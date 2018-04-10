Lise öğrencisi Havvanur Yalçın, Sarıyer'de gittiği gokart pistinde, boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken, işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go-kart aracını kullanmasına izin verdi. Havvanur, şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

2013 yılında Sakarya'da bir üniversite öğrencisi benzer bir kaza geçirmiş, go-kart aracına boynundaki atkıyla bindiği için başı koparak feci şekilde can vermişti.

Türkiye'de eğlence, yarış ve riskli spor etkinliklerine çocuklarımızı göndermeden önce iki kere düşünmeliyiz. Çünkü bizde hatalardan ders çıkarılmıyor, en basit güvenlik kuralları bile bazen uygulanmıyor.