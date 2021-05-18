Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde 6 yaşındaki Ruken Kolcu evinin 500 metre ilerisinde köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ölen bu kaçıncı vatandaşımız? Ben de bir hayvanseverim; kedi, köpek, kuş vs. hayvan dostlarımızı mümkün olduğunca beslemeye çalışırım. Ama başıboş köpeklerin ciddi bir sorun olduğunu defalarca yazdım.

Pitbull saldırıları da ayrı bir dert. Parklarda bile gönül rahatlığıyla çocuklarımızı oynatamıyoruz.

Şimdi böyle yazınca hayvanseverler hemen sosyal medyada lince başlıyor!

Daha önce de yazdım: Hayvan bu, aç kalınca hayatta kalmak için sahibini de yer. Gelişmiş ülkelerde bizdeki kadar çok köpek saldırıları yaşanmıyor.



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Sahipsiz köpekler barınağa kapatılıyor ve belli bir süre burada bekletildikten sonra sahiplenecek birisi çıkmazsa uyutuluyorlar!

Evet, kulağa acımasız geliyor ama bunu yapanlar en gelişmiş ülkeler.

Bakması zor gelince ormana bırakılan evcil köpekler de kurt soyundan geliyor ve hayatta kalmak için vahşileşiyorlar.

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Türkiye'de başıboş köpek sayısı net bilinmiyor.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası, 2017 yılında sadece İzmir'de 500 bin başıboş köpek bulunduğunu açıklamıştı. Twitter'da 'Başıboş Köpek Sorunu' adlı bir sayfa açan ve köpek saldırıları haberlerini paylaşan Ali Öztürk, ülkemizde tahmini 10 milyon civarında başıboş köpeğin olduğunu iddia ediyor ve ekliyor: "Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre her yıl 250 bin kişi kuduz temaslısı olarak kayıtlara geçiyor." Ülke genelinde ciddi bir kısırlaştırma çalışması yapılmazsa başıboş köpek sayısı hızla artacak. Köpek popülasyonu mutlaka kontrol altına alınmalı.

Evcil köpek satışı yasaklanmalı ya da sınırlandırılmalı. Köpek beslemek isteyenler barınaklardaki dostlarımızı sahiplenmeli. Ayrıca köpek alıp üç ay sonra canı sıkılıp ormana bırakanlara da yüksek para cezası kesilmeli.

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HAYVAN DOSTLARIMIZA YARDIM UYGULAMASI

Sokak hayvanlarına yardım amaçlı Helpimal adında bir mobil uygulama geliştirildi.

Sokakta zor durumda olan bir hayvanla karşılaştınız ama yoğunsunuz ya da başka bir nedenden dolayı yardım edemiyorsunuz. Hemen hayvanın fotoğrafını çekiyorsunuz, bulunduğu yerin konumunu uygulamaya yüklüyorsunuz ve açıklama yazıyorsunuz.



Ve diğer hayvan severler de bu paylaşımı görüyor, o noktaya en yakın kişi isterse yardıma koşuyor. Uygulamada mama yardımı da yapabiliyorsunuz.

Hayvan dostlarımız için güzel bir uygulama.

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KÖYE GİDENLER DÖNER

17 günlük kapanma dün sona erdi ve trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü. Kapanmanın ardından bu yoğunluk doğal ama normalleşmeyle birlikte trafik daha da artacak.

İstanbul'dan terse göç şu sıralar trend lakin salgın bittiğinde, hayat normale döndüğünde mega kent yine eski günlerine döner. İstanbul en büyük kazanç kapısı çünkü.

Ege köylerinde keçi, koyun yetiştiren, organik tarım yapan Beyaz Türklerin de bir süre sonra canı sıkılır. İstanbul eski canlılığına kavuşunca Instagram'dan bahçe pozu verenler ilk dönenler olur.

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'YENİ İSRAİL İCAT EDERİZ'

Gazze'de yaşanan can kayıplarını görmezden gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın 1986 yılında ABD Senatosu'nda yaptığı bir konuşma internete düştü.

O konuşmada Biden, "İsrail'e desteğimiz için özür dilemeye gerek yok. İsrail olmasaydı, ABD bölgedeki çıkarlarını korumak için bir tane İsrail icat etmek zorunda kalacaktı" dedi.



Bu açıklama Filistin'de yıllardır yaşanan insanlık dramının neden-sonuç ilişkisi aslında. "ABD'de Musevi lobisi çok güçlü olduğu için ses çıkartılmıyor" söylemi tek neden olamaz. Her ülke önce kendi çıkarını düşünür. ABD için de İsrail petrol bölgesinde ileri karakol görevini üstleniyor. Çoğu Arap ülkesi de bu durumdan memnun zaten.

Olan yine güçsüze oluyor!

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BU KEZ ÇÖPE GİTMEDİ!

Tam kapanma döneminde Antalya'da alıcı bulunmadığı için meyve ve sebzeler çöpe atılınca "Bu ziyanda vali ve yerel yönetimlerin inisiyatif almamasının da etkisi var" diye yazmıştım.

Bu tezimi destekleyen olay Gaziantep'te yaşandı. Şehirdeki semt pazarlarında elde kalan ürünler Vali Davut Gül ve kaymakamların devreye girmesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle ziyan olmaktan kurtuldu.



350 bin TL değerindeki 100 ton ürün satın alındı ve Vefa Sosyal Destek Grupları bu ürünleri paketleyip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Pazarcı zarar etmedi, hayırseverler yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşadı ve yoksul vatandaşlarımıza da yardım edilmiş olundu. Türkiye'de her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. 214 milyar liralık gıda kaybı yaşanıyor. Üretilen meyve-sebzenin en az yüzde 30'u sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Çöpe giden meyvesebze için bir sistem oluşturulmalı. Pazarcı ve manavın satamadığı ürün, çöpe gideceğine düşük fiyatla satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı.

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RESTORASYON ACİL BAŞLAMALI

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan Büyükada Rum Yetimhanesi, 57 yıldır kurtarılmayı bekliyor.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nce mülkiyeti geri alınan bu özel yapının restorasyonu için yedi ay önce ilk adım atılmıştı ama hâlâ restorasyon başlamadı.



Yetimhanenin çatısı ile zemininde çökmeler yaşanıyor. Bir an önce restorasyon başlamalı, bina çökerse bir tarihi hazineyi kaybederiz ve büyük imaj kaybı yaşarız.

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Altyazı

"Bir köpek sizi zengin ya da yoksul olsanız da sever, aptal ya da akıllı olsanız da. Bunu size kaç insan söyleyebilir." (Marley And Me)

