Almanya'nın Lützerath kentindeki maden sahasının genişletilmesini protesto etmek için üç gün önce yaklaşık 70 eylemciyle bölgeye gelen İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, polis tarafından bölgeden zorla uzaklaştırıldı.

Thunberg'in polis tarafından kolundan tutularak ve arkadan itilerek olay yerinden uzaklaştırılması Almanya açısından trajik bir durum aslında.

Çünkü küresel ısınmaya neden olan karbon salınımını azaltmayan hükümetlere ve özel şirketlere karşı eylem yapan Thunberg ve arkadaşlarını fonlayanlar arasında Almanya'daki dernek ve şirketler de yer alıyor!

Bu kıza en büyük desteği Almanya veriyor.

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz gelmeyince Almanya, enerji arzını güvence altına almak için kapattığı kömür madenlerini tek tek açmaya başladı!

Kömür çıkarıp elektrik üretiminde kullanmasalar evlerde kullanılan doğal gaza daha çok zam yapmak zorunda kalacaklar!







KIZ HAKLI!

Yani enerji krizi ulusal sorun haline gelince 'yeşil enerji'nin en büyük savunucusu Almanya bile "Başlarım yeşil enerjinize de, gösterinize de" diyebiliyormuş!

Ve kendi parlattığı ünlü çevreci aktivisti kolundan bacağından tutup madenden uzaklaştırabiliyormuş.

Thunberg'i sevimsiz bulanlar var. Karbon emisyonunu en çok artıran ABD ve Çin'de eylem yapmadığı için onu samimi bulmayanlar da var.

Ama Almanya'ya karşı tavrını değiştirmemesi de erdemli bir davranış.

Thunberg'i eleştirenleri anlamıyorum. Her ne kadar 'proje çocuk' olsa da Thunberg, elinden geldiğince doğru olanı yapmaya çalışıyor.

Thunberg ve arkadaşları küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için eylem yapıyorlar ve büyük farkındalık yaratıyorlar.

Yani bu kız, ocak ayında İstanbul'a kar yağsın, barajlar dolsun, ekinler susuz kalmasın diye de mücadele ediyor. Daha başka nasıl anlatılır ki?

Dünyanın ömrünü uzatmaya çalışıyor!

***



SHAKIRA'NIN CADI HAMLESİ

Shakira, eski sevgilisi Gerard Pique'ye gönderme yaptığı 'atarlı' şarkıdan sonra, Pique şarkıda dalga geçilen saati takmıştı. Yine şarkıda dalga geçilen küçük otomobili kullanmaya başladı.

Eski sevgililer arasında sular durulmuyor. Shakira'nın son hamlesi; eski kayınvalidesinin evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü koymak oldu.







Ve bu cadı İspanya medyasında gündem oldu.

Ayrıldıktan sonra Pique'nin annesi ile yan yana evlerde yaşamaya devam eden Shakira, şarkısında "Beni kayınvalidemle komşu olarak, kapımda basın yığınıyla ve hükümetle borç içinde bıraktın" diyordu.

Ünlü şarkıcıdan hiç böyle davranışlar bekler miydiniz?

Ayrılıktan sonra resmen karakter değişimine uğradı. Ve şimdi de intikam moduna geçti!

Wanda Nara ve Icardi ikilisinden daha garip bir 'ex-aşk' (eski sevgili) kavgası bizleri bekliyor galiba!

Bakalım daha neler yapacaklar?

***



DÖRT AYDA ÇARŞAF DEĞİŞTİRENLER...

İngiltere'deki bir araştırma şirketi, yetişkinlerin ne sıklıkla çarşaflarını değiştirdiğini inceledi.

Bekâr erkeklerinin neredeyse yarısı (yüzde 45) çarşaflarını yıkamak için dört aya kadar beklediklerini itiraf etti.

Yüzde 12'si ise süre veremedi. Sadece hatırladıkları zaman bunu yaptıklarını söylediler.







O hatırladıkları zaman da genelde eve karşı cinsten birileri gelince oluyor!

Eksik bir araştırma olmuş. Çarşafı ters çevirip yatanlar da var.

Ölü cilt hücreleri ve vücut yağları hızlı bir şekilde biriktiği için, normalde çarşafların her hafta yıkanması gerekiyor.

Dört ayda ne kadar kir ve mikrop birikiyor acaba?

***



İLİŞKİ BİTİREN 6 FAKTÖR

İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden psikoloji araştırmacıları hem uzun hem de kısa vadeli birlikteliklerde ilişkiyi bitiren altı faktör tespit etti.

İşte ilişki bitiren faktörler:

■ İlişkinin karmaşık olması.

■ Partnerin kabalığı.

■ Taraflardan birinin bağımlılığı.

■ Yapışkan bir kişilik özelliği.

■ Kayıtsızlık.

■ Motivasyon eksikliği.







Independent Türkçe'de yayınlanan araştırmayla ilgili habere göre; uzun vadede en itici bulunan faktörler kayıtsızlık ve kabalık.

Kısa vadede ise yine kabalık ve yapışkan olmak öne çıkıyor.

Yaşanılan coğrafya, kültürel yapı ve ekonomik şartlar da ilişkileri etkiliyor.

Özellikle evliliklerde kaynana-gelin çatışması, kocanın işlerinin kötü gitmesi gibi birçok faktör var.

Tüm bu faktörler birbirini tetikliyor. Kredi kartı borçları dayanılmaz bir aşamaya geliyorsa motivasyon eksikliği yaşanıyor.

Güç kaybeden tarafa karşı kayıtsızlık artıyor.

En önemlisi tutkunun azalması!

Özetle önemli bir araştırma ama ilişkileri etkileyen çok faktör var.

***



KRİZ ZENGİNLERE YARADI

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı yeni rapora göre pandeminin başlangıcından bu yana biriken yeni servetin neredeyse üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti.

Son iki yılda en alttaki yüzde 90'lık dilimde yer alan bir kişinin kazandığı her 1 dolara karşılık, her milyarder yaklaşık 1,7 milyon dolar kazandı.

Yani son ekonomik krizde zenginler daha çok kazandı.







Kapitalizm, sosyalizm vs. her sistemde zenginler daha çok kazanıyor.

Lakin pandemi sonrası aşırı yoksulluk son 25 yıldır ilk kez arttı.

Oxfam, Kovid sonrası artan eşitsizlikle mücadele için servetin yeniden dağıtılması ve en zenginlerden yeni vergiler alınması çağrısında bulundu.

Oxfam bu çağrıyı hep yapıyor ama karşılığı yok!

Zenginlerin kazançlarından kısmalarını beklemek Polyannacılık olur.

Bu iş hükümetlerde bitiyor ama onları finanse edenler de zenginler!

Böyle gelmiş, böyle gider!

***



Altyazı

"Tabağımın kenarında beni şişmanlatacak bir lokma yemek için her gün 30000 çocuk ölüyor." (The Girl in the Café)