Bugün GÜNAYDIN'da ilginç bir elektrikli scooter kazası haberi var. Scooter süren bir vatandaş, genç şarkıcı Arda Han'ın, lüks marka otomobiline çarpmış. Kazada kimse yaralanmamış ama otomobilin kaputunda bir göçük oluşmuş.

Bu sıradan bir araç değil, 24 milyon değerinde! Maddi hasar 150 bin TL tutmuş ama Arda Han karşı taraftan bir şey talep etmemiş!

Her sürücü Arda Han gibi cömert olmayabilir! Peki, 15-20 TL'ye yolculuk yaparken lüks bir araca çarparsanız ne olacak? "2918 sayılı Karayolları







Trafik Kanunu madde 3'te elektrikli skuter (e-skuter), hızı en fazla 25 km/satte ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar olarak tanımlanmıştır. E-skuterlar, Karayolları Kanunu madde 3'te yer alan "araç" tanımına girmemektedir. Bu sebeple işletici olarak e-skuter firmalarının kullanıcı hatası olan kazalarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."

Bazı belediyeler, scooter kiralayan kurumsal şirketlerin sigorta yapmalarını istiyor. Ama yasadaki boşluktan dolayı sigorta yapmayan şirketler var. Ayrıca bireysel scooter kullanıcıları için karıştıkları kazalarda hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi ve zorunluluğu yok.

Yani scooter ile bir araca çarparsanız ve kusurluysanız, o aracın kasko sigortası sizden hasarın masrafını talep eder.

Daha kötüsü scooter ile birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız ciddi vefat ya da sakatlık tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.

O yüzden bireysel scooter kullanıcıları için de bir sigorta düzenlemesi acilen yapılmalı.

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Euroleague, NBA'den daha heyecanlı

Golden State Warriors ile Boston Celtics, NBA'de adını finale yazdırdı. Final serisi yarın başlıyor.

NBA'yi normal sezonda takip etmiyorum. Çünkü iyi savunma yapılmadığı için maçlar sıkıcı geçiyor. NBA en üst seviyedeki basketbolcuların oynadığı lig ama bazen atış kullanan oyuncuya el bile kaldırılmıyor.

Koçlar arasında Euroleague'deki gibi büyük taktik savaşı da yaşanmıyor. Gregg Popovich, Steve Kerr ve Erik Spoelstra dışında takıma etki edebilen koç yok. Yıldızlar ne derse o oluyor!







NBA'de gerçek mücadele, sert savunma Play-Off'larda başlar. Ama son iki yıldır Play-Off maçlarında da sert savunma yapılmıyor. Son Play-Off'larda birçok maçta kazanan, üçüncü periyodun başında belli oldu. Bazı serilerde maçlar erken koptuğu için son periodlar yedek oyuncularla oynandı.

Açıkçası Euroleague'i izlerken daha çok keyif alıyorum. NBA'deki gibi boş şut şansı verilmiyor, maçlar son saniyeye kadar kıran kırana geçiyor ve koçlar arasında tam bir taktik savaşı yaşanıyor.

Umarım NBA finali heyecanlı geçer!

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10 bin adım yerine hızlı yürü!

Hemen hemen her gün bir bilimsel araştırma sağlıklı ve uzun yaşama formülü veriyor. Ama bahsedeceğim iki araştırma ezber bozan nitelikte.

Efendim, ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, egzersizden en fazla fayda alınan zaman diliminin kadınlar ve erkekler için farklılık gösterdiği ortaya çıktı. 25 ila 55 yaşlarındaki 30 erkekle 26 kadının katıldığı bir grup 08.30'dan önce bir saat spor yaparken, diğer grupsa 18.00 ile 20.00 arasında bir saat boyunca aynı egzersizleri yaptı. 12 hafta süren araştırmada, tüm grupların özel hazırlanmış yemek programlarına bağlı kalındı. Vücut yağlarını yakma açısından kadınların gündüz yapılan egzersizlerden daha fazla verim aldığı belirlendi.







Erkeklerde ise sağlık sonuçlarında zaman dilimleri arasında büyük farklara rastlanmadı fakat akşam spor yapmanın daha verimli sonuçlar verdiği tespit edildi. İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise tempolu ve hızlı yürümenin düşük tempoda 10 bin adım yürümekten daha faydalı olduğu ortaya çıktı.

Yani aktivitenin yoğunluğu toplam adım sayısı veya yürüme süresinden daha fazla fayda sağlıyor. Ayrıca hızlı yürüyenlerin biyolojik yaşlarının düşük tempoda yürüyenlere göre daha genç olduğu ortaya çıktı. Özetle kadınların sabah, erkeklerin akşam spor yapmaları daha faydalı. Yürümek yararlı ama hızlı yürümek daha faydalı!

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VAR'ın bilançosu

Süper Lig'in VAR istatistikleri ortaya çıktı. İlk yarıda 58 olan 'VAR'ın müdahale ettiği pozisyon sayısı ikinci devrede 101'e çıkmış.

Premier Lig'de sezon boyunca değişen karar ise 120.







Yani bizde VAR maçlara daha çok müdahale etmiş ve oyun daha çok durmuş.

Ama 159 karar değişikliği VAR'ın ne kadar faydalı bir sistem olduğunu gösteriyor.

Bence son yıllarda ligin genelinde üç büyüklerde puan kaybının artmasının nedeni de VAR.

Eskiden hakemler tribün baskısıyla ev sahibi takımların lehine daha çok düdük çalarlardı ama VAR bu avantajı ortadan kaldırdı.

VAR böyle giderse orta hakemden daha değerli olacak!

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Satışı düşen araştırma yaptırıyor

Southern Medical Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, Birleşik Krallık'ta 171 binden fazla kişinin kahve alışkanlıkları ve sağlık bilgileri incelendi.

Düzenli olarak şekersiz kahve içenlerin, kahve içmeyenlere göre yüzde 16 ila 21 aralığındaki oranlarda daha az erken ölme ihtimali olabileceği ortaya çıktı.







Bak sen şu işe! Sadece kahve içince mi erken ölüm riski düşüyor. İyi uyku, sağlıklı beslenme, stresten uzak bir yaşam ve düzenli sporun erken ölüm oranını düşürme oranı kaç acaba?

Yoksa artan kahve fiyatlarından sonra kahve satışları düştüğü için mi bu araştırma yayınlandı?

Aslında neredeyse her gıda maddesi için sağlığa faydası olduğunu kanıtlayan bilimsel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Yeter ki siz araştırma bütçesinden bahsedin!

Birçok üniversite araştırmalardan güzel paralar kazanıyor. Evet, sonuçlar bilimsel ama sektörlerin üniversiteleri yönlendirdiği de ortada. Ne zaman bir gıda maddesinin satış oranları düşse hemen o ürünle ilgili araştırma yayınlanıyor!

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Altyazı

" - Ya doktor, bir insan bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi? Olabilir mi böyle bir şey ya?

- Zaten intiharların çoğu başka birilerini cezalandırmak için yapılmıyor mu savcı bey?" (Bir Zamanlar Anadolu'da)



