Evde eşim genelde TLC kanalını izlediği için ben de arada sırada izler oldum. Bir ara maddi durumları iyi olmasına rağmen çöpten yiyecek toplayan, tuvalet kağıdı yerine gazete kağıdı kullanan insanları anlatan 'Aşırı Pintiler' programının müdavimi olmuştum.

'Ağır Yaşamlar'da insana yediği lokmayı bıraktıran, insanları zayıflamaya yönelten Dr. Nowzaradan'dan bahsetmeme gerek yok herhalde; o, Türkiye'de de caps'lerde Canan Karatay'ın kocası ilan edilen bir fenomen. Bizde de üç çocuk olduğu için 'Kalabalık Aile'yi severek izliyoruz. 'Temizlik Bağımlıları' ise temiz olduğunu zanneden birçok insanı bile şoke edebilir. 'Kupon Çılgınlığı' da ilgi çekici bir program; gazete ve dergilerden indirim kuponu biriktirerek market alışverişlerinde ciddi tasarruflar sağlayan aileleri anlatıyor. Yiyecek Fabrikası' ise yeni favorim, izlerken hipnotize oluyor insan. TLC'deki emlak programlarında ABD'deki dört-beş odalı, bahçeli, villaların; İstanbul merkezdeki sıradan 3+1 dairelerle aynı fiyatta olması ise insanın moralini bozuyor.

TLC'de en çok dikkatimi çeken ise bizdeki gündüz ve öğle kuşağı programlarındaki gibi kavga ve gürültünün olmaması. İnsanlar hep nazik, programlarda sürekli ilginç, yeni şeyler öğreniyorsun. Böyle programlar yapmak mümkün ama risk alacak, para harcayacak yapımcı lazım.

Bu arada kanalla ilgili aldığım son bilgileri paylaşayım. TLC, nihayet Şubat ayında HD yayına başlıyor. TLC Genel Yayın Yönetmeni Ayşen Şenon, birkaç yerli program üzerinde çalışıyor. Kanalın ilk yerli programını Doktor Bülent Cihan Timur sunacak. TLC'deki 'Sıkı Dönüşüm'den ilham alan programda, insanların fiziksel ve ruhsal açıdan dönüşümleri, ilham veren öyküleri işlenecek.