyor.