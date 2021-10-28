Renkli klipleri ve sürekli değiştirdiği stiliyle ilgi çeken ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in yeni tarzını nasıl buldunuz?

İki beden büyük ceket, ceketle uyumsuz renk ve tarzda sweatshirt, semazenlerin taktığı külah, bele bağlanan kuşak ve deli pantolonu... Mabel, bohem, farklı bir tarz yakalayayım derken bizim köyün delisine benzemiş.



Bir zamanlar Beyoğlu'nda elinde direksiyonla dolaşan dayı geldi aklıma... Mabel bu tarzıyla elinde direksiyonla yürüyüp şarkı söylese eğlenceli bir klip olur aslında. Mabel de sever böyle değişik şeyleri.

Mabel, Twitter'da yeni tarzı için "Aşırı şekilden emmiye dönüşmek" diye yapılan yoruma "Şekilcilik yapmayalım+ emmileri sevelim, kıps" diye sempatik bir cevapla karşılık verdi.

Aslında 'onun altına bu olur mu', 'renkler hiç uyumlu değil' gibi yaklaşımlarla, kendimizi fena halde belli kalıpların içine sokmuyor muyuz? Giyim tarzımızda biraz kendimizi özgür bıraksak fena olmaz mı? Tabii Mabel gibi abartmadan!

Mabel, gerçekten bu sıkıcı, gri hayata renk katan sanatçılardan biri. İyi ki varsın Mabel.

***



CENAZEDE SEKSİ POZ

Babasının cenazesinde siyah mini bir elbise ile topuklu ayakkabılar giyen ve ardından tabutun başında verdiği seksi pozla gündem olan genç kadının kimliği belli oldu.



Dünyanın merak ettiği kadın, İtalya ve Porto Riko asıllı Jayne Rivera adında fitness modelliği yapan bir fenomenmiş.

Bu kız babasının ölümüne sevinmiş olabilir mi? Eğer üzülmüyorsa cenazeye niye gelmiş?

Tabutta Amerikan bayrağı var. Merhum baba emekli bir asker olabilir. Sen cephelerde savaş, ölünce kızın bu saygısızca pozu versin! Peki, ne için? Sosyal medyada beğeni almak ve viral olmak için.

Hep bu beğenilme arzusu Z Kuşağı'nı bozuyor zaten!

***



DAMAT KOMURO İŞİN ZOR!

Japonya'da Prenses Mako, kraliyet statüsünü kaybetme pahasına okuldan tanıdığı erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine girdi.

İmparatorluk hukukuna göre, kraliyet üyesi kadınların halk tabakasından biriyle evlenmesi yasak. Mako, kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 1.3 milyon dolar ödemeyi de almadı. Almasına da gerek yok. İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry-Meghan Markle gibi, Mako ve kocası da 100 milyon dolarlık kitap, röportaj, belgesel, reality-show anlaşmaları yapar.



Çağımızda önemli olan hikaye yaratmak! İnsanlar seviyor soyluların bu tarz aşk hikayelerini.

Böyle peri masalı gibi bir evlilikten sonra, damat Komuro eşini üzerse yandı! Mako her tartışmada söze "Ben senin için prenseslikten vazgeçtim, 1.3 milyon dolarlık ödeneği bile almadım" diye başlar! Komuro işin zor!

***



SCOOTER İSTANBUL'A UYGUN DEĞİL

Scooter'lar için "Trafikte araçların arasında kullanmak büyük tehlike yaratıyor" diye yazmıştım. Önceki gün İstanbul-Ümraniye'de, sürücüsünün kapısını açtığı ticari araca çarpan scooter'ı kullanan İlknur Akkaya (40), İETT otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. Allah ailesine sabır versin.

Kazada aynaya bakmadan kapıyı açan şoför kadar, müşterisine kask vermeyen ve kask takma mecburiyeti getirmeyen scooter şirketleri de suçlu.

Scooter şirketleri tüm sorumluluğu müşteriye yükleyip taksilerden daha fazla para kazanmanın peşinde! Ayrıca kaldırımlara park edilen scooter'lar yüzünden insanlar yürüyemiyor.



Yarın kaldırımda çocuk arabasını yürütemediği için yola çıkan bir anne ve çocuk araba altında kalırsa hiç şaşırmayın. Bu araçlar trafik sıkışıklığının ve kuralsızlığın yoğun yaşandığı İstanbul trafiğine de uygun değiller. Scooter'ların bisiklet yolları dışında kullanımları yasaklanmalı.

Scooter şirketleri de her araç için kask vermeli ve özel park alanları oluşturmalı.

***



KORONA OLAN ÇOCUKLARI NE BEKLİYOR?

Üç çocuğumdan birinin yan sınıfında, ikisinin de kendi sınıflarında Kovid-19 vakaları çıktı. Eminim birçok aile okullardaki Kovid-19 vakalarından endişelidir.

Çocuklar hastalığı hafif atlatıyor ama Kovid-19'un uzun vadede birçok rahatsızlığa neden olacağına dair araştırmaların sonuçları çıkmaya başladı. Virüsün beyin ve sinirlerde kalıcı hasara yol açtığı belirtiliyor.

Eğer bu virüs laboratuvarda üretildiyse asıl o zaman kötü senaryo ortaya çıkacak. Özetle bu illet virüse hiç yakalanmamak büyük şans.

Vaka sayılarının 30 bin olmasındaki en büyük neden maske takmamak! Aşı olanların da virüsü yaydığını hatırlatıp, açık ve kapalı alanlarda maske takma kuralının tekrar başlatılmasını önereceğim.

Hiç olmazsa çocuklarımızı düşünelim ve maske takalım.

***



BATSIN BU DÜNYA

AFP muhabirleri, Afganistan'da açlığın pençesinde kaldıkları için, kız çocuklarını 550 ile yaklaşık 4 bin dolar arasında değişen paralara satmak zorunda kalan ailelerle görüştü.

Üstleri çamur içinde, 6 yaşındaki Ferişte ile 1.5 yaşındaki kız kardeşi Şükriye, delikli brandalarla kaplı, kil barınakta annelerinin yanında objektiflere gülümsemişler.



Ferişte'nin 3 bin 350 dolara, Şükriye'nin ise 2 bin 800 dolara satıldıklarından haberleri yok.

Çocuklar kendilerinden kat kat yaşça büyük erkeklere ya da tanımadıkları ailelere gitmek zorunda kalıyorlar.

Mülteci sorunu, milenyum çağında köle ticaretini hortlattı. Kız ve erkek çocukları dünyanın çeşitli ülkelerine internet üzerinden yapılan pazarlıklardan sonra satılıyorlar.

Bu nasıl bir trajedidir.

Haber metni bile filmlerden, belgeselden daha sarsıcı!

Afganistan'da yıllarca savaşçılık oynayan, Afgan halkını açlığa, sefalete mahkum eden uygar ve medeni ülkeler yatacak yeriniz yok! Gerçekten batsın bu dünya...

***



Altyazı

"Nerede olmak istediğine çok fazla kafa yorarsan, bulunduğun yerin tadını çıkarmayı unutursun." (Passengers)

