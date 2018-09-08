ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Yaz bitti, sonbahar yavaş yavaş yüzünü gösterdi, herkes sonbahar/kış alışverişine çıkmaya başladı. Ben de sizi sezonun çizme, bot ve ayakkabı modası hakkında bilgilendirmek istiyorum...

Bu yıl sohbahar/kış sezonunda dizüstü çizmelerin gösterişli saltanatının bittiğini, yerini diz altıların zarif duruşuna bıraktığını görüyoruz. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında özellikle formu bol diz altı çizmeler yeniden revaçta olacak. Ayrıca, bilekte biten ankle botların da modasını geçmişte bıraktık. Western modellerde ise ankle boylar kabul edilebilir. Yeni sezon bot modelimiz ise midi boylar, yani bileğin bir karış üstünde olanlar.

Bu sezon beyaz renkli çizme, bot ve ayakkabılar renk konusunda öne çıkıyor. Lilalar ve soft renkler de tercih edilebilir. Son dönemin neon modası ayakkabı ve botlarda da kendisini gösteriyor. Simler yine var, ancak rugan yok! İnce ve uzun topuklar da bu sezon neredeyse hiç yok. Sonbahar ve kış aylarında topuk trendi; kısa ve kare olanlardan yana.

Özellikle geometrik şekilliler, trendler arasında.

Yuvarlak burunlu modellere ayakkabılarda rastlayabiliyoruz ama bot ve çizmelerin burunları, tıpkı birkaç yıl önceki modelleri anımsatıyor; burunlar uzuyor, sivrileşiyor ya da kütleşerek daha spor bir havaya bürünüyor.

Sneakers, bot, çizme modellerinde esnek kumaşlar ve çoraplar bu yıl da var.

Vahşi hayvan baskılarının ise modası geçmiyor. Etnik desenli, çiçekli, baskılı modeller hakimiyetini sürdürmeye devam ederken, tek bantlı dans ayakkabılarını anımsatan küçük topuklular da vitrinlerdeki yerini alıyor.