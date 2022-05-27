Geçtiğimiz hafta boks, tekvando, basketbol, voleybol ve ampute futbolu olmak üzere 5 branşta hem de Dünya ve Avrupa'nın zirvesinde muhteşem zaferler kazandık.

Dünya Kadın Boks Şampiyonası'nda Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir birinci olarak şampiyona tarihinde altın rekoru kırdılar.

Anadolu Efes, Euroleague'de üst üste 2. şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde son şampiyon İtalyan temsilcisi Imoco'yu yenerek beşinci kez Devler Ligi Kupası'nı kazanmış oldu.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Wisla Krakow'u 5-2 yenerek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.







Güreş, boks, Uzak Doğu sporları, halter, okçuluk gibi bazı bireysel sporlarda büyük başarılar elde ediyoruz. Takım sporlarında ise erkekler basketbolda, kadınlar voleybolda Avrupa'nın lideriyiz.

Ampute Futbol'da hem takımlar hem de milli takımlar düzeyinde büyük başarılar elde ediyoruz. Ama futbolumuz voleybol ve basketbolun çok çok gerisinde.







A Milli Takım, Dünya Kupası özlemini 24 yıla çıkardı. EURO 2020 finallerine puansız veda ettik. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekti. Diğer takımlarımız da Avrupa kupalarına erken veda etti. Türkiye, FIFA sıralamasında 43. sıraya geriledi.

En çok yatırım futbola yapılıyor. Spor medyası futbol odaklı. Artık Anadolu takımlarının bile modern yeni stadyumları, antrenman ve altyapı tesisleri var ama başarı bir türlü gelmiyor. Futboldaki başarısızlığın birçok nedeni var. Temel nedenler ise yönetici, menajer, teknik direktör üçgeninde yaşanan yolsuzluklar, kulüplerin şirket gibi yönetilmemesi, hakem camiasında yaşanan şaibeler.

Öte yandan voleybol ve basketboldaki büyük başarılar doğru yönetim, akılcı yatırımlarla birçok takım sporunda başarı elde edebileceğimizin en güzel kanıtı.

Futbolda doğru ve akılcı yönetim için önce Futbol Federasyonu Başkanı'nı, gerçekten bu göreve layık olan kişiyi bulmalıyız.

Ünlü iş adamları, eski siyasetçiler, bürokratlar artık bu göreve getirilmesin. Futbol endüstrisinin gelişimini yakından takip eden, gerçekten tarafsız bir TFF Başkanı'na ihtiyacımız var.

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İŞTE HAKKINI ARAYAN VATANDAŞ!

2 Mayıs'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde H.Ç. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y. ile buluşup ondan 200 TL karşılığında metamfetamin aldı.







H.Ç., kullandığı madde limon tuzu çıkınca Gemlik Adliyesi'ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı.

İşte hakkını arayan örnek vatandaş budur! Torbacı düpedüz 'ayıplı mal' satmış. Bence H.Ç. tüketici mahkemesine de başvurmalı!

Şaka bir yana gerçekten enteresan bir vaka. H.Ç., esrar ve bazı uyuşturucu maddelerin satışının yasal olduğu bir ülkede mi yaşadığını düşünüyor acaba?

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ABD'DE BEBEK MAMASI KRİZİ

Ukrayna'ya silah götüren Amerikan dev kargo uçakları dönüşte Avrupa'dan bebek maması getiriyor. ABD Başkanı Joe Biden ise 'Operation Fly Formula' (Bebek Maması Havadan Nakil Operasyonu) ile övünüyor, iyi mi?

ABD'de bebek maması kıtlığı yaşandığını biliyorsunuz değil mi? ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle aileler son aylarda market raflarında bebek maması bulmakta zorlanıyor.







Üreticiler ise tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini söylüyor.

Öte yandan piyasaya sürülen kalitesiz pudra içerikli bebek maması yüzünden ağır hastalık geçiren dört bebekten ikisi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 salgını, enerji krizi, Ukrayna'nın işgali derken tüm dünyada enflasyon hızla artıyor. Konut kiralarındaki artış, benzin, doğal gaz, elektrik zamları ve bazı gıda ürünlerindeki anormal fiyat artışları, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede yaşanıyor.

Türkiye'deki ekonomik şartları dünyadan bağımsız değerlendiremeyiz. İşte görüyorsunuz koskoca ABD'de bebek maması kıtlığı yaşanıyor!

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SUUDİ ARABISTAN'DAN GARİP KARAR!

Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarının artışı sonrası vatandaşlarına tedbir amaçlı 16 ülkeye seyahat yasağı getirdi. O ülkeler şöyle Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Beyaz Rusya, Venezuela ve Türkiye.







Günlük Kovid-19 vaka sayısının bin 300'lere düştüğü ülkemize seyahat yasağı getirilmesi anlamsız. Biz neredeyse bütün yasakları kaldırdık ama Suudiler, Türkiye'ye seyahati yasaklıyor! Üstelik vaka sayısı Suudiler'de artıyor! Ayrıca listede hiç Batı ülkesi yok! Hâlbuki Türkiye'den daha çok vakanın yaşandığı Batı ülkeleri var! En önemlisi salgın yüzünden Şangay'ı kapatan Çin'e yasak yok ama Türkiye'ye var! Gerçek risk olsa önce ABD ve Avrupa, Türkiye'ye seyahat yasağı getirir! Tam iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmeye başladığı dönemde alınan karar çok garip!

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ALMANYA, RUS TURİSTLERE KAFAYI TAKTI!

Alman ARD televizyonunda, ambargo döneminde Rus turistler için Türkiye tarafından gerekli ortamın sağlandığını belirten bir haber yayımlandı.

Haberde, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya'dan birçok turisti ağırlamayı hedeflediği, bu nedenle Rus vatandaşları için ödemeler ve para transferlerinin kolaylaştırıldığından bahsedildi.







Haberde şu yorumlar yer aldı:

"Moskova'dan gelen tatilciler de bu yaz Antalya'da havuz başında uzanıp savaşı unutabilir."

"Batı'nın yaptırımlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusların bu yıl da Türkiye'de tatil yapmalarını sağlamak için gereken her şeyi yapıyor."

Galiba Rusların Türkiye'ye tatili Almanları üzmüş! Madem öyle Almanya da Rus doğal gazını almasın! Elbette bunu yapamazlar. Zaten o yüzden Ukrayna'nın işgalinde başta Rusya'ya tepki göstermediler. Kendi yapamadıklarını bizden istiyorlar!

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Altyazı

"Ben her şeyin sevgiyle güzelleşebileceğine inanan bir geri zekâlıyım."(HIMYM)

