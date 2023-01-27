Hollandalı psikolog Olivia Brouillette, "Ekran bağımlılığının yakında Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'na ekleneceğini görebiliyorum" demiş.

Bence yakını kalmadı, acilen ruhsal bozukluk sınıfına girmeli.

Artık bazılarımız elinde cep telefonu olmayınca panikliyor. Hayatımız sosyal medya oldu!

Mesajlar ve maillere bakmadan da olmaz. Laptop'la çalışıyoruz, dizimizi tabletten izliyoruz.

Telefonu bırakınca hemen televizyonu açıyoruz. Bazıları için uykuda geçen zaman hariç gün içinde ekrana bakma süresi, ekrana bakmadığı süreyi geçiyor olabilir.







Ekran bağımlılığı gözü de bozuyor. 2050 yılında dünyanın yüzde 52'sinin miyop olacağı tahmin ediliyor!

Independent Türkçe'de yayınlanan habere göre Insider'a konuşan Brouillette, ekran bağımlılığının belirtileri arasında uyku bozuklukları, göz yorgunluğu ve baş ağrıları gibi fiziksel durumlar olabileceğini söylüyor.

Ayrıca 'beyin sisi' diye de bilinen kafa karışıklığı, odaklanma, diğer insanlarla yüz yüze iletişim kurma ve karar vermede zorlanma gibi zihinsel belirtiler de bu bağımlılığa işaret edebilirmiş.

Bu belirtilerin bazılarını yaşıyorsanız yazının bundan sonrası sizi daha çok ilgilendiriyor olabilir.







SIKILACAKSINIZ!

Brouillette, ekran bağımlığından kurtulmanın yedi yolu olduğunu söylüyor:

■ Her şeyden önce, ekran başında daha az zaman geçirmek için bir neden bulmamız gerekiyormuş. Brouillette, "Bir şeyi yapmak için iyi bir nedeniniz olduğunda, onu devam ettirme olasılığınız daha yüksektir" diyor.

Nedenler basit aslında boyun fıtığı olmak istemiyoruz! Çocuğunuzun çizdiği bir resme iki saniye bakıp "Harika olmuş. Aferin kızıma" deyip sosyal medyaya gömülmek ise vicdan azabı.

■ Ünlü psikolog, "Ekran sürenizi bir düşünün ve ardından kendinize hangi sınırları koymak istediğinize karar verin" diyor.

Tamam, daha az dizi izleyebiliriz. Cadı kazanı ve mutsuzluk kaynağı Twitter'ı da cep telefonundan silsek mi acaba? Aslında TikTok'u silmek için daha çok neden var!

■ Uzmanımız "Telefona süre kilidi koyabilirsiniz" diyor! Sessize almak, uyurken de kapatmak daha faydalı hamleler olabilir!

■ Brouillette, "Bu konuda hesap vermeniz gereken birini bulun" diyor. İşte o kişiyi bulmak zor! Ekran bağımlısı olmayan biri olmalı!

■ Ünlü psikolog, "Zamanınızı harcayacak başka bir şey bulun" diye ekliyor. Evet, spor yapmak, balık tutmak gibi birçok aktivite bulabiliriz.

■ Brouillette ayrıca "Gerçekçi hedefler belirleyin" diyor. Bu son dönemin klişe psikolog talimatı ama işe yarıyor. Yani "Bugün telefonu hiç açmayacağım" demek abartılı ama "Yemek yerken, sohbet ederken ekrana bakmayacağım" gibi küçük adımlarla yola çıkıp büyük hedefe ulaşabiliriz!

■ Brouillette son olarak "Eğlence kaynağınızın bir ekrana bağlı olmasına alışkınsanız, bıraktığınızda sıkılacaksınız" diye de uyarıyor.

İşte bu geçilmesi gereken en zor kısım. Evet, canımız sıkılacak. Telefon tutmayan elimiz titreyecek! Ama sabredeceğiz.

Eğer gerçekten istiyorsak uzun süre sıkılmayı göze almalıyız.

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CIVAYLA OYNARDIK!

Önceki gün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin mutfağında cıvalı ateş ölçer kırıldı. Durum AFAD'a bildirildi.

Kimyasal tehditlerle ilgilenen bir ekip, evde gerekli temizlik işlemleri yaptı.

Yapılan ölçümlerde tehlikeye rastlanmadı ama evin mutfağı tedbir amaçlı bir günlüğüne karantinaya alındı.

Bu haberi okuyunca ortaokul yıllarıma döndüm. Kimya hocası cıva dolu tüple cıvanın özelliklerini anlatmıştı.







Sonra bütün sınıf cıvadan avcumuza biraz alıp oynamıştık. Hoca cıva dolu tüpü sınıfta bırakıp gitmişti. Cıvadan biraz alıp eve götürenler bile olmuştu.

Birçok kişinin buna benzer anısı var.

Zehirlenmedik ya da bazı kimyasal etkileri oldu ama farkında değildik. Çok şükür şu an hayattayız.

Üç yıl önce Bingöl'de bir ortaokulda dolapta bulunan cıvayı oyun hamuru sanıp oynayan 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilmişti.

Kimya derslerinde cıvayı uygulamalı anlatmak bu kadar gerekli mi?

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ŞİRKETTE UYUDU, HAYATI DEĞİŞTİ

Esther Crawford, 2 Kasım'da Twitter'ın genel merkezinde yerde bir uyku tulumuna sarılmış, göz bandı takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'dan paylaşmıştı.

Ve bu paylaşım viral olmuştu.







Financial Times'a göre Crawford, şirkette Elon Musk'ın yakın çemberine girmiş.

Ödemelerden sorumlu genel müdür pozisyonuna terfi etmiş.

Musk, Twitter'ı aldığında yatağını genel merkeze taşımıştı.

Birçok kişi bu durumu uzun çalışma saatlerinin göstergesi olarak eleştirmişti.

Demek ki, patronun mesajını doğru algılayan kazanır!

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YENİ SALGINA HAZIR MIYIZ?

Avustralya'nın Sydney kentinde bir konferansa katılan Bill Gates, bir sonraki pandeminin koronavirüsten çok daha kötü olacağına ve insan yapımı bir virüsten meydana geleceğine inandığını açıkladı.

Ve dünya liderlerine bir sonraki pandemiye hazırlanın uyarısı yaptı.

Ve bizim sosyal medyada "Yine çıktı piyasaya", "Yine ne planlıyorsun?" gibi yorumlar yapıldı.







Gates, Türkiye'de kendisini sevmeyen büyük bir kitle olduğunu biliyor mu acaba?

Bu kitle genelde komplo teorisi sevenler, Illuminati ile yatıp kalkanlar oluyor!

Gates yeni bir şey söylemiyor ki. Kovid-19'un Çin'in Vuhan bölgesindeki bir laboratuvardan sızmış olma ihtimali ortaya atıldığında dünyada en tehlikeli düzey olan 4. kategoriye giren 50'den fazla laboratuvar olduğu açıklandı.

Bu laboratuvarlarda Kovid- 19'dan kat kat tehlikeli mikroplar üzerinde çalışmalar yapılıyor.

İnsan yapımı virüslerle kimyasal silahlar da üretildi!

Yani salgın tehdidi her zaman var!

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Altyazı

"Her sokak köşesinde, her evde ölümcül bir günah var ve biz görmezden geliyoruz. Görmezden geliyoruz çünkü kanıksadık, havadan sudan şeyler gibi sabah, öğle, akşam görmezden geliyoruz." (Se7en)



