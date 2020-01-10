Adana'da portakal bahçesini kontrole giden 60 yaşındaki Hatip Sayılgan, beş sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Sayılgan'ın cesedi, köpekler tarafından yenilirken yeğeni Mehmet Ali Baysal tarafından bulundu.

Köpekler Baysal'a da saldırmış, "Elimde tüfek olmasaydı ben de kurtulamazdım" diyor. Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri hamile oldukları dönemde beslediği, onların yavrularına da baktığı öğrenildi.

2015 yılında Eskişehir'de 35 yaşındaki hayvansever Erinç Pütün de beslediği köpekler tarafından öldürülmüştü. Geçtiğimiz yıl Kayseri'de Mehmet Özer'e (14) okul çıkışı evine giderken 25 köpek saldırdı. Elazığ'da sokaktaki çeşmeden su dolduran 82 yaşındaki Çiçek Boztaş'a da köpekler saldırmıştı. Her ikisi de hayatını kaybetmişti.

Bunun gibi daha birçok vaka var. Daha önce de yazdım; hayvan bu, aç kalınca hayatta kalmak için sahibini de yer. Gelişmiş ülkelerde böyle olaylar yaşanmıyor.

Sahipsiz köpekler barınağa kapatılıyorlar ve belli bir süre burada bekletildikten sonra sahiplenecek birisi çıkmazsa öldürülüyorlar.

Evet, kulağa acımasız geliyor ama bunu yapanlar en gelişmiş ülkeler. Bakması zor gelince ormana bırakılan evcil köpekler de kurt soyundan geliyor ve hayatta kalmak için vahşileşiyorlar. Türkiye'de hızla artan kedi-köpek popülasyonu kontrol altına alınmalı. Kısırlaştırma ihmal edilmemeli. Evcil kedi, köpek satışı yasaklanmalı ya da sınırlandırılmalı.

Hayvan beslemek isteyenler barınaklardaki dostlarımızı sahiplenmeliler.

Ayrıca köpek alıp üç ay sonra canı sıkılıp ormana bırakanlara da yüksek para cezası kesilmeli.

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Brad Pitt ve inşaat işçileri



Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde özel hayatında başarısız olduğunu belirtip şu itirafta bulundu: "Özel hayatım bir felaket, bu yüzden ilgi üzerimde. Hayatım sadece saçma sapan bir magazin dergisi yemi." Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra hayatı magazin medyası tarafından didik didik edilen 56 yaşındaki aktör, aslında magazine gönüllü malzeme veren yıldızlardan değil. Pitt'in daha çok Jolie'nin mahkemeye sunduğu şikayetler yüzünden başı ağrımıştı. Ama buna rağmen Pitt'in özeleştiri yaparken kendine hiç acımaması onun karakterinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Oysa bizim ünlülere bir dokununca bin ah işitiyoruz! Bizimkilerin kendilerini ifade ediş tarzı da çok sıkıcı. Örneğin Pitt'e göre ünlü olmak hayatınızın kalanını inşaat işçileri arasında gezen bir genç kız gibi yaşamaktan farksız. Zeka fazla olunca işte böyle leziz açıklamalar geliyor.

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Dizi izlemek stres alıyor!



'Sorunlarla yüzleşmek yerine dört saat dizi izledikten sonra devrilip uyumanın en etkili çözüm yöntemi olduğu bilimsel olarak doğrulandı.

American Journal of Public Medicine'da yayınlanan makaleye göre, stresle mücadele yöntemi olarak düzenli bir şekilde saatlerce dizi izledikten sonra ekran karşısında uyumayı tercih eden insanlar, strese neden olan sorunlarla yüzleşip çözmek için uğraşanlara göre yüzde 76 oranında daha sağlıklı bir psikolojiye sahip.' Bu haber, eğlencesine yazılmış sahte bir Zaytung haberi. Şaka da olsa bu haberde bir gerçeklik payı var diye düşünüyorum. Ne kadar uğraşsak da sorunlarımız çözülüyor mu? Evet, büyük bir genelleme yaptım ama hayatın kendisi sorun. Bir sorunu çözdüğünüzde başka bir sorun çıkıyor. Son nefesimize kadar hayatımız mücadele içinde geçiyor.

Bu mücadelede kim az üzülürse, az stres yaşarsa o daha uzun yaşıyor.

TÜİK verilerine göre; geçen yıl ülkemizde TV izlenme oranı günde 3 saat 34 dakika. Zaytung haberindeki dört saate yakın bir süre bu! İstanbul trafiğinin de dijital platformlardaki dizi film izlenme sürelerini artırdığı saptandı.

Galiba Türk halkı da sorunlarından dizi izleyerek kaçıyor.