Sıra dışılığın ve asaletin rengi mor

Morun en dikkat çekici tonu olan ultra violet; Prince ve David Bowie'nin şarkılarının yanı sıra, popüler kültürün tarzlarıyla hafızalara kazınan kült isimlerinden esinlenilerek yılın rengi seçilmişti. Peki, mor size ne çağrıştırıyor? Benim ilk aklıma gelen de Prince ve David Bowie oluyor açıkçası. Özellikle de Prince'in 1984 yılında çıkardığı 'Purple Rain' albümünü ve ünlü sanatçının aynı tonlardaki kıyafetlerini hatırlıyorum. Ayrıca morun benim için anımsattıkları arasında, İngiltere kraliyet ailesi mensuplarından Kraliçe II. Elizabeth, Lady Diana ve Cambridge Düşesi Kate Middleton da var. Çünkü bu asil rengi onlar da çokça kullanıyor. Ve tabii, Telatabiler'in sevimli karakteri Tinky Winky de aklıma geliyor. Mor bazen çılgınlık, bazen romantizm, bazen asalet, bazen de eğlence demek. Mor, aynı zamanda zenginliği, asaleti, lüksü ve ihtişamı da çağrıştırıyor. Açık tonlarının rahatlatıcı etkisinin olduğunu, hayal gücünü artırarak şevk ve ilham verdiğini biliyoruz. Eğer birilerinin gözlerinin sizin üzerinizde olmasını istiyorsanız, en isabetli seçeneğinizin mor renk olacağını unutmayın. Morun, mor ötesi tonu ultra violeti, yalnızca giyim kuşam konusunda değil, bir dekorasyon öğesi olarak da düşünebilirsiniz. Morun gösterişli havasını etrafında görmek isteyenler, ultra violeti tercih edebilir. Diğer taraftan, morun açık tonları olan lavanta ve leylak da ilham verici etkilerinden ötürü çalışma odalarında tercih edilebilir. Peki, moru hangi renklerle bir arada kullanmak gerekiyor? Aslında bu tonu her renkle kombinleyebilirsiniz ancak özellikle mor ve kırmızıyı çekinmeden bir arada kullanabilirsiniz. Ayrıca mor; yeşil, mavi ve pembeyle de iyi duracaktır. Ancak, birlikteyken kendisini en iyi göstereceği renkler, kesinlikle nude tonlar.



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Yeni akım: Haute punk

Fransa'da Chateau de Voisins'de çekilen Valentino 2018-19 sonbahar/kış kampanyasında karanlık bir ihtişam var. Juergen Teller imzalı fotoğraflar, Pierpaolo Piccioli'nin tasarımlarıyla birleşince ortaya yeni bir akım çıkıyor: Haute Punk! Romantik tasarımların, gotik bir atmosferin yanı sıra büyüleyici bir ihtişamla kombinlendiği çalışma, Valentino'nun yeni dönemini de özetliyor. Bir yanda floral desenler, diğer tarafta metalik zımbalar var. Valentino, zıt kutupları bir araya getirerek fark yaratıyor.



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Karlie Kloss: Sade, asi, seksi ve şık olmayı aynı anda nasıl başarabilmiş sizce? İşte burada ultra violet tonunun büyük etkisi var. Eteği, kumaşı itibariyle seksi ve asi bir hava veriyor, yüksek belli oluşu ise Kloss'un uzun bacaklarını daha da uzun gösteriyor. Kylie Jenner: Balmain mor takımıyla asi bir duruş sergiliyor. Ancak bu kıyafeti daha ince hatlı vücuda sahip biri giyse daha iyi olurdu. Kylie'nin bacağındaki parlak şeyin, ten rengi bir çorap olma ihtimalini ise düşünmek dahi istemiyorum! Olivia Palermo: Lila tonundaki Giambattista Valli elbisesiyle fazlasıyla romantik. Palermo'nun elbisenin altına giydiği maskülen formlu ayakkabısını ise sevmedim.