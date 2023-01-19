İsviçre-Davos'ta gerçekleşen küresel ekonominin en önemli etkinliği Dünya Ekonomik Forumu'nda eskortlar gündem oldu.

Avrupa medyasına göre önceki gün başlayan Forum'un düzenlendiği Davos'taki eskort ajanslarında tüm randevuların dolduğunu bildirildi.

İsviçre'nin tanınmış gazetelerinden 20 Minuten, "Patronlar otellerindeki süitlerde hem kendileri hem de çalışanları için eskort ayarlıyorlar. 5 gün sürecek zirvede talep çok yüksek" diye haber yaptı.

Bild gazetesi Liana isimli bir eskorttan görüş almış. Enflasyon eskort fiyatlarını da yükseltmiş. Tüm gece için 2.350 Euro gibi ücretler telaffuz ediliyormuş.







Liana "Çok sıkı kontroller var. Bazı otellere giremiyorsunuz bile. Bu sebeple uzun bir ceket giyiyorum" diye dert yanıyor.

2 bin 500'e yakın akreditasyonlu katılımcıların çoğu özel jetleriyle Davos'a geliyor!

Sabah küresel ekonomi konuşuluyor, gece kayak merkezlerindeki mekânlarda yapılan organizasyonlarda katılımcı sayısı 30 bine çıkıyor. Yemekler, çılgın partiler ve seks randevuları gerçekleşiyor.







Davos 2020 yılında da kadınlara yönelik 'rutin cinsel saldırılarla' gündeme gelmişti.

Bu nedenle 'kadın katılımcıların hava karardıktan sonra dışarıya tek başlarına çıkmaması gerektiği' yönünde bir uyarı yapılmıştı.

Düşünsenize önemli bir bankanın ya da bir devlet kurumunun kadın temsilcisi olarak gece Davos'ta dışarı çıkıyorsunuz ama bir CEO'nun saldırısına uğrama ihtimaliniz var.

Çünkü kafası kıyak para babaları sizi eskort sanabilir!

Davos'tan bu zamana kadar insanlık yararına bir karar çıkmamasına şaşırmamak lazım.

Küresel resesyon riski ve iklim değişikliği sorunlarına mı kafa yorduklarını sanıyorsunuz!

Anlatılanlar doğruysa Davos'un özünde tam bir bayi toplantısı ortamı var!

Tek farkı bayi toplantısına özel jetle katılıyorsunuz!

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DİŞÇİLİK VE İNŞAATÇILIK!

Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul'da diş ağrısı çeken Rıdvan K., akraba önerisiyle evine diş doktoru çağırdı.

Ancak 10 bin lira ödediği tedaviden sonra dişleri daha çok ağrıdı.

Ve yaptığı araştırmada dişçisi, inşaat işçisi çıktı, iyi mi?







Aslında birbirine yakın meslekler. Örneğin diş dolgusu derz işine benziyor düzeltip çimento döküyorsun!

Şaka bir yana eve dişçi çağrıldığını yeni duydum!

Mağdur vatandaş bunu neden istedi?

Ucuz da değil, 10 bin lira vermiş!

Bugüne kadar sahte öğretmen, mimar, doktor haberleri çok okuduk ama sahte dişçi olmak için büyük bir özgüvene sahip olmak gerek!

Yaptığın işin sonucu hemen ortaya çıkıyor. Kanal tedavisi yaparken biraz fazla derine girsen hastayı felç bile edebilirsin.

Bir inşaat işçisi buna nasıl cesaret eder?

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DIŞ POLİTIKANIN FAYDALARI!

Sosyal medyada bir WhatsApp yazışması gündem oldu.

Bir Türk çapkın, Rus olduğunu düşündüğü güzel bir kıza "Benimle Türkiye'ye gel. Türkiye Rusya'yı destekliyor" diye yazmış.

Kız da "Ben Ukraynalıyım" karşılığını vermiş. Çapkın adam da "Türkiye, Ukrayna'yı destekliyor" demiş.







Adam her şekilde şansını deniyor ama doğruyu söylüyor.

Hem Rusya hem de Ukrayna ile arası iyi olan nadir ülkelerden biriyiz.

Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olmamız ve tarafsızlığımızın flört girişimlerine bile faydası var!

Adam doğru dış politikalardan aldığı güvenle tarafsızlığını ilan etmiş!

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ALTIN KOVİD ÖDÜLLERİ!

Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, bu sene görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Aralarında Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın olduğu birçok ünlü oyuncunun törenden sonra Kovid-19 testleri pozitif çıktı.







Artık birçok ülkede Kovid-19 testi zorunlu değil. Vakalar da açıklanmıyor. Tanı konanlar bile serbest dolaşıyor.

Yani Kovid-19 yokmuş gibi yaşamaya devam ediyoruz ama virüsün bundan haberi yok! O yayılmaya devam ediyor.

Örneğin Kovid'e sıfır tolerans politikasından yeni vazgeçen Çin'de asıl salgın şimdi başladı.

Ancak ülkede sınırlar açık, sert tedbirler kaldırıldı.

Dünya sürü bağışıklığına geçerken virüs daha hızlı yayılıyor. Yine tek güvencemiz aşılar.

Aşı olmayanlar bugünlerde kendilerine dikkat etmeli!

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ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili hemen hemen her gün yeni bir araştırma sonucu açıklanıyor.

Çoğu da genel doğruları tekrarlıyor.

Bahsedeceğim araştırma ise gerçekten kapsamlı bir çalışma.







JAMA Internal Medicine adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada 119 bin 315 kişinin yeme alışkanlıkları 36 yıl boyunca takip edildi.

Ve erken ölüm riskini düşüren dört beslenme modeli belirlendi.

Bu diyetler şöyle: Sağlıklı Beslenme İndeksi, Alternatif Akdeniz Diyeti, Sağlıklı Bitki Temelli Diyet İndeksi ve Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi.

Ayrıntılı bilgi için bu diyetleri araştırabilirsiniz.

Bu dört diyette çeşitli farklılıklar olsa da hepsinde tam tahıllı yiyecekler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve baklagiller var.

Dünyada vejetaryen beslenmenin yükselişte olmasına şaşırmamak gerek!

Türkiye mutfağı da vejetaryen beslenme açısından adeta cennet.

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Altyazı

"Peki ya ölüm sadece hayatın sonsuz zincirinin küçük bir bağlantısıysa?" (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor)

