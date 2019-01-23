Oxfam'ın dün Davos Zirvesi'ne sunduğu rapora göre; geçtiğimiz yıl dünyadaki 2 bin 208 milyarderin serveti günde 2.5 milyar dolar artarken, 3.4 milyar insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık yarısı ise günde 5.5 dolardan daha az parayla yaşamak zorunda kaldı. 2018'de dünyadaki 3.8 milyar insanın serveti yüzde 11 oranında azaldı. Dünyanın en zengin 26 kişisinin serveti de, en fakir 3.7 milyar insanın servetine eşitlendi.

Oxfam, bu raporu her sene Davos'ta açıklıyor. Dünyayı yöneten liderler ve büyük patronlar da her sene Davos'ta buluşup nefis kar manzarası eşliğinden yiyip içip Oxfam'ın raporuna üzülüyor, kaygılanıyorlar ama değişen bir şey olmuyor. İşte kapitalizm böyle bir şey; üzülüp sömürmeye devam ediyorlar.



ÖFKE GİTTİKÇE ARTIYOR

Oxfam ayrıca, "Dünyadaki yoksul insanların öfkesi giderek artıyor" demiş! Ne olacak? Bill Gates bir sokak hamburgercisinde kuyruğa girer; ondan daha iyi, mütevazı kimse olmaz! Gates aynı zamanda büyük bir hayırsever ama adam ne kadar çok bağış yaparsa o kadar kazanıyor! İşte böyle acayip bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 112 milyar dolarlık servetinin sadece yüzde 1'i, 105 milyon nüfuslu Etiyopya'nın yıllık sağlık bütçesine eş değer. En zenginlerin arasında da üçkağıtçı vardır ama genelde IQ seviyeleri 140-150, başarılılar ya da yetenekliler. Evet, dünyada herkesin eşit koşullarda yaşaması mümkün değil ama en azından kazanılan gelir adil dağıtılmalı, zenginden daha çok vergi alınmalı!

Kaçınılmaz sonu görmek için Karl Marx okumaya da gerek yok. Ne diyordu Müslüm Baba: Yakarsa bu dünyayı garipler yakar!