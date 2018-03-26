AYŞE ÖZYILMAZEL

'Ben bu işi tutturdum, üzerine yatarım, böyle devam ederim' demeyen, kendini geliştiren, iş üstüne iş ekleyen insanları pek seviyorum. Hele ki söz konusu kişiler, genç kadınlarsa keyiften dört köşe oluyorum.

İstiyorum ki; kadınlar mesleklerini sevsin, her sabah yataktan coşkuyla kalksın, işi üzerine kafa patlatsın, yenilikler bulsun...

Ünlülerin zayıflama koçu olarak nam salan, Rumelihisarı-Kuruçeşme hattının yürüyüş kraliçesi Şeyda Coşkun, kardeşi Tuğba Coşkun ile sağlıklı yaşam kariyerlerine nefis bir yer eklemiş.

Ortaköy'den Ulus'a çıkan yoldaki Lotus AVM'nin içine Belight Kitchen'ı açmışlar.

Geçen hafta ziyarete gittim.

Kocaman bir mutfağı var... Pırıl pırıl mutfağında şef ve yardımcıları harıl harıl çalışıyor. Şekersiz tatlılar, sağlıklı yemekler, içecekler yapıp dersler veriyorlar. Mutfağın önü salon, uzun yemek masası daima hazır...

Koltuklar. kanepeler... İçeride üç tane kocaman ofis ve çalışanlar... Nasıl da büyümüş bir iş, nasıl güzel bir yer.

Burada sağlıklı yaşam sohbetleri, kilo verme dayanışma grupları, yemek dersleri yapılıyor. Belight Kitchen, ayrıca özel davetler ve yemekler için de kullanılıyor.

Şeyda'nın ve tabii ki sistemi yöneten Tuğba'nın kendilerini nasıl geliştirdiğini görmemek ve onları tebrik etmemek imkansız.

İki kız kardeşin uyumu, tatlılığı ve konuya hakimiyetleri kalbimi çaldı, yazmadan edemedim.

Bravo kızlar!