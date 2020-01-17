TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesi talep edilecek. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk (beIN Media Group), korsanla büyük bir mücadele içindeydi ama yasalar yeterli değildi. Eğer kabul edilirse yeni Spor Yasası, korsanla mücadelede önemli bir adım olacak.

Bu hem illegal yayınlardan yılda tam 1,2-2 milyar TL arasında kaybı olan Digiturk, hem de Türk futbolu için güzel bir gelişme.

Yayıncı kuruluş ne kadar az zarar ederse kulüpler o kadar çok kazanır. Bu köşede hep yazdım;

IPTV'den maç izleyenler en büyük zararı taraftarı oldukları kulüplere veriyorlar.

Asıl merak konusu ise bu yasanın nasıl uygulanacağı.

IPTV yayınları genelde yurt dışından yapılıyor ve bu yayını yapanları yakalamak ve cezalandırmak zor bir süreç.

Halk, korsan yayın izlemenin suç olduğunu pek önemsemiyordu.

IPTV'ye yıllık üye olanlar bile var. Birçok insan internette günün maçını yazıp ilk çıkan linki tıklıyor. Artık korsan izlemenin cezası ağırlaşacak.

Digiturk ise korsanla mücadelede kararlı. Yeni yasa yürürlüğe girince çok kişinin canı yanar!



Ortaokullular en çok dizi izliyor

RTÜK'ün 26 ilde, 99 okulda, 3 bin 29 ortaokul öğrencisinin katılımıyla yaptığı araştırmada; çocukların yüzde 51,5'inin dizileri, yüzde 41'inin filmleri, yüzde 28'inin ise spor müsabakalarını düzenli olarak izlediği ortaya çıktı. Çizgi film ve çocuk programlarını izleyen çocukların oranı ise 11,2'de kaldı. Öğrencilerin yüzde 53,2'si televizyonda hiç çizgi film ve çocuk programı izlemediğini ifade etti.

Peki, öğrencilerin yüzde 53,2'si hangi dizileri izliyor? Çocuklara yönelik diziler ve programlar az, büyük olasılıkla yetişkinlere yönelik dizileri izliyorlar. Diziler genelde dram ve mafya ağırlıklı.

Bizim kuşak 'Cosby Ailesi', 'Charles İş Başında', 'Perihan Abla' gibi sevgi dolu dizileri izleyerek büyüdü. Şimdilerde sosyal medyaya yansıyan öğrenci kavgalarının fazlalığına şaşırmamak lazım.



Patronun oğlu itfaiyeci oldu

Rock efsanesi, 'Patron' (The Boss) lakaplı Bruce Springsteen'in oğlu Sam Springsteen itfaiyeci oldu. Oğlunun yemin törenine katılan 'Patron', gözyaşlarına zor hakim oldu ve evladıyla gurur duyduğunu açıkladı.

26 yaşındaki Sam, daha önce de itfaiye istasyonlarında gönüllü olarak çalışmış. Demek ki, hayalinde itfaiyeci olmak varmış.

Yılda 75-80 milyon dolar kazanan, büyük bir servete sahip olan ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra da albümleri milyonlar satacak bir efsanenin oğlunun itfaiye eri olması ilginç değil mi? Bizde mesleklere hak ettiği değer verilmiyor. Halbuki bu hayatta mutluluğun anahtarlarından biri de insanın sevdiği işi yapması.

Bizde ünlülerin ve zenginlerin çocukları genelde şımartılarak büyütüldükleri için bir baltaya sap olamaz, baba parası yer. Sam de baba parası yiyecek ama bir itfaiyeci eri olarak!



Güzel haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle artık yolcular, aşı karneli olan kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş gibi evcil hayvanları, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla kucağında veya oturduğu koltuğun önünde taşıyabilecek. Hayvan dostlarımız bagajda ölüyorlardı. Hayvan dostları olup da arabası olmayanlara için güzel haber. Peki, otobüste kediye, köpeğe alerjisi olanlar varsa ne olacak? Yönetmeliğin değişmesine çok sevindim ama 40-50 kişilik bir otobüste, ister istemez bir yolcu problem çıkarabilir. İşte asıl bu olasılık için bir çözüm üretilmeli.

