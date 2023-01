Okurlardan "Her konuyu yazıyorsun EYT'yi niye yazmadın?" diye e-mailler geldi. Aslında yazacak bir şey de kalmadı.

EYT'liler haklarını inatla savundular ve sonunda hak ettiklerini aldılar.

Ama yine de bazılarının erken yaşta emekli olmaları garip bir durum. Örneğin rockstar Teoman da EYT yasasından faydalanıyormuş.

Asi, serseri şarkıcı dediğimiz Teoman, hesabını kitabını bilen adam çıktı iyi mi?

"Serseri doğdum, serseri öleceğim" diye şarkılar söyleyen Teoman, sigorta primlerini bile eksiksiz ödemiş!

Ve şimdi "Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" diyor.







Hiç EYT'li rockstar mı olur?

Emekli deyince bedava otobüs kartıyla her gün otobüs turu atan, can sıkıntısından pazarcı ya da market kasiyeri ile kavga eden, çiçekleri sulayan, izdivaç programlarında emekli maaşım, evim var diyen tonton amcalar akla gelir.

Artık Teoman da EYT çıkması için yıllarca mücadele eden, gösteriler yapanlara bir teşekkür konseri verir!

Sosyal medyada Teoman için şarkı sözü yazanlar bile oldu:

■ "Ah Gönülçelen gönülçelen emekli oldum yaşı beklemeden..."

■ "Bir bar taburesi üstünde, babamın emekli olduğu yaştayım."

***



KRAL HAKLI MI?

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, üç çocuğunun en büyüğü olan Prenses Victoria'nın değil, ortanca oğlu Prens Carl Philip'in kendisinin yerine tahta geçmesi gerektiğini savundu.

Kral Gustaf'ın Türkiye ile bir bağlantısı var mı diye kökenine bakmak lazım. Bizde bazı bölgelerde kız çocuğuna miras bırakılmaz ya o hesap!

Ancak Gustaf'ın asıl derdi tahta oğlunu geçirmek!







Prens Philip, doğduğunda Veliaht Prens unvanını almıştı. Ama 1979'da yapılan anayasa değişikliğiyle 1980'de monarkın cinsiyetine bakılmaksızın en büyük çocuğunun varis olma hakkı yürürlüğe girdi.

Böylece doğumundan 7 ay sonra, 1 Ocak 1980'de Carl Philip kral olma hakkını kaybetti.

Kral Gustaf ise yasanın geriye dönük işletilmesine itiraz ediyor.

Yani bizdeki EYT tartışmasının krallık versiyonu yaşanıyor.

Prens Philip için 'EYT Krallık' mağduru diyebiliriz.

***



YABANCIYA EV SATIŞINDA KOTA UYGULANSIN MI?

2022'de Türkiye'de yabancıya konut satışının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 5 civarında ölçüldü.

Bu duruma normalde birçok ülke sevinir. Çünkü yabancılara piyasanın üzerinde yüksek fiyata konut satıldığında ülkenin geliri artar. Yabancıların ev almazı için vize ve oturum hakkı gibi teşvikler sunan ülkeler de var.

Türkiye'de benzer bir durum söz konusu ama yabancıların aldığı evler bazı bölgelerde yoğunlaşınca hem o bölgelerin demografik yapısında sorunlar yaşatıyor hem de emlak fiyatlarını olması gerektiğinde daha fazla yükseltiyor.







Özellikle Antalya ve İstanbul'un Kadıköy, Beşiktaş, Esenyurt gibi bazı ilçelerinde yabancıya satış, toplam konut satışının yüzde 10-15'i arasında.

Yabancıların İstanbul ve Antalya'da çok konut alması, bu şehirlerdeki konut fiyatlarını ekstra yükseltiyor.

Böylece örneğin beyaz yakalıların emekli olup Antalya'dan ev alma hayali suya düşüyor!

Göçmenlerin İstanbul- Esenyurt ve Hatay-Reyhanlı'da yoğunlaşmasının bu bölgelerdeki seçimlere bile etkisi olabilir.

Kanada'da, yabacıya konut satışı 2 yıl süre ile yasaklandı. Bu radikal bir hamle ama Türkiye'de hiç olmazsa İstanbul ve Antalya'da yabancıya ev satışlarında kota uygulanmalı.

Bu şehirlerde yabancılara sadece lüks konut alma hakkı tanınsa emlak fiyatlarındaki hızlı yükseliş az da olsa düşebilir.

***



HOLLANDA'DA MUHAMMED İSMİ İKİNCİ SIRADA

Hollanda'da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde 'Muhammed' ikinci sırada yer aldı.

Elbette bu olaya en çok Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders kızdı!







Bizim sosyal medyadaki yorumlara bakınca bazılarının bu duruma Hollandalılardan daha çok üzüldüğünü gördüm!

Avrupa'da Müslümanlığın hızla yayıldığını belirtip sevinenler de oldu.

Olayın neden sonuç ilişkisine bakarsak sanırım şöyle bir tablo çıkıyor; göçmenler çok çocuk yaparken rahatına düşkün Hollandalılar bireysel yaşamı tercih ediyor.

Bekâr yaşamak, evlenmemek ya da evlenince göçmenler gibi dört-beş çocuk yerine bir çocuk yapmakma ülkenin demografik yapısı da zamanla değişiyor.

***



HANİ ABD ÇÖKÜYORDU!

ABD ekonomisinde işler biraz iyi gitmesin hemen ekonomi uzmanları "ABD süper güç olmaya veda ediyor", "Yeni lider Çin olacak" diye yorumlar yaparlar.

ABD'de Donald Trump yanlıları senatoyu basınca "ABD'nin kaçınılmaz kaderi; çöküş ve dağılma" gibi yazılar çıkar.

FED faiz artırsın ya da küresel ekonomide biraz durgunluk yaşansın hemen ABD için yolun sonu senaryoları yazılır.







YouTube kanallarında da, kahvehanelerde de her gün birileri ABD'yi batırır, dolar çöker!

Yandaki görselde dünyadaki en büyük 500 şirketin piyasa değerine göre ülkesel dağılımının en son hali yer alıyor.

En büyük 500 şirketin yüzde 46'sı ABD'de. ABD'yi bitirecek, yeni lider olacak denilen Çin'de de bile bu oran yüzde 10!

Çin, Demir İpek Yolu'nu gerçekleştirse, Rusya enerji krizini tamamen lehine çevirse bile bu sistem ve tablo fazla değişmez gibi gözüküyor!