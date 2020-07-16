Genç oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada Selçuk Yöntem ile bu samimi fotoğrafını paylaşıp 67 yaşına giren deneyimli oyuncunun yeni yaşını şöyle kutladı:

"Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiçbir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara."

Vay vay vay... Tuvana döktürmüş, edebiyat parçalamış. Nasıl bir hayat sınıfıymış o! Bir erkek, bir kadından "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim" sözünü duyarsa ne yapar? Normalde gururlanır ama Yöntem gibi evliyse Tuvana'ya bu mesajı sildirtir! Sosyal medyada 'RT' rekoru kıran bir paylaşımı silmek de sildirtmek kadar absürt aslında. Gören gördü, paylaştı, silmek paylaşımı artırır.

Yöntem, 33 yıldır eski bale sanatçısı Cihan Yöntem ile evli ve Iraz adında bir de kızı var. Yöntem'i eşi ve kızıyla medyada görmüyorduk. Türkay'ın paylaşımından sonra Yöntem'in bazı hayranları sosyal medyada "Selçuk Bey'in Bihter ile değil, Cihan Yöntem ile evli olduğunu öğrendik" diye yazdılar! 'Aşk-ı Memnu' gibi fenomen bir dizide başrol oynayınca işte böyle gerçek ile kurgu yer değiştiriyor! Elbette çıkan son haberlere en çok medyadan uzakta bir hayat sürdüren Cihan Yöntem üzüldü.



ESPRİLER YIKILIYOR!

Selçuk Yöntem ise Türkay'ın paylaştığı fotoğraf hakkında muhabirlerin yönelttiği sorulara "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi! Magazin medyası olanı, yaşananı sayfalarına taşır. Yöntem'in tabiriyle asıl 'Yanlış şeyler' sosyal medyada yazılıyor! 'Aşk-ı Memnu'ya göndermeler yapılıyor. Sosyal medya; Adnan Bey, Behlül, Firdevs Hanım, Bihter esprileri ile yıkılıyor.



Klima varsa, maske tak!

İsviçreli sağlık otoriteleri, Covid-19 salgınına karşı klimalı ofislerde çalışanları, maske takması gerektiği konusunda uyarıyor. Havayı üç ayrı filtreden geçirerek ve kirli havayı zemin seviyesinden emerek atmosfere salan hijyenik klima sistemleri kaç binada var?

Havalandırma sistemine kurulacak etkili bir filtrasyon sistemi virüs bulaşma riskini ne kadar indirir? Bu soruları daha önce de sormuştum. Elbette hastane gibi riskli bölgelerde gelişmiş havalandırma sistemleri riski azaltıyor ama gelişmiş havalandırma sistemine sahip olmayan birçok kapalı alan var.

Genelde klima sistemleri havayı odanın etrafında hareket ettirerek virüsü yayıyor ya da mevcut havayı değiştirmek yerine geri dönüştürüyor. Kapalı alanlarda enfekte olan bir kişi konuştuğunda, öksürdüğünde ya da hapşırdığında klima, koronavirüslü hava parçacıklarını sizin bulunduğunuz alana taşıyabilir!

O yüzden kalabalık kapalı alanlarda da maske takmayı ihmal etmemeliyiz!



Adalara sigara yasağı!

Heybeliada'da 5 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Sedat D. adlı bir şüpheli tutuklandı ama Prens Adaları için yangın riski her zaman var.

Arsa mafyaları, teröristlerin dışında adalara günübirlik gidenler, mangal meraklısı piknikçiler de yangın çıkmasında önemli rol oynuyor!

Söndürülmeden atılan sigara izmariti ya da mangal ateşi rüzgarla birleşince güzelim ormanlar çıra gibi yanıyor.

Prens Adaları gibi turistik orman alanlarında mangal yakmak, sigara içmek yasaklanmalı ve bu yasaklar göstermelik olmamalı!

Bir sigara izmariti ya da mangaldan sıçrayan bir kıvılcım bazen ormanların kül olmasına, milyonlarca lira zarara neden oluyor! Ormanların korunması mı yoksa sigara, mangal özgürlüğü mü? Tabii ki ormanlar önce gelir!