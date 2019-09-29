PELİN KAYA

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti evlendi. Şallı'nın gelinliğini yıllardır yakın dostu olan modacı Cengiz Abazoğlu hazırlamış. Tüm fotolarda yandan poz vermesi gelinliğin ön tarafına olan merakı artırdı. Sonuç; 'Yandan poz vermekte haklıymış' dedik. Önden bakıldığında anlam veremediğimiz bir çıkıntıya sahip olması, gelinliğe olan beğeniyi baltalayan en büyük nedendi. Gelinliğin modelini çözmekten yorulunca dikkatlerimizi parmağındaki yüzüğe kaydırdık. Taştan ziyade kaya ebatlarındaki yüzük hiç kuşkusuz Demet Akalın'ın dillere destan yüzüğünün en büyük rakibi olarak magazin tarihindeki yerini almış oldu.