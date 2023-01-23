EYT'de yaş şartı olmayacağı açıklandığı günün ertesi vatandaşlar, borçlanma ve prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

En büyük kalabalık ise İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi'nin önünde toplanmıştı. 1 kilometreye yakın kuyruk ve soğuk havada sırada bekleyenlere çay, çorba ve kek ikram edilmesi haberlere konu olmuştu.

SGK önlerindeki bu kalabalığın haftalarca devam etmesi bekleniyordu ama üç-dört günde işlemler tamamlandı.







SGK çalışanlarının bu kadar kısa sürede işlemlerini tamamlaması aslında bir başarı öyküsü.

Örneğin Bağcılar SGK Müdürü Halil Çırtlık, EYT kararı açıklandıktan sonraki dört günde yüz yüze başvuru yapan 40 bin kişiye hizmet sunduklarını ve bunu normal mesai saatleri içerisinde yaptıklarını açıkladı.

Demek ki, SGK'nın bilgisayar altyapısı sağlam ve çalışanları oluşacak kalabalığa karşı hazırlıklıymış.

EYT'liler şimdi kararın Meclis'ten geçmesini bekliyor. Bankalar EYT'lilere özel kredi imkânı sunmaya hazırlanıyor.

Yani Meclis'ten karar çıkınca SGK'ların önünde yine kuyruklar oluşacak.

Çırtlık, bu sefer EYT'lilere edevlet üzerinden emeklilik başvurusu yapabileceklerini hatırlatmak için pankartlar hazırlatmış.

Yani vatandaşın kuyruğa girmesine gerek yok. Başvurular 7 gün 24 saat e-devlet üzerinden yapılacak. SGK ile ilgili diğer birçok işlem de e-devlet üzerinden yapılıyor zaten. Özetle EYT ile ilgili yapılması gerekenler için önce edevlet kullanılmalı, sonra gerekiyorsa SGK'ya gidilmeli.

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KİM'İ DAVET EDER MİYDİNİZ?

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 20 Ocak günü, ünlü Harvard Üniversitesi'nde başarılı girişimcilerin davet edildiği konferans serisinde misafir konuşmacı oldu.

Kim, üniversite mezunu bile değil. Eleştirilecek çok yönü var ama nasıl para kazanılacağını biliyor.

Kardashian, TV ve sosyal medya dışında birçok sektörde yatırımlara sahip. Örneğin 2019 yılında kurduğu giyim markası geçen yıl 3.2 milyar dolar değere ulaştı.







Ama Twitter ahalisi bu duruma öfkelendi:

"Bu çok saçma. Kim Kardashian, Harvard'ın harflerini doğru sıralayamaz bile."

"Harvard da artık Kardashianlar kadar demode" benzeri sert eleştiriler yapıldı.

Bence bu tepkiler yüzeysel.

Twitter kullanıcıları bu duruma öfkelense de örneğin Harvard'lı öğrenci Liz, "Bence pek çok insan, milyarlarca dolarlık bir şirketi yöneten biri olarak Kim'e saygı duymuyor.

Böylesine başarılı bir iş kurmuş birinden bir şeyler öğrenmek bile heyecan vericiydi" diyor.

İşte Harvard gibi üniversiteler önyargısız, her türlü bilgi kaynağına ve iş tecrübesine değer veren öğrenciler yetiştirdiği için fark yaratıyorlar!

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BELEDİYELER GEÇ KALIYOR

Bursa'da 70 yaşındaki Athie Baradi, boş arazide yürürken çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Birileri görmeseydi belki de yaşlı kadın hayatını kaybedecekti!







Bu tarz köpek saldırılar o kadar çok ki, halk da alıştı.

Sanki Afrika'nın Serengeti Düzlükleri'nde sıradan bir gün yaşar gibiyiz!

Çözümün adresi olan belediyeler geç kalıyor ve köpeklerin sayısı hızla artıyor!

Tüm ilçe belediyeleri barınaklar kurmalı ve kısırlaştırmaya projesi başlatmalılar.

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MESLEK ÖNYARGISI!

Piyano çalan genç kurye hâlâ konuşuluyor.

"Bir kurye nasıl böyle güzel piyano çalar" diyenler var?

Çağımızda insanları meslekleri üzerinden değerlendirmek büyük hata.







Toplum gözünde sıradanmış gibi gözüken bir iş dalında çalışanlar farklı alanlarda kendini geliştirebilir.

Örneğin temizlik işçisi olup çok iyi resim yapan, kasiyer olup Antik çağ filozofları üzerine tez yazanlar var.

İnsanlar hayatını devam ettirmek için bir işte profesyonelce çalışıp, keyif aldıkları alanlarda kendilerini geliştirebilirler.

Son dönemde kurye çalışanları arasında üniversite mezunlarının sayısının arttığını da hatırlatalım.

Kazancı yüksek olduğu için part-time kuryelik yapan mühendisler, öğretmenler bile var.

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AHMET HAKAN'IN KEDİSİ YASAKLANDI!

Hollanda hükümeti, kısa burunlu köpekler ile kıvrık kulaklı kedilerin yasaklanması kararı aldı.

Bu hayvanların evde bulundurulması, ticaretinin yapılması reklam ve filmlerde gösterilmesi bile yasaklanacak.

Çünkü kalıtsal rahatsızlıkları nedeniyle bu hayvanlar aslında acı çekerek yaşıyorlar.

Kısa burunlu köpekler nefes almakta güçlük çekiyor ve anormal kafatası yapısına sahip oldukları için her zaman baş ağrısı yaşıyorlar.







Kıvrık kulaklı kedilerde ise sadece kulak kıkırdağını değil vücudundaki diğer eklemlerdeki kıkırdak dokuyu ve kemik gelişimini bozan bir gen mutasyonuna sahipler. Bu yüzden sürekli eklem ağrısıyla yaşamak zorundalar.

Ama görünüşleri sevimli oldukları için bu hayvanlar sürekli reklam, dizi ve filmlerde karşımıza çıkıyor.

İnsanlar da bu kedi ve köpekleri kalıtsal rahatsızlıkları olduğunu bilmeden alıyorlar.

Talep çok olunca bu tür kedi ve köpekler daha çok üretiliyor.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın meşhur kedisi Sekter de kalıtsal rahatsızlığı olan Scottish Fold cinsi galiba.

Hakan'ın Sekter ile ilgili yazıları gerçekten keyifli.

Ancak Sekter'in o çok şey biliyormuş gibi bakışları, hareketsiz hali doğuştan gelen rahatsızlığından kaynaklanıyor olabilir!