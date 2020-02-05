Geçtiğimiz yıl "AK Parti, Başakşehir'i şampiyon yapacak" deniyordu. Galatasaray camiası bu durumdan şikayetçiydi, hatta algı üzerinden mağduriyet edebiyatı yapanlar bile oldu. Ve ligin düğüm maçında Telekom Arena'da Başakşehir resmen dayak yiyerek şampiyonluğu kaybetti. O zaman da "Hani devlet, Başakşehir'i şampiyon yapacaktı?" diye yazmıştım! Devlet gerçekten şampiyon yapmak isteseydi, Başakşehir son virajda sekiz puan kaybeder miydi?

Şimdi de "Devlet, Trabzonspor'u şampiyon yapacak" diye bir algı yaratılıyor. Hedefteki isim ise Trabzonspor taraftarı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu algının oluşmasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" demesinin ve "Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı?" diye sormasının payı büyük.

FETÖ'nün şike kumpasına karşı en kritik dönemde yazılar yazan, Ali Koç'u destekleyen koyu bir Fenerbahçeli olarak bugün bu yazıyı yazacağım hiç aklıma gelmezdi ama doğrular yazılmalı!

Topuk Yaylası'nda spor tesislerinin kurulmasında devletin Fenerbahçe'ye hiç mi desteği olmadı mı? Şimdi orası otel olarak nasıl işletiliyor?



ELBETTE LOCA ALACAKLAR

Ülker Arena Spor Salonu'nun yapıldığı Ataşehir'deki arazinin satış ihalesi ilanı, sanki başkası görmesin diye Bursa'da yerel bir gazeteye verilmedi mi? Kenan Evren Lisesi'nin yeri otel ve alışveriş merkezi için Fenerbahçe'ye devredilmedi mi?

Vodafone Park, Türk Telekom Arena ve Şenol Güneş Stadyumu devletin desteğiyle yapılmadı mı? Başta dört büyükler olmak üzere Türkiye'de devletten destek görmeyen kulüp var mı?

Trabzon'da yeni stadyum yapılmış, yeni heyecan. Elbette büyük şirketler ve kurumların buradan loca alması normal. Büyük şirketler ve kurumlar sadece üç büyüklerden loca alır diye bir kural mı var? Trabzonspor da altı kere şampiyon olmuş, her şehirde taraftarı olan büyük bir camia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe divan kurulu üyeliği plaketini sunarken Ali Koç, Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye büyük yardımlarda bulunduğunu söylemedi mi? Kim devletten daha büyük destek gördü diye bir karşılaştırma yapılsa; Fenerbahçe kurulduğu günden beri Trabzonspor'un açık ara önündedir!

Ali Koç galiba devletin sadece Fenerbahçe'yi desteklemesini istiyor! Ne gariptir ki onlarca futbol yazarı var ama Koç'un bu tartışmada haksız olduğunu yazan yok! 1.5 yılı aşkın süredir başkanlık koltuğunda oturan Koç, bu dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'tan sayıca daha fazla futbolcu transfer etti. 30'u aşkın oyuncuyla anlaşma yapıldı. Kiralık gelen Slimani, Reyes, Ayew, Benzia, Victor Moses geri gönderildi. Yasir satıldı, Berke, Barış, Frey, Zanka kiralık verildi. Koç döneminde geçtiğimiz sezon 355, bu sezon ise 245 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL transfere harcandı. Bu 600 milyon, bonservis bedeli ile birlikte futbolcuların bir yıllık ücretini kapsıyor. Koç, limit hesaplamada Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldığını ve Trabzonspor'un kollandığını söylüyor. Hesap ortada: Fenerbahçe'nin bu sezonki futbol harcaması 412 milyon TL. Bu rakam, TFF'nin takımı için koyduğu 206 milyon TL'lik limitin tam yüzde 40 aşıldığını gösteriyor.

Trabzonspor'a baktığınızda kendi yıldızlarını yetiştirdiğini, sadece Yusuf Yazıcı'yı 16.5 milyon Euro'ya sattığını, genelde bonservissiz oyuncular transfer ettiğini ya da çok düşük rakamlara kaliteli oyuncular kiraladığını görüyorsunuz. Trabzonspor 2018-2019 ve bu sezon transfere sadece 6 milyon 650 bin Euro harcadı. Son ara transfer döneminde ise Bilal, Ndiaye, Messias, Costa ve Guilherme için bonservis ve kiralama bedeli olarak sadece 2 milyon TL harcadı! Fenerbahçe bu sezon sadece Gustavo'ya 6 milyon Euro verdi. Bu sezonun yıldızı Alexander Sörloth'un Trabzonspor'a maliyeti sadece 750 bin Euro!



FETÖ'CÜ HESAPLAR DEVREDE!

Sayın Ali Koç, Sörloth'u Bakan Berat Albayrak mı keşfetti? Damien Comolli, kulübü çöp futbolcularla doldururken aklın neredeydi? FETÖ'den sonra Fenerbahçe'ye en büyük zararı Comolli verdi.

Üst üste fiyasko transferler yap, büyük paralar harcamana rağmen hâlâ taraftara rahat maç izlettirme ve sol bek oyuncusu eksik bir kadro kur, sonra da "Trabzonspor sırtını devlete dayıyor" de! Abdülkadir'i, Yusuf'u, Uğurcan'ı, Ömür'ü hükümet mi bulup yetiştirdi? Daha Cafer, Salih gibi birçok yetenek sırada bekliyor! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki başkanın berbat yönetiminden ders çıkarıp özüne döndü, ayağını yorganına göre uzattı ve şimdi meyvesini topluyor. Komplo teorilerine gerek yok, hikâye bu kadar basit!

Sayın Koç, Trabzonspor'u sırtını devlete dayamakla suçlarken hükümetin hedef haline gelebileceği aklınıza gelmedi mi? Şu an sosyal medyada dönen algı operasyonlarını, futbol üzerinden Bakan Albayrak ve AK Parti'yi yıpratma çalışmalarını görünce ne düşünüyorsunuz? FETÖ'cü hesaplar bile devreye girdi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Ali Koç'u yedirmeyiz" diye veriyorlar gazı!

Elbette Ali Koç gerçeği görüyor; kulübü nasıl kötü yönettiğini ve Comalli'nin Fenerbahçe'nin parasını nasıl batırdığını biliyor ama kendi başarısızlığını örtmek için 'Devlet Trabzonspor'u kolluyor' diyor! Haksız ithamlarla rakibini yıpratmaya çalışıyor! Ama Fenerbahçe, Sivasspor'un dört puan gerisinde! Yoksa Sivasspor da mı sırtını devlete dayadı! Sayın Koç, insanların aklıyla dalga geçmeyin