Halk TV sunucusu Özlem Gürses, bir haber sitesinde kendisine edilen ağır küfür hakkında açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını açıklamıştı. Gürses muhalif gazeteci olduğu için takipsizlik kararı çıkartıldığını söylemiş ve kendisine edilen ağır küfrü sansürsüz okuyarak tepki göstermişti.

Ben de dünkü yazımda "Eğer Gürses'in dediği gibi ismi yazılarak bu küfür edilmişse, bu küfürle ilgili alınan takipsizlik kararı örnek gösterilerek sosyal medyada her türlü hakaret edilir!" diye yazmıştım. Meğer 'eğer' kelimesini Gürses doğruyu söylüyorsa diye yazmalıymışım.

Dün Sabah gazetesinde Fatih Ulaş imzalı haberde hakaret suçu için altı aylık şikayet süresi olduğunu ancak Gürses'in avukatları aracılığıyla savcılığa yapılan başvurunun paylaşımın ardından 6 aydan fazla süre geçtikten sonra yapıldığı için takipsizlik kararı çıktığı bilgisi yer alıyordu.

Böylece Türkiye'den Çin'e giden ticaret treni hakkında "Halkalı'da duruyor tren Çin'e gitmiyor. Yolculuk Halkalı'da bitmiş" diye gülerek yalan haber yapan Gürses'in bir yalanı daha ortaya çıkmış oldu. Ben de meslektaşıma söylenen ağır küfre üzülüp, yapılan haksızlığı eleştiren bir yazı yazdığım için taca çıkmış oldum.

Gürses savcılığın takipsizlik kararının gerekçesini bilmiyor muydu? Avukatları, Gürses'e "Şikayet için geç kalmışız" demediler mi? Yoksa Gürses 'mağdur ediliyorum' edebiyatı yapmak için mi gerçeği sakladı?



MANİPÜLASYON MU?

Gürses eğer takipsizlik kararının gerekçesini bildiği halde yalan haber yaptıysa buna manipülasyon denir. Biz artık Özlem Gürses'in hangi sözüne inanacağız? Bu iş yalancı çobanın hikayesine döndü. Gürses daha önce de yalan haber ve yorumlarda bulunmuştu. Sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.

Ayrıca Sabah'ın dünkü haberinde Gürses'in sadece Beykoz Adliyesi'ndeki kayıtlara göre, 1134 kişiden hakaret iddiası ile şikayetçi olduğu bilgisi yer alıyordu. Bu anormal bir rakam!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenlerinin insanları kızdıracak yorumlarda bulunup karşı tarafın küfür, hakaret etmesini sağlayıp sonra da hakaret edenleri topluca savcılığa şikayette bulunduğuna dair haber çıkmıştı. Eğer savcılık dava açma kararı verirse, bu dosyaları uzlaştırmaya tabi suç olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Fenomenler de genelde hakaret edenlerden fiks mönü 4-5 bin TL istiyor.

Eğer Gürses'in avukatları işin ehliyse 1134 suç duyurusundan kabaca bir hesapla 5 milyon 670 bin lira kazanabilirler. Tabii şikayet etmek için altı ay geç kalmadılarsa!

Kimsenin günahını almayalım. Gürses bu işi kazanç kapısı haline getirdi mi bilmiyorum? Ancak Gürses'in sadece Beykoz Adliyesi'ndeki kayıtlara göre 1134 şikayetinin olması muazzam bir rakam. Diğer adliyelerde daha kaç tane şikayetçi olduğu dosya var acaba?

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DEMET HANIM KOCANIZ HİÇ DE ALIKONULMUŞ GİBİ DEĞİL, THOR GİBİ!

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'la anlaşmazlık yaşadığı yan komşusu arasında arbede yaşanmış ve Kurt'un, olayda alıkonulduğu ileri sürülmüştü.

Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" diye bir paylaşımda bulunmuştu.

Kurt da "Beni içeriden çıkarmayan adam Cumhurbaşkanının berberiymiş..." dedi. Ve sosyal medyada "Cumhurbaşkanının berberi bile mafya olmuş. Gerisini siz düşünün" gibi yorumlarla linç kampanyası başlatılmıştı. Berber ve Kurt'un kavgasından bile muhalefet malzemesi çıkarılmıştı.



Dün kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kurt, hiç de öyle alıkonulmuş gibi değil, çizgi kahraman Thor gibi ortalığı dağıtmış. Hatta dövdüğü kişi onu sakinleştirmeye çalışıyor ama Kurt önce adamın eline vuruyor, sonra boğazına sarılıyor, yere yatırıp dövüyor. Demet Hanım "Can güvenliği yok dediğiniz" adam bu mu? Kurt, resmen adamın üstüne çökmüş. Hem suçlu hem güçlü!

Demet Akalın ve eşi sosyal medyada birçok kez yanlış algı oluşturdu. Daha önce de yazdım Demet Akalın gibilerine prim tanınmamalı!

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GATES'İN KIZINA İMAM NİKAHI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nayel Nassar'la önce imam nikahı kıydı, sonra resmi nikahla evlendi.



Bu haber Gates'e kızan komplo teorisyenleri için kartların yeniden dağıtılması demek! Daha ne olsun Gates'in kızı imam nikahıyla Müslüman jokeye gitti! Zaten Türkiye'den tarla topluyordu! Vardır bunda bir iş! Milyarlarca insana çip takan Gates bir kızına laf geçiremedi mi yani?

Şaka bir yana. Jokey denilince Veli Efendi'deki jokeyler akla geliyor. Ancak Nassar, Mısırlı zengin bir ailenin oğlu, Stanford Üniversitesi mezunu ve olimpiyatlara katılmış. Gates'in kızı da şampiyon bir binici.

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ÇİN SUÇLU ÇOCUKLARIN AİLESİNE CEZA KESECEK

Çin'de kötü davranış sergileyen ya da suç işleyen çocuklar yüzünden ebeveynlerin cezalandırılması için yasa tasarısı hazırlandı. Suç işleyen ya da zorbalık yapan çocukların vasileri, kınama ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir

Hiç kimse başkasının işlediği suçtan dolayı cezalandırılmaz ama suçu işleyen çocukların ailelerinden hesap sormak bence mantıklı. Bir çocuğu nasıl eğitirsen öyle yetişir.



Çin hükümeti çocuklarla ilgili radikal kararlar almaya başladı. Ülkede iki ay önce de 18 yaşın altındakilerin internet üzerinden oynanan oyunları sadece cuma, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca bir saat oynamasına karar verilmişti. Böyle bir yasanın ülkemizde çıktığını düşünsenize, PUBG bağımlısı çocuklar isyan ederdi. Çocukları tablet ve cep telefonuyla oynayan anne ve babalar paniğe kapılırdı.

Bence Çin hükümeti, şımarık ve bencil yetiştiği düşünülen yeni Z Kuşağı'ndan endişelendiği için böyle kararlar alıyor. Elbette Z Kuşağı içinde örnek, iyi yetişmiş gençler de var ama Z Kuşağı'na dair genel kanı; eski kuşakların yaşadığı zorlukları görmedikleri için kıymet de bilmedikleri yönünde.

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Altyazı

"Hayatına giren insanlar hayata bakışını değiştirebilmeli." (Into the Wild)

