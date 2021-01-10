ÖZLEM AVCI



Geçtiğimiz günlerde telifmetreden alınan verilerle yıl boyuncu ulusal ve yerel radyolarda en çok çalınan şarkılar listesi açıklandı. Berkay'ın 'İki Hece'si 50 bin 514, Hande Ünsal'ın 'Daha İyi'si 49 bin 978 ve Özgün'ün 'Mahzen'i 45 bin 242 dinlenmeyle başı çekerken, radyoların etkisini ve insanlık tarihi boyunca ne kadar önemli bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de yapıldı. İlk amatör radyo denemesi Fransızların hediye ettiği telsiz ile 19 Mart 1923 tarihinde denenmiş fakat bu deneme başarılı olamamış maalesef... İnsanoğlu, 50'ler ve 60'larda yayınlanan dinletiler ve hikayelerle ne diziler, filmler çekmiştir eminim radyo başında. Daha sonra 90'lı yıllarda özel radyoların kurulması sanatçıları ilk zamanlar rahatsız etse da, seslerini tüm dünyaya duyurmak için en büyük iletişim aracı oldu. Yani kısacası arabada, evde, gece-gündüz radyolarınız açık olsun. Turkuvaz Radyo başta olmak üzere tüm radyocu arkadaşlara selam olsun.



Yeni yılın ilk hiti Funda Arar'dan

Funda Arar, bence pop müzikte adı ilk sıralarda anılacak bir isim... Ayrıca sadece pop şarkıları ile değil; türkü, Türk sanat müziği ve arabesk tarzda her şarkıyı seslendirmesi ile ne kadar başarılı olduğunu birden çok kez kanıtladı.

Funda Arar, pek çok sanatçıya nazaran sessiz sedasız hitlere imza atar; sadece şarkılarıyla, sanatıyla var olan nadir isimlerdendir. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz. Yılın ilk hitini yakalamış Arar 'O Şarkıyı Çal' adlı şarkısı ile... Eşi Febyo Taşel'in düzenlemesini yaptığı, Murat Joker'in klibini çektiği 'O Şarkıyı Çal', yeni yılın ilk hiti; yıllarca dinlenebilecek bir şarkıya imza atmışlar. Yani Arar, yeni şarkısı ile yine turnayı gözünden vurmuş.



10 parmağında 10 marifet

O bir oyuncu... O bir yapmasa da çevre mühendisi... Ve o bir müzisyen. Atv ekranlarının fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'sini canlandıran Yalçın Hafızoğlu, yeni single albümü ile müzik dünyasında da varım diyor...

Yalçın Hafızoğlu, baterisi ile profesyonel olarak Alkera grubuna eşlik ediyor. Daha önce 'Live in Sin' EP albümünde ve Fikret Ertan'ın 'Bir Şans Ver Bana' EP albümünde çalan Hafızoğlu, Arıza Kontrol Saati adlı grupla Türkçe rock tarzında olan 'Neredeyim Ben?' ve 'Akrep Yelkovan' EP albümünde de çalmıştı. Şimdiler de Alkera grubu ile yaptıkları 'A Living Prison' adlı single'ı 22 Ocak'ta çıkarıyorlar. Ünlü oyuncu, baterisi ile eşlik ettiği şarkının giriş müziğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaştı. Hafızoğlu'nun yeni single'ını rockseverlerin beğeni ile dinlemesi dileğiyle.