ÖZLEM AVCI

2021'in ilk günlerinde geçen yıl dijital dünyada en çok dinlenilenler de açıklandı. Fizy de 2020'de müzikseverlerden en çok ilgi gören isimlerin listesini paylaştı. Ebru Gündeş ve Tarkan albüm çıkarmamalarına rağmen eski şarkılarıyla var olurken, listenin en çok dikkat çeken ismi ise arabesk müziğin ölmeyen sesi Müslüm Gürses oldu. Efsane olmak böyle bir şey işte, üzerinden yıllar geçse de, müzik soundları, teknoloji değişse de, kulakta ve kalpte hep aynı duyguyu hissettirebiliyor. Bu liste, Gürses'in yıllar önce seslendirdiği eserlerle genç kuşaklara da ulaşacağını, sesi ve şarkılarıyla ölümsüz olabileceğini gösteriyor. Efsanelik her sanatçıya nasip olmaz. Müslüm Baba, tavrı, hayatı ve şarkılarıyla daha uzun yıllar gönülleri fethedecek.





'Dünyadan Uzak'ı kim daha iyi söylemiş?



Pinhani grubunun 'Dünyadan Uzak' şarkısı şu aralar herkesin dilinde... Şarkıyı 3-4 ay önce kaleme almıştım, sonrasında zaten bahtı açıldı. Şarkı Pinhani'nin sesinden muhteşem ancak parçayı Sakiler grubu da söyledi.

Yıllardır tartışılır, 'Başka biri şarkıyı sahibinden daha güzel seslendirebilir mi?' diye... Büyük çoğunluğa sahibinin söylemesi daha güzel gelir ancak alternatif arabesk tarzı şarkılar yapan ve uzun yıllar pek çok ünlü ismin orkestrasında müzisyenlik yapan Sakiler, 'Dünyadan Uzak'ı almış uçurmuş. Şarkı, bir anda milyonlara ulaştı. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan Sakiler; şarkının hakkını vermiş, hatta sahiplerinin sesinden daha da ileriye taşımayı başarmış.





Süper Star albümünü dolabından çıkarsın!



Pop müziğin Süper Starı Ajda Pekkan derin bir sessizlik içinde. İki yıldır üzerinde çalıştığı albümünü bir türlü çıkaramıyor. Pek çok değerli besteciden şarkı alan Ajda Pekkan, aslında yeni çalışmasını geçen kış müzikseverlerle buluşturacaktı ancak aranjelerini yeniden revize ettirdi. Yaza çıkarmayı planladığı albümü bu kez de pandemiye takıldı. Sonuçta albüm 1 yıldır dolapta bekliyor. Salgın nedeniyle Bodrum'da yaşayan Ajda Hanım bence hayranlarını daha fazla bekletmemeli, dolabındaki şarkıları bayatlamadan çıkarmalı.