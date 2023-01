Instagram'da en son ne zaman paylaşım yaptınız? İki gün önce mi? Yoksa bir hafta oldu mu?

Peki, en son ne zaman tweet attınız?

Belki tuttuğunuz takımın galibiyetini sevinip paylaşım yaptınız ya da kaybettiğiniz için hocanın istifasını istediniz?

Twitter tam bir cadı kazanı! En iyisi olan biteni sessizce takip etmek!

Facebook'u hiç sormuyorum. Belki hesabınızın şifresini bile unuttunuz!

Gençseniz TikTok'tan kopamıyor olabilirsiniz ama yetişkinseniz büyük ihtimalle sizinle alakası olmayan kısa videoları saçma buluyorsunuz.

Yalnız değilsiniz. Takipleştiğiniz insanlar ya da arkadaşlarınız da eskisi gibi çok paylaşım yapmıyor.

Sürekli başınız eğik şekilde telefona bakmaktan boynunuz ağrımaya, gözleriniz bozulmaya da başladı! Artık arkadaş buluşmalarında telefona bakmamaya dikkat ediyorsunuz.







Çünkü sosyal medya eski cazibesini kaybetmeye başladı. Bunun en net göstergesi geçtiğimiz yaz Instagram'da etkileşimin yüzde 44 azalmasıydı.

Bloomberg'in analizine göre, sosyal medyada kişisel paylaşımların sonu gelecek!

İstatistiklere gerek yok. Sosyal medyayı daha çok gazeteciler, fenomenler, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler vs. kariyer geliştirme odaklı kullanıyorlar! Ve elbette medya kuruluşları, şirketler de sosyal medyaya önem veriyor.

Bloomberg'in analizindeki şu bilgi de önemli: "2022'de sosyal medya şirketleri bile takipleşilen kişilerle ilgili paylaşımlardan vazgeçti. İnsanların akışlarındaki paylaşımların sadece eğlendirecek içerikler olmasına güveniliyor. Böylece her birkaç gönderi arasına reklam yerleştirip para kazanılabiliyor."



BİR KURTARICI LAZIM

Sosyal medya platformları artık insanların takip ettiği ya da arkadaşı olduğu kişilerden çok kullanıcının beğenilerine odaklanan paylaşımları öne çıkarıyor.

Analizdeki bu bölüm de önemli:

"Yapay zeka yardımıyla insanları eğlendiren ve neyin izlenmeye değer olduğuna karar vermek için kullanıcının minimum çaba göstermesini gerektiren, bağımlılık yaratan kısa video uygulaması TikTok'u kopyalıyorlar." TikTok kopyalanıyorsa, insanoğlunun evrimi geriye gidebilir!

Örneğin Meta 11 bin, Twitter 7 bin 500 çalışanını işten çıkardı.

Aslında şu an tam da sosyal medya aleminde insanları buluşturacak yeni, diğerlerinden farklı bir ürüne ihtiyaç var ama böyle bir kurtarıcı henüz çıkmadı!

***



POZİTİF MÜLTECİ HABERLERİ

■ Mersin'de yaşayan bir grup Ukraynalı, Türkiye'ye teşekkür etmek için orman yangınlarından etkilenen bölgelere fidan dikti. Ukraynalıların Türkçe kurslarına da yoğun ilgisi var.







■ Suriyeli 53 yaşındaki Ahmet Hamo, Türk vatandaşlığına hak kazanmasının ardından askerlik yapmak için başvuruda bulundu. Askerliğe kabul edilen Hamo, Amasya'daki birliğine gitmeden önce kutlama yaptı.







Mültecilerle ilgili genelde kötü haberler gündem oluyor. Çünkü sosyal medyada daha çok paylaşılıyor.

Evet, taciz, şiddet olaylarına karşı haklı bir tepki var ama yukarıdaki iki haberde olduğu gibi mültecilere dair güzel, pozitif olaylar da yaşanıyor.

Polyannacılık oynayalım demiyorum ama iyi haberleri de görmek, gündemde tutmak lazım.

***



'YİNE Mİ SEN'?

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya etkileyici bir iş çıkardı. Pandemiye şu ana kadarki tepki ve yanıt ise I. Dünya Savaşı sonrasına benziyor. Umarım durumu ciddiye almak için ikinci bir pandemi gerekmiyordur" dedi.







Ve Gates'i sevmeyenler "Yine mi sen", "Pandemi dedikçe salgın artıyor" gibi yorumlar yaptılar.

Halbuki Gates, Çin'de vakaların inanılmaz artmasına dikkat çekiyor!

İkinci pandeminin yine Çin'den yayılma ihtimali var. Gates'i dinleyip tedbir almakta fayda var!

Gates'e karşı düşmanlığı da hâlâ anlamış değilim! Gates ne yaptı size yahu? Aşılara çip yerleştirdi palavrasına hâlâ inanan var mı?

Adam hayır kurumlarına 20 milyar dolar bağışladı, yine de aşı karşıtlarına yaranamadı!

***



CİĞERCİNİN KEDİSİ İLE SOKAK KEDİSİ

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Olivia Benson adındaki kedisi, net 97 milyon dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü evcil hayvanı oldu.

Banka mı soydu bu kedi?







Kedi Olivia, 2020'de Swift'in Instagram'dan paylaştığı, kanepede yatarken çekilen fotoğrafının 2 milyondan fazla beğeni almasıyla ünlenmişti.

Kedi Olivia, sahibinin yer aldığı meşrubat reklamı gibi birçok reklamda ve kliplerde oynayarak bu serveti edinmiş.

Kedi Olivia sahibi sayesinde köşeyi döndü ama her kedi onun gibi şanslı değil!







Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılına doğru ilerlerken, yüz binlerce evcil hayvan sokağa terk edildi.

Terk edilen kediler arasında cephede askerlerle birlikte yaşayıp, savaşanlar da var.

Örneğin bir asker "Bir savaşçı kediye sahip olmak, dikkatinizde yüzde 200 artış sağlar" diye paylaşım yaptı, on binlerce beğeni aldı.

Sınıf farkı kedilerde bile var. Orhan Veli'nin 'Kuyruklu Şiir'i de farkı şöyle anlatıyor:

"Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi/ Senin yiyeceğin, kalaylı kapta/ Benimki aslan ağzında/ Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik./ Ama seninki de kolay değil, kardeşim/ Kolay değil hani/ Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü."

***



GOTİK BEBEK

Reby Hardy adında bir fenomen, 18 aylık kızını siyah rengin hakim olduğu Gotik tarzda giydiriyor.

Kızın odası da Gotik tarzda döşenmiş. Sanki kız 'Addams Ailesi' filminde yaşıyor gibi.







Minik kız çocuğu dendiğinde akla ilk pembe, kırmızı, turuncu gelir.

Gotik tarzda bir bebeğin ilgi çektiği kesin.

Ne yazık ki, Reby gibi, bebeğini sosyal medyada kariyer planı olarak kullanan annelerin sayısı artıyor.

Bu anneler genelde çocukların psikolojisini önemsemiyor!