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ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
22 Eylül 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

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İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep , bu yıl Londra Moda Haftası kapsamında III. 'in İngiliz amiral Nelson'a armağan ettiği elmas çelenk şeklindeki nişandan ilham alarak tasarladığı 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonunu özel bir defileyle tanıttı.
Defile öncesinde Kartal'ın evsahipliğinde düzenlenen sergide;
300 elmas taşla bezeli çelenge karşılık olarak III. Sultan Selim'e armağan edilmek üzere tasarlanan 220 yıllık cami şeklindeki saat de ilk defa görücüye çıktı.
Kartal da bu sergiye özel olarak 13 elmas okun bütünleştiği bir çelenk tasarladı.
Paha biçilmez çelenkler, özel korumalar eşliğinde Goldsmiths's Hall'de sergilendi.
Etkinliğe 'den birçok ünlü sima ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve ZüleyhaÖmer Faruk Özgül çifti de katıldı.

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