Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Özlem Yılmaz Küçük > Erkekler vücudu zırh gibi saran modellerle daha güçlü
ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK
06 Ekim 2018, Cumartesi ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Erkekler vücudu zırh gibi saran modellerle daha güçlü

Modayla içli dışlı olan, modelin ötesinde kumaşın en önemli unsur olduğunu bilen erkekler; Ferruh Karakaşlı'yı da bilirler. Kenan İmirzalığolu, , gibi birçok ismi giydiren Karakaşlı ile Nişantaşı'ndaki showroom'unda buluştuk. Tasarımlarını incelerken erkek modası hakkında da sohbet ettik...
2018-2019 sonbahar/ kış sezonunda erkek giyiminde; kat kat, vücudu zırh gibi saran görünümler revaçta. Güç göstergesi olan omuzlar geniş, kalıplar ise bol. Kumaş kalitesinin öne çıktığı, çarpıcı desenlerin özgürce kullanıldığı, büyük karelerin varlığını sürdürdüğü bir döneme girdik. Şapkalar ise altın çağını yaşayacak.

'11 ÜLKEDE DİKİŞ YAPIYORUZ'
Takım elbiselerde çizgiler ve kumaş kalitesi ön planda. Özellikle gece seçimlerinde; taşlı, parlayan smokinler, takımlar ve ceketler var. Floral desenler; hem kontrast, hem ton sür ton olarak ceketler ve paltolarda kendisini gösteriyor. Kaplan ve zebra gibi hayvan baskılarının da revaçta olduğu bir dönem içindeyiz.
Bizim tasarımlarımız, erkekte hazır giyim ve kişiye özel tasarım olarak iki konuda birleşiyor. Ayrıca kadın için de smokinler tasarlıyoruz.
11 ülkede randevuyla özel dikim yapıyoruz. Hazır giyimde satışlarımız birçok ülkede var. Ayrıca son dönemde 'ye, Viyana'ya, 'ya, 'ya da satış yapmaya başladık. Çünkü fiyatlarımız yabancı markalara göre daha ekonomik kaldı.
Ben puro tutkunuyum. Şık giyimin puroyla olan ilişkisi beni hep cezbetmiştir. Yaklaşık dokuz ay önce, bu tutkumu yaptığım işe dahil ettim. Purolarımız, lezzeti de düşünülerek tasarlandı, yüzlerce testten geçti. Havalimanlarında, kulüplerde satılıyor, ayrıca purolara internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN