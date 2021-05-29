Facebook, Covid- 19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı. Facebook'un tam da ABD istihbaratının Covid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğini iddia etmesinden sonra bu kararı alması zamanlama açısından manidar oldu.

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Dünyada ölümcül mikropların güvenli bir şekilde araştırılması için geliştirilen, güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan 'BSL-4' laboratuvarları sayısı 50 civarında. Bunların yaklaşık 10'u ABD, bir diğer 10'u Birleşik Krallık ve 4'ü ise Almanya'da bulunuyor. Çin'deki 'BSL-4' laboratuvar sayısı ise 2. Bunlardan biri de Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Vuhan Viroloji Enstitüsü.

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ABD istihbaratı, Covid-19 salgınının Vuhan'daki laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucu başlamış olabileceği ihtimalini araştırıyor. Kasım 2019'da Vuhan'daki laboratuvarda çalışan 3 araştırmacının mevsimsel grip şikâyetiyle hastaneye başvurduğu öne sürülüyor.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, başından beri Covid-19 virüsüne "Çin virüsü" diyordu ve ırkçılık yapmakla suçlanıyordu. Öte yandan Çin'in ABD'li araştırmacıların, salgının ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesi, Dünya Sağlık Örgütü'ne salgın başladıktan bir yıl sonra Vuhan'da araştırma yapma izni vermesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.







ÇİN İZİN VERMEDİ!

Çin ilk vakalar yaşandığında araştırma izni vermediği için şimdi yapılan araştırmalardan belki de kesin bir sonuca ulaşılamayacak. Ve tüm iddialar komplo teorisi olarak kalacak.

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ABD gerçeğe ulaşmak mı istiyor? Yoksa virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığı algısının oluşmasını ve böylece Çin'i baskı altına almak mı istiyor? Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey; dünyadaki 50 'BSL-4' laboratuvarında dört risk grubu için dört güvenlik seviyesi olduğu. Bugün tüm dünyayı felç eden Covid-19 virüsü bile üçüncü risk grubunda yer alıyor! En yüksek risk grubunda bulunan virüslerin ise aşı gibi tedbir veya tedaviler ile önlenmeleri mümkün değil. Bu grupta Lujo, Hendra ve Nipah virüsü gibi yaklaşık 20 mikrop var.

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BSL-4 laboratuvarları dış dünyadan tamamen izole edilmiş yerlerde bulunuyor. Her türlü risk faktörü düşünülerek güvenlik önlemleri alınıyor. Ama kaza ve terör saldırısı riski her zaman var. Bir de dünya genelinde askeri laboratuvarlar var. Oralarda hangi çalışmaların yapıldığı ise büyük sır. Özetle; BSL-4 ve askeri laboratuvarları dünyanın sonunu getirecek kadar riskli yerler!

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FEDON DENİZE DÜŞTÜ!



Fedon, kendisi ve Sylvester Stallone ile Arnold Schwarzenegger'in fotoğraflarını paylaşarak "Üçümüz de 75 yaşında olan ihtiyar delikanlılarız. Şimdiki gençlere taş çıkartırız" dedi.







Genellikle mayısın son günlerinde gerçekleşen, yazın gelişini müjdeleyen doğa olayı gerçekleşti; Fedon denize düştü!

Fedon mayosuyla gözüktüyse yaz sezonu başladı demektir. Bu hayatı gerçekten yaşayan keyif insanlarından biridir Fedon ağabey! O denize girmeden girmeyiz!

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BUNU SÜLÜN OSMAN BİLE DÜŞÜNMEDİ



İtalyan sanatçı Salvatore Garau fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel yaptı. 'Ben' adlı çalışma, 18 Mayıs'ta açık artırmada 15 bin Euro'ya satıldı. Eserin varlığını doğrulamanın tek yolu ise alıcının elindeki orijinallik sertifikası.







Garau, eserini şöyle anlatmış: "Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir. Boş bıraksak ve geriye hiçbir şey kalmasa bile, belirsizlik ilkesine göre hiçliğin bir ağırlığı var..."

Sülün Osman bile baktığınızda görebildiğiniz köprüyü satmıştı! Heykel görünmüyor ama sertifikası var ve sanatçının dediğine göre boşlukta bir yerde!

Garau kardeş bu nasıl bir boşluk? Ne kadar 'kara para' girebilir bu boşluğa sen ondan bahset!

Yoksa 15 bin Euro veren zenginler mi görebiliyor bu heykeli?

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METROBÜSÜN BABASI



Metrobüs, rahmetli Kadir Topbaş'ın icadı değilmiş! Brezilyalı şehir plancısı Jaime Lerner 83 yaşında hayatını kaybedince 'Metrobüsün babası öldü?' diye haber yapıldı.







Meğer Lerner, 1970'lerde Brezilya- Curitiba'da belediye başkanı olduğu dönemde özel şeritli 'transit hızlı otobüs" (BRT) sistemini icat eden kişiymiş.

Metrobüsü icat eden Lerner ve o sistemi getiren Topbaş, nur içinde yatsınlar. Trafiğe takılmadan çok gidip geldik. Lerner, Beylikdüzü-Zincirlikuyu arasında yolculuk etseydi ne düşünürdü acaba?

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İLK ESTETİK AMELİYATINI OLMUŞ!



Son görüntüsünü yayınlayan ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, "Burnumdan, burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" dedi.







Estetik ameliyat geçirmek ayıp değil. Yadırganmasını da doğru bulmuyorum. Daha güzel görünmek isteyen herkes estetik ameliyat olabilir. Ama Özge "Eskiden hiç estetik ameliyat olmadım" diyerek insanların hafızasıyla dalga geçmiş gibi oldu. Özge dudak dolgusu, botoks vs. operasyonları estetikten saymıyor galiba.

Google diye bir şey var. Eski fotoğraflara bakınca 38 yaşındaki ünlü modelin geçirdiği evrim ortaya çıkıyor. 2003'teki Özge'yi yolda görsem tanımam, belki kendisi de tanımaz.

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ALDATMADA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE CEZA!



Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, "Aldatan eşlerin yanında, aldatan üçüncü kişiler hakkında da maddi ve manevi yaptırımlara hükmedilmesi için" kanuni düzenlemeler yapılmasını önerdi.

Aldatmalar yüzünden yuvalar yıkılıyor, cinayetler işleniyor. Toplu aile intiharları yaşanıyor.

Peki, aldatma eylemine zemin hazırlayan üçüncü kişilere ne oluyor? Aldatılan kişinin elinden kurtulmayı başardıysa hiçbir şey olmuyor. Bilerek aldatma eylemini gerçekleştirene, aldatanla birlikte bir ceza verilmeli.

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