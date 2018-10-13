ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Markalar yeni koleksiyonlarını davetlerde görücüye çıkarmaya devam ediyor. Koleksiyonlarda, geçtiğimiz sezon bahsettiğimiz pek çok hit detaya rastlıyoruz.

Asıl sorun; sokakta ve davetlerde kıyafetlerimizi hangi parçalarla tamamlayacağımız. Mesela üzerimize alacağımız en önemli detay ne olmalı? Sezonun hit görünümlerini oluşturmak için son dokunuşu hangi renklerle, hangi kesimlerle yapmalıyız?

İşte sorunun cevabı:

Zamansız tüvite en yeni yorum sonbahar/ kış podyumlarından geliyor.

Marc Jacobs, 80'lerin abartılı oranlarından ilham alırken, Chanel ve Adam Lippes hiper-zarif bir hale getirilmiş. Miu Miu ve Calvin Klein ise modern zaman tüvitleriyle, asi ve serseri bir tavra bürünüyor. Ve tüvitler bu sezon neredeyse altın çağını yaşamak üzere sezona damgasını vuruyor. Etnik desenli parçalar ise revaçta.

Göğsünüzde, belinizde veya ayaklarda yaz boyunca kullandığınız logolu tasarımlar, soğuk hava şartlarının nüksetmesiyle birlikte dış giyimde montlarda, ceketlerde de kendini gösteriyor.

Bu kış baskılar gerçekten çok vahşi! Leopardan kaplana kadar vahşi çizgiler ve lekeler en çok dış giyimde kendisini gösteriyor.

Masallardan, film ve tiyatro sahnelerinden aşina olduğumuz pelerinler, kış aylarında gardırobun ihtiyaç duyduğu en önemli parçalardan.

Saint Laurent gibi keskin ve yapılandırılmış hatlar ya da Isabel Marant ve Missoni'nin battaniyeye benzer büyük parçalarıyla romantizmi doruğa çıkarabilirsiniz.

Üst üste takılan çantalar gibi, üst üste giyilen ceketler de bu sezonun ezber bozan hitleri arasında.

Bele oturan ya da maskülen formlu ceketinizin üzerine giyeceğiniz bir biker ya da extra large yeleğinizle çok havalı görüneceksiniz.

Vinil; bitiyor derken, bu sezon tekrar karşımızda. Derinin en parlak hali, sıkıcı ve yağmurlu havalar için en şık alternatif.

Hem modern, hem de ayakları yere sağlam basan feminen görünümü benimseyen kadınların ifadesini güçlendirmek için birebir.