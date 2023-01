Ata Demirer de yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nü bir dijital platformda yayına soktu ama tanıtımı ana akım medyada yapıyor!

Filmlerini ABD'li dijital platformlarda yayımlayan Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan da aynı formülü uyguladı. Ana akım medyanın gazetelerine, internet sitelerine ve TV kanallarına konuştular, söyleşiler yaptılar!

Bu sinemacıların PR danışmanları da, köşe yazarları yazsın, filmle ilgili konular tartışılsın diye farklı bir tanıtım stratejisi uygulamak zorunda kaldı.

Hani televizyon ve gazeteler ölmüştü? Artık dijital platformlar vardı!







Madem öyle röportajlarınızı, TV söyleşilerinizi de dijital platformlarda yapın!

Ata, Cem, Şahan ve diğer büyük yapımcılar medyadan kopamıyorlar çünkü haberin kaynağı gazeteler, haber ajansları ve TV kanalları. Sosyal medya ana akım medya olmasa habersiz kalır!

Türkiye'de "Medya öldü, artık sosyal medya ve dijital platformlar var" diye büyük bir algı operasyonu düzenlendi.

Evet, yazılı basın tüm dünyada geriledi ama haberler yine gazete ve haber ajanslarından yayılıyor. Gündemi gazeteler, TV kanalları belirliyor.







KALİTE ÇOK DÜŞTÜ

Yasaya göre bir sinema filminin televizyonda ya da dijital platformlarda gösterilebilmesi için vizyondan çıkmasının üzerinden en az beş ay geçmesi gerekiyor.

Ama Şahan, Cem ve Ata artık "Önce dijital platformlar" diyorlar!

Ne gariptir ki bu üç komedyen kârlarından zarar ettiler! Gişesi kendilerinden daha düşük sinemacıların filmleri sinema salonlarında büyük hasılat elde edince şaşırdılar!







Oysa filmleri önce salonlarda gösterseler, beş ay sonra yine güzel paralara yapımlarını dijital platformlara satarlar.

Yurt dışında da önce dijital platformlarda yayımlanan filmlerin hem bütçesi hem de kalitesi düşük oluyor.

Şahan, Cem ve Ata da ücretlerini peşin alınca ve gişe kaygıları olmayınca filmlerini çekerlerken özensiz davrandılar. Kaliteyi feci düşürdüler!

Hem sinema salonları, hem AVM'ler, hem kalitesiz filmler izlemek zorunda kalan izleyiciler, hem de daha az kazanan yapımcılar kaybetti.

Bu işten tek kazanan dijital platformlar oldu!

İyi bir içeriği kademe kademe satarsan daha çok kazanırsın!

Türkiye'de büyümek zorunda olan dijital platformlar zaten Ata'nın, Cem'in ve Şahan'ın içeriklerini almak zorundaydılar!

Günümüzde içerik sahibi kraldır ama bizim komedyenler bu avantajı kullanamadılar!

En kötüsü onların yükselmesinde katkısı olan medyaya ve sinema sektörüne ihanet ettiler!

PLATFORMLARIN CİROSUNDAN % 20 KESİLSİN!

Meta, Twitter, YouTube, Google vs. gibi internetin dev markaları, medya içeriklerini telif ödemeden kullanarak büyüdüler ve tekel oldular.

Artık reklam gelirinden en çok onlar kazanıyor.

Batı ülkeleri internet devlerinin kullandıkları medya içeriklerinin telifini ödemeleri için yasalar çıkıyor. Türkiye'de bu yönde bazı adımlar atıldı ama süreç yavaş işliyor.







İki yıl önce yine bu köşede yazmıştım.

Avrupa Birliği'nde (AB) 2018'den beri Netflix, Amazon, Disney+ gibi dijital platformların sinema ve dizi sektörüne verdikleri zararlara karşılık bazı yaptırımların uygulanması tartışılıyor.

ABD bile internet devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için yasalar çıkarıyor.

Dijital platformlar da büyük tekel! Girdikleri ülkelerin sinema, dizi ve medya sektörüne zarar veriyorlar! Sinema salonlarını batırıyorlar! Reklam ve abonelik gelirinin çok azını sinema ve dizi sektörüne geri veriyorlar.

Fransa, AB'nin alacağı kararı beklemeden bir kanun çıkardı. Kanuna göre dijital platformların yıllık cirolarının yüzde 20 ile 25'i arasındaki bir bölümü Fransız sinema sektörüne aktarılacak. İki yıl önce bizde de buna benzer bir yasa çıkarılsın diye yazmıştım. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Fransa'da çıkan yasadan haberi var mı çok merak ediyorum? Harekete geçmek için dijital platformların önce sinema ve dizi sektöründe, sonra da medyada hakimiyeti ele geçirmeleri mi bekleniyor?

DALİ İÇİN LOKMA DAĞITMAK

İstanbul-Kadıköy'de ünlü Katalan ressam Salvador Dali, ölümünün 34. yılında lokma dağıtılarak anıldı.

Bir dijital ajansın gerçekleştirdiği etkinlikte ünlü ressamın isminin ve fotoğrafının lokma aracında yer alması vatandaşı şaşırttı.

Vatandaş lokmaları afiyetle yedikten sonra, gerçeküstü eserlerinde çarpıcı imgeler kurmasıyla tanınan Dali'nin portresiyle hatıra fotoğrafı çektirdiler.







Bahse girerim; Dali memleketi İspanya'da böyle tatlı ve şirin bir etkinlikte anılmıyordur.

Dali için lokma dağıtma kimin aklına geldiyse kutlarım.

Hem haber olmayı başardılar hem de Dali'yi ölüm yıldönümünde gündeme getirdiler.

Gerçekten ezber bozan bir ülkeyiz. Her an, her yerde bir sürpriz bizi bekliyor!

RESTORAN HIRSIZLARI

İstanbul-Eyüpsultan'da bir et restoranına gelen iki kişi, köfte, sucuk, tavuk çevirme, tavuk pirzola ve bir litre kola sipariş etmiş.

Yemekten kalanları da paket yaptırmışlar.







Sonra iki kişi 300 liraya yakın hesabı ödemeden sırayla restorandan çıkmış.

Restoran sahibi olayı güvenlik kamerası kayıtlarından çözmüş.

Adamlardaki rahatlığa bakar mısınız yiyemediklerini paket yaptırmışlar!

300 lira hesap için değer mi?

Altyazı

"İnsanlar güce saygı duyar, dürüstlüğe değil." (House of Cards)