Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında üretim rekorları kırdığımızda... Karadeniz'de üst üstü doğal gaz kaynakları keşfettiğimizde... Hep Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yapılan yatırımların ve yürütülen enerji politikalarının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Ama unuttuğumuz bir konu var: Kömür!

Yeni açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı 'Kömür 2022' raporuna göre, 2022'de küresel kömür tüketimi önceki yıla göre yüzde 1,2 artarken, Avrupa Birliği'ndeki (AB) artış yüzde 6,5'i buldu!

Çevreci Avrupa ülkeleri, Rusya doğal gazı kesince birden kömürcü oldu, iyi mi?







Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler kömürle çalışan elektrik santrallerinin ömrünü uzatma, kapatılan santralleri yeniden devreye alma ve mevcut üretimleri artırma yönünde adımlar attı

Oysa Avrupa'da kömür madenlerinin üst üste kapatıldığı dönemde Albayrak, Kasım 2015'te 1. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı'nda kömürün elektrik üretim portföyündeki payının yüzde 12'lerden yüzde 16'ya çıkarıldığını gururla anlatıyordu.

Kömür karşıtı lobilerin Albayrak'a baskı yaptığı 2015- 2018 arası dönemi hatırlayın!

Muhalefet partileri "Avrupa kömürü bıraktı. Karbon emisyonunu düşürmek için kömürden vazgeçmeliyiz" diye sert eleştiriler yaparken, Albayrak "Türkiye, emisyon noktasında dünyayı en az kirleten ülkeler arasındadır" diyerek direniyordu!







AKILLI KÖMÜR STRATEJİSİ

2017'de 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı'nda ise çevreye duyarlı bir şekilde' Akıllı Kömür Stratejisi' başlatıldı.

Bu karbon salınımına en az etkiyle kömür üretimini artırmanın stratejisiydi.

Albayrak ayrıca yerli üretime dikkat çekiyordu: "18 milyar ton Türkiye'nin kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediliyorsa burada bir problem var."

O problem de büyük ölçüde çözüldü. Yerli üretim artırıldı. Ve 2022'de Türkiye'nin toplam kömür kaynağı 20.84 milyar tona yükseldi.

2022 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye toplam santral gücünün yüzde 20.7'sini kömürden sağladı. Türkiye bu miktarın yüzde 11.2'sini yerli kömür üretiminden karşılıyor.

Asıl başarı ise kömür üretimini artırırken 'Akıllı Kömür Stratejisi' ile Paris İklim Anlaşması'na sadık kalınmasıydı.

Türkiye'de kömür karşıtı lobi faaliyetlerine destek veren Avrupa ülkeleri şimdi kömür üretiminde rekor kırıyor!

Özetle Albayrak'ın güneşten rüzgâra, hidroelektrikten kömüre, doğal gaza kadar birçok alanda enerji yelpazesini genişletme ve yerli kaynakları artırma politikalarının tamamı tuttu.

Avrupa enerji kriziyle boğuştuğu, kapanan kömür madenlerinin tek tek açıldığı bir dönemde Albayrak yine haklı çıktı!

***



SAHANDA YUMURTA MENEMENİ GEÇTİ

Yeni bir araştırmaya göre Türk halkının yüzde 92,2'sinin kahvaltıyı evde yaptığı tespit edildi.

Araştırmada katılımcıların yüzde 59,8'inin soğanlı menemen, yüzde 40,2'sinin ise soğansız menemen tercih ettiğini ortaya çıktı.

Kazanan belliyse menemen tartışması artık bitmeli!







Hep menemenden bahsediyoruz ama araştırmada Türk halkının kahvaltıda tercih ettiği sıcaklarda sahanda yumurta yüzde 26,5 ile ilk sırada yerini aldı.

Sahanda yumurtayı sırasıyla yüzde 23,2 menemen, yüzde 16,8 sucuklu yumurta, yüzde 14,0 çorba, yüzde 12,6 patates kızartması, yüzde 5,3 hamur işi, yüzde 1,1 kuymak takip etti.

Elbette kahvaltının klasikleri; peynir, zeytin, yağ, reçel ve çaydır. Onlarsız olmaz!

***



'KRAKEN'E HAZIR MIYIZ?

'Kraken' isimli Kovid- 19'a yol açan Omicron alt varyantı, ABD'de hızla yayılıyor.

Ülke genelindeki Kovid- 19 vakaların ise yüzde 28'inin Kraken olduğu açıklandı.

'Kraken', bağışıklık sistemlerini daha kolay aşarak hücrelere sızıyor.







Bazı uzmanlar bunun şu ana kadar tespit edilen en bulaşıcı varyant olabileceğini belirtiyor.

Avrupa'da da giderek baskın varyant haline gelen 'Kraken' yakında Türkiye'de de adından sıkça söz ettirebilir!

Kovid-19 virüsünün hızla yayıldığı Çin'de yeni yıl tatili 22 Ocak'ta başlıyor. 5 Şubat'a kadar sürecek tatilde 500 milyon insanın seyahat etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki üç haftaya çok dikkat etmeliyiz.

En azından kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske takmakta fayda var.

***



2023'ÜN GÖZDE MESLEKLERİ

Gelişen teknolojiyle birlikte gözde meslekler her yıl değişiyor. Ve ailelerin çocuklarını hangi mesleklere yöneltecekleri konusunda kafaları karışık.

Bu konuda fikir sahibi olmak için Bloomberg'in 2023'ün gözde meslekleri listesine bakmakta fayda var.

Liste, U.S. News, İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan veriler analiz edilerek işe alma talebi, büyüme, ortalama maaş, istihdam oranı, gelecekteki iş beklentileri, stres düzeyi ve iş-yaşam dengesine göre hazırlandı.

İşte 2023'ün gözde meslekleri:







1. Yazılım geliştiricisi

2. Pratisyen hemşire

3. Medikal ve sağlık servisleri müdürü

4. Asistan hekim.

5. Bilgi güvenliği analisti

6. Fizik tedavi uzmanı

7. Finans müdürü

8. Bilgi işlem müdürü

9. Web geliştiricisi

10. Diş hekimi

Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri on binlerce yazılımcıyı işten çıkarmasına rağmen kazanç ve gelecek kaygılarının kriter alındığı listeye göre; yazılımcılar hala zirvede.

Eğer matematiğe ilgisi varsa çocuklarınızı kod yazılımı kurslarına yönlendirebilirsiniz!

Ve elbette en hayati meslek doktorluk!

Pandemiyle birlikte sağlık çalışanları dünyanın her yerinde rahat iş buluyor.

***



Altyazı

"Gerçek bir intihar acelesiz, disiplinli bir kesinliktir. İnsanlar kestirip atar, intihar korkaklıktır diye. Saçma. İntihar muazzam bir cesaret gerektirir." (Bulut Atlası)