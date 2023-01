Hayatını kaybeden bir yakınınızla eski güzel anıları paylaşmak... "Bana kızgın mısın" demek... Ona yokluğunda neler yaşadığınızı anlatmak... Ona hayatayken hep söylemeyi unuttuğunuz "Seni çok ama çok seviyorum" demek ister miydiniz?

Bu sorular bitmez ama bu imkanı sunan yeni bir teknoloji var.

Eğer kült dizi 'Black Mirror'ın 'Be Right Back' bölümünde hayatını kaybeden kocasının tüm sosyal medya hesaplarını taklit eden gerçekçi bir robotla hayatını geçiren kadının yaşadıklarını izlediyseniz, bu da ona yakın bir teknoloji diyebilirim.

Güney Kore merkezli DeepBrain AI şirketine ölen yakınınızın video kayıtlarını, seslerini, hayat hikâyesini, anılarını vs. birçok veri veriyorsunuz.

Şirketin geliştirdiği yapay zekâ da yakınınızın ses ve mimiklerini başarıyla taklit eden, ona tıpa tıp benzeyen bir karakter yaratıyor.







SEANSI 22 BİN TL

Sonra da bu karakterle video görüşmesi yapıyor ve sanki geçmişte olduğu gibi konuşuyorsunuz. Ama görüşmenin maliyeti biraz pahalı; seans başına 22 bin TL.

Şirket bu teknolojinin yas sürecini atlatmayı kolaylaştıracağını söylüyor.

Tabii satmak için öyle söyleyecekler. Bence palavra atıyorlar!

Böyle bir sürece girmek bence psikolojik açıdan bilinmeyene doğru yüzmek gibi bir şey.

İnsanın psikolojisini bozabilir, daha çok üzülmesine, hatta şimdiki zamandan kopup geçmişte takılıp kalmasına neden olabilir.

Bu teknolojiyi kullanan kişilerden bazıları sanki bir hayaletle karşılaştığını ve bunun rahatsız edici olduğunu söyledi zaten!

Bilim insanları ve sosyologlar da bu teknolojiye şüpheyle yaklaşıp araştırmalar yapılmasını söylüyor. Ama psikolojik açıdan ne kadar rahatsız edici olsa da insanoğlu meraklı bir canlı!

Mutlaka kaybettiklerin yakınlarıyla konuşmak isteyenlerin sayısı çok olabilir.

***



ÇİN'DEN GELEN BİLGİLER İNANILMAZ!

Çin'in aralık ayında Sıfır Kovid politikasına son vermesinden bu yana ülkede enfeksiyon oranlarında inanılmaz bir artış yaşanıyor.

Örneğin Çin'in en kalabalık üçüncü eyaleti Henan'da yerel sağlık yetkilisi Kan Quancheng, düzenlediği basın toplantısında 88 milyon 500 bin kişinin Kovid olduğunu söyledi.

Kabaca bir tahminle ülkede her gün 4-5 milyon yeni vaka oluştuğu iddia ediliyor.







Günde Kovid-19 nedeniyle 5 bin kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Ancak bu rakamlar resmi veriler değil!

Çünkü Çin'de "Kovid ölümü" tanımının daraltılması ve testlerin artık zorunlu olmaması nedeniyle, gerçek vaka ve ölüm sayısı bilinmiyor.

Salgına karşı en sert mücadele eden Çin'de yaşananlar akıl alır gibi değil! Vakalar uçup giderken salgın nedeniyle kapatılan sınırlar da üç yıl sonra açıldı!

En kötüsü ülkenin yeni yılı kutlayacağı önümüzdeki günlerde, 2 milyardan fazla seyahat yapılması öngörülüyor.

Çin üç yıl önce Kovid- 19 vakalarının ilk başladığı günlerde kapılarını kapatmasına rağmen salgın hızla dünyaya yayılmıştı.

Galiba dünyada Kovid-19'a yakalanmayan çok az insan kalacak!

***



ADANALI YİNE FARKINI GÖSTERDİ

13. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu sıra dışı görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen maratonda davul zurna eşliğinde çiftetelli de oynandı, ciğer de dağıtıldı.

Normalde maraton koşullarında su istasyonları kurulur. Kan şekeri düşen, mide bulantısı yaşayanlar için limon, tuz, tatlı barların oldu stantlar da olabilir.







Koşuculara ciğer kebap dağıtıldığını ilk kez gördüm.

Adanalılar maraton koşusunda bile fark yaratmayı başardılar.

Seneye de şırdan dağıtılır artık. Aman şalgam suyu da vermesinler!

***



PUTİN ÜZGÜN!

Türkiye'nin büyük bölümünde kurak bir hava hakim. İstanbul'un barajları da kuraklık sebebiyle son zamanların en düşük seviyesinde.

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 32,25 olarak ölçüldü.

Elbette kuraklığın nedeni iklim değişikliği.







Rusya doğal gazı keserken Avrupa'nın donacağını hesaplıyordu.

Evdeki hesap çarşıya uymadı! Kısa vadede küresel ısınma, Avrupa'ya yaradı.

Avrupa'da ocak ayı sıcaklık rekorları kırılıyor. Fransa ve İsviçre'deki bazı kayak merkezleri bile beklenen kar yağışının olmaması sonucu kapatıldı.

Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği 2023'te dünya çapında insani krizleri hızlandıracak ve silahlı çatışmalar ile ekonomik gerilemelerin yarattığı sorunları artıracak.

Tüm hesaplar iklim değişikliğine göre yapılmalı.

***



LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI NORMAL Mİ?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

En fazla satışı Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.







Lüks ve spor otomobil pazarında da önce çıkan bazı modeller oldu.

14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 314 Masera ve 668 Porsche satıldı.

"Ne çok pahalı araç alınmış" diye yorum yapmayacaksınız değil mi?

2022'de 1 milyon liranın üzerindeki mevduat hesaplarının sayısı 782 bin 877'ye ulaşarak bir yılda ikiye katlandı.

Milyoner sayısı ikiye katlanırken lüks araç satışı sınırlı kalmış!

***



Altyazı

"Peder Flynn: Bir kıza dans etme teklifi etme hakkınız var. Ama onun da reddetme hakkı var. Önemli olan kişisel algılamamak. Çocuk: Ya bütün kızlar reddederse? Peder Flynn: O zaman rahip olursunuz." (Doubt)