Yine Tuba Kalçık imzalı bir Günaydın röportajı gündem oldu ve röportaj yapılan kişi de linç edildi! Günaydın'ı hazırlayanlar da, okuyucularımız da bu duruma hiç şaşırmıyorlar artık. Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Baba (Gencebay) var.

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Orhan Baba'nın "Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyor. Ben devletime saygılı biriyim" demesi memleket meselesi oldu iyi mi? Siyasetçisinden sosyal medya fenomenine, FETÖ firarisine kadar birçok kişi Orhan Baba'yı linç etti!



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Ben Orhan Baba'nın Cumhurbaşkanı eleştirilmez diye düşündüğüne inanmıyorum. O ifadede 'sosyal medyayı kötü niyetli kullanan, art niyetliler'e dikkat çekiliyor. Güne bugün kimi linç etsem diye başlayan, Erdoğan'a olan nefretleri yüzünden sağlıklı düşünemeyen kişiler bunlar. Bence Orhan baba Cumhurbaşkanına yapılan art niyetli eleştirilere üzüldüğünü ifade ediyor.

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Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na saygı duymak suç mu? Sosyal medya muhaliflerine göre suç, hem de linç edilme nedeni! Onlara göre Erdoğan'ı ne seveceksin, ne de saygı duyacaksın!



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Orhan Baba gibi sağduyulu, tecrübeli sanatçılar için devlet kavramı ve onu temsil eden kişiler çok önemlidir! Devleti temsil eden ön önemli kişi de Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı hem devleti, hem de halkı temsil eder. Siyasi görüşlerine katılmasanız bile en azından Cumhurbaşkanına ve onun temsil ettiği makama saygılı olmak gerekir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanına yapılmış bir hakaret de tüm halka yapılmış demektir.

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Ne yazık ki, Orhan Baba gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş bir sanatçı Cumhurbaşkanı'nı sevdiği ve saygı duyduğu için linç ediliyor, hakaretlerde bulunuluyor! Bir sosyal medya kullanıcısının dediği gibi bu linççi tayfa, Erdoğan'ı eleştirseydi Orhan Gencebay'ı omuzlarına alırlardı. Durum bundan ibarettir.

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ERDOĞAN DÜŞMANINA 'TACİZ' SORUŞTURMASI!



Almanya'nın en çok satan tabloid gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında 'zorbalık' ve 'cinsel suistimal' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki Reichlet gazetedeki görevinden geçici olarak çekildiğini açıkladı.



HAKARET ETMİŞTİ



Adları açıklanmayan yaklaşık altı kadın çalışan, Reichelt hakkında cinsel suistimal ve taciz şikayetinde bulundu.

Bu şikayetlerden bazısında Reichelt'in konumunu altında çalışan kadınları 'terfi ettirmek ve kovmak' için kötüye kullandığı dile getirildi.

Bulunduğu önemli mevkii kadınları taciz edip sonra da kovmak gibi iğrenç davranışlar için kullandığı iddia edilen Reichlet'i biz Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşmanca yayınlardan tanıyorduk. Onunki öyle bir düşmanlıktı ki, Pierre Webo'ya PSG-Medipol Başakşehir'in Rumen hakemi tarafından yapılan ırkçılığı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweet'ini haber yaparken bile "... Despot lider Twitter'da şunları yazdı..." diye hakaret dolu ifadelerle habere başlıyorlardı!

Yani ortada hiçbir neden yokken, üstelik Webo'ya yapılan ırkçı bir eylemi kınarken bile Erdoğan'a tüm habercilik ilkelerini çiğneyerek hakaret etmeye bayılıyordu Reichelt!

Reichelt'ten önceki Bild Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'ın da Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı meşhurdu. Erdoğan ne zaman Almanya'yı ziyaret etse Diekman karalama kampanyalarına günler öncesinden başlardı.

Reichelt gibi Erdoğan'ı karalayacak haber bulamayınca "Erdoğan'a rağmen Türkiye'yi sevmek için 44 neden" başlıklı yazı yayınlatır, Türk halkıyla bile dalga geçerdi.

Raslantıya bakın ki, Diekman da hakkında 'cinsel tacizde bulunma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma yüzünden genel yayın yönetmenliğini bırakmıştı.



UYARALIM



Özetle Erdoğan ve Türkiye ile sürekli uğraşan, kötüleyen Bild'in son iki genel yayın yönetmeni, taciz suçlamaları yüzünden görevi bırakmak zorunda kaldılar!

Bild, Avrupa'da 150'den fazla gazete ve dergiye sahip en büyük yayıncı şirketlerinden biri olan Axel Springer grubunun gazetesi olduğu için de önemli. Bu son skandaldan sonra uyarımızı yapalım; Axel Springer CEO'su sevgili Mathias Döpfner, Bild'e yeni genel yayın yönetmeni seçerken lütfen yine aynı hatayı yapma!

Tacizle suçlanma potansiyeli olan birini o koltuğa oturtup Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerini bozma!

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ALAMOS GOLD HÂLÂ NE DURUYORSUN?



Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları'nda altın çıkarma ruhsatını uzatmadı ve altın arama iznini iptal etti.

Ancak Alamos Gold'un taşeronu Doğu Biga Madencilik'in genel müdürü Ahmet Şentürk, 60 yıllık ruhsat hakları olduğunu belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

Hürriyet'e konuşan Şentürk, "Türkiye Cumhuriyeti devletine bir sözümüz var. Maden Kanunu'nun birinci maddesi yer altı kaynaklarının toplumun refahı için çıkarılmasına hükmediyor ki biz de bunu yapacağız" dedi.

Vallahi hiç güleceğim yoktu!

Toplumun refahını düşünseniz doğayı katletmez, o kadar ağacı kesmezdiniz!



ÜLKEYI DÜŞÜNÜN!



Ruhsat da sözleşme şartlarına uyarsan uzatılır! Alamos Gold "İznimi aldım kimse karışamaz" diye hoyratça, vahşice çalıştı!

Halk sizden şikayetçi, isyan etti, eylemler yaptı, devlet de sözleşmenizi iptal etti.

Kesilen ağaçlar için para verince sorun çözülüyor mu yani?

Halkla devleti daha fazla karşı karşıya getirmeyin! Hâlâ ne duruyorsunuz? Şentürk'e de tavsiyem; Kanadalıları değil, ülkenin çıkarlarını ve halkını düşün!

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BİR SEN EKSİKTİN!



Fransa'da ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantı PCR testiyle tespit edilemiyor. Bretagne bölgesinde sekiz kişide çıkan Sars-Cov-2 mutasyonu, ilk araştırmalara göre orijinal virüsten daha bulaşıcı veya öldürücü değil. Ancak PCR testlerinde tespit edilememesi endişe verici.

Görünen o ki, bu illet virüs mutasyona uğraya uğraya güç kaybedecek ama uzun süre hayatımızda kalacak ve testlerde çıkmama gibi sürprizler yapacak.