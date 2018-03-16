AYŞE ÖZYILMAZEL

Bence etmeyelim.

Hangi kafa bu kafa? Kadını hizaya çekip haddini bildiren kafa.

Topraklarımızda yer etmiş, kadını horlamaya doymayan erkek kafası.

Alın işte, dünkü Posta gazetesinin birinci sayfa haberlerinden biri: Geçtiğimiz aylarda Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği klip 'erotik' bulunduğu için, klibin yayınlandığı kanallar RT ÜK'ten ceza yemişti.

Hadise de tartışma yaratan klibinin arkasında/ yanında/ önünde dimdik durmuş ve cezayı kabul etmediğini söylemişti.

Biz de sonsuz destek vermiştik.

Şimdi yeni bir klip çekmiş Hadise...

Şarkının adı 'Farkımız Var'...

'Hadise'nin ödü koptu' gibi talihsiz bir başlık atılan haberde, cezadan korktuğu için Hadise'nin bu kez klibinde tepeden tırnağa kapandığı yazıyordu.

Yahu kardeşim; bırakın şu puanlamaları, ceza kesme, ayar verme sistemini... Hadise korkmuşmuş! Hayatta inanmam.

Hadise 'Korktum' diye bir açıklama mı yapmış? Bu haber değil; yorum, farz etme, öyle olmasını umma...

Siz de 'olmayan' bu korkunun üzerine çıkıp halay çekiyorsunuz öyle mi?

Klip onu gerektirmiştir, o kostümü giymiştir. Sanırsınız kız, RT ÜK cezasına kadar çıplak geziyordu!

Söylüyorum size; bunlar hep ayrımcılık, bunlar hep kadını cinsel kimliği dışında göremeyen kör gözlerin ürünü, bunlar hep 'Kadını, namus adı altında kukla edelim' çabaları...

Geçiniz!