Erkekler vücudu zırh gibi saran modellerle daha güçlü

Modayla içli dışlı olan, modelin ötesinde kumaşın en önemli unsur olduğunu bilen erkekler; Ferruh Karakaşlı'yı da bilirler. Kenan İmirzalığolu, Murat Yıldırım, Barış Falay gibi birçok ismi giydiren Karakaşlı ile Nişantaşı'ndaki showroom'unda buluştuk. Tasarımlarını incelerken erkek modası hakkında da sohbet ettik...

2018-2019 sonbahar/ kış sezonunda erkek giyiminde; kat kat, vücudu zırh gibi saran görünümler revaçta. Güç göstergesi olan omuzlar geniş, kalıplar ise bol. Kumaş kalitesinin öne çıktığı, çarpıcı desenlerin özgürce kullanıldığı, büyük karelerin varlığını sürdürdüğü bir döneme girdik. Şapkalar ise altın çağını yaşayacak.



'11 ÜLKEDE DİKİŞ YAPIYORUZ'

Takım elbiselerde çizgiler ve kumaş kalitesi ön planda. Özellikle gece seçimlerinde; taşlı, parlayan smokinler, takımlar ve ceketler var. Floral desenler; hem kontrast, hem ton sür ton olarak ceketler ve paltolarda kendisini gösteriyor. Kaplan ve zebra gibi hayvan baskılarının da revaçta olduğu bir dönem içindeyiz.

Bizim tasarımlarımız, erkekte hazır giyim ve kişiye özel tasarım olarak iki konuda birleşiyor. Ayrıca kadın için de smokinler tasarlıyoruz.

11 ülkede randevuyla özel dikim yapıyoruz. Hazır giyimde satışlarımız birçok ülkede var. Ayrıca son dönemde İngiltere'ye, Viyana'ya, Avusturya'ya, Fransa'ya da satış yapmaya başladık. Çünkü fiyatlarımız yabancı markalara göre daha ekonomik kaldı.

Ben puro tutkunuyum. Şık giyimin puroyla olan ilişkisi beni hep cezbetmiştir. Yaklaşık dokuz ay önce, bu tutkumu yaptığım işe dahil ettim. Purolarımız, lezzeti de düşünülerek tasarlandı, yüzlerce testten geçti. Havalimanlarında, kulüplerde satılıyor, ayrıca purolara internet üzerinden de ulaşılabiliyor.