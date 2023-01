Açılın magazin yazacağım... Efendim, Shakira'nın, eski sevgilisi Gerard Pique'nin kendisini aldatmasına değindiği yeni şarkısı 'Out of Your League' (Dengim Değilsin) YouTube'da 24 saat içinde 63 milyon kere izlendi.

İlk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.

Şarkıda futbolu bırakan Barcelona efsanesi Pique'nin yeni sevgilisi 22 yaşındaki bir kadına gönderme yapılıyor.

İşte o şarkıdan bazı sözler:

"Ben 22 yaşındaki iki kıza bedelim.

Ferrari'den inip Twingo'ya bindin.

Rolex'i Casio ile değiştirdin Spor salonunda o kadar vakit geçirdin.

Biraz da beynini geliştirseydin..." Shakira gibi seviyeli bir mega starın böyle 'atarlı' sözler söyleyeceği hiç aklıma gelmezdi.

O kadar şey yaşandı hep sustu. Durdu, durdu sonunda hançerini fena sapladı.

SAATEN ANLAMIYOR!

Pique ise katıldığı bir programda Shakira'nın dalga geçtiği saati göstererek "Evladiyelik saat, ömür boyu kullanırsın" dedi.

Böylece Pique'nin saatten anlamadığını da öğrendik. O pahalı marka yıllarca değerini korur ve fiyatı sürekli artar!

Dalga geçilen saat markası ise milyon dolarlar harcasa böyle reklam yapamazdı.

Dalga geçilen diğer markalar tazminat davası açar mı acaba?

Gerçi reklamın iyisi kötüsü olmaz!

Demek ki, Shakira, Pique'nin yeni genç sevgilisine epey içerlemiş!

Haklı ama ömrünün en güzel yıllarını Pique'ye verdi. Peki, o ne yaptı? Shakira'yı annesinin bitişiğindeki evde oturtmaya kalktı. Sonra da ailesiyle yaşadığı evde genç bir kadınla Shakira'yı aldattı.

Bundan sonra 'Pişkinlikte Pique gibi ol' sözü literatüre girer!

SAYI ARTTI, TOPLATILACAK MI?

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki scooter sayılarının yasal sayıya inmesini istedi.

Aksi takdirde scooter'ların toplanacağı açıklandı. Hafta sonuna kadar süre tanıdı.

Açıklamada mevcut scooter sayısı paylaşılmadı ama Kadıköy'de scooter sayısı yasal sınırın 4 katına çıkmış.

Bu işin kârlı olduğu ortaya çıkınca scooter kiralama firmalarının sayısı da arttı. Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerinde kaldırımlar scooter'ların işgaline uğradı.







Kiralık elektrikli motosikletlerin de sayısı artıyor.

Örneğin Beşiktaş'ta çoğu kaldırımda yürüyecek yer kalmadı. Bazen dar kaldırımlarda scooter'ların üzerinden atlayarak yürümek zorunda kalıyoruz.

Engelli vatandaşların durumu daha kötü. Görme engelliler, tekerlekli sandalye kullananlar "Dışarıya çıkamıyoruz" diyorlar.

Engellilerin günlük hayata katılımı için kaldırımlar yeniden düzenlenmişti.

Şimdi tüm bu yatırımlar scooter'lar yüzünden çöpe gitti!

Diğer belediyeler de Kadıköy'ü örnek almalı! Scooter firmaları kâr edecek diye halk eziyet çekiyor!

BAŞIBOŞ ROBOT SORUNU!

Avustralya'da 15 bin dolar değerindeki robot köpek, yolda yürüyen bir kadının tekmeli saldırısına uğradı. Robota 2500 dolarlık zarar verdiği ortaya çıktı. Robotun sahibi de tekmeyi atan kadını bulana para ödülü vadetti.







Oldu mu şimdi bu! Robot köpek sevmeyen, insan da sevmez! Robota acil şifalar diliyorum. Umarım sorun ciddi değildir! Gelecekte başıboş köpek sorununun başıboş robot sorununa dönüştüğünü görür müyüz acaba? Boston Dynamics robotlarının sürü halinde dolaştığını düşünmek bile istemem!

Ya robotlar kin tutmaya programlanırsa! İşte o zaman yandık!

HER 10 KİŞİDEN 8'İ...

'We Are Social' adlı uluslararası firma tarafından 2022'de yapılan araştırmaya göre Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı, nüfusun yaklaşık olarak yüzde 81'ine ulaştı.

Yani her 10 kişiden 8'i sosyal medyayı kullanıyor.

Kullanmayan 10 kişiden ikisinin de sahte hesabı vardır!

Şaka bir yana 2021 nüfus sayımına göre Türkiye'de 84 milyon 680 bin 273 kişi yaşıyor.







Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 22,4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 9,7.

Çocuklarda sosyal medya kullanım yaşı epeyce düştü ama en azından 0-7 yaş arasındakiler kullanmıyor diyebiliriz.

70 yaş üstü yaşlılarda da sosyal medya kullanımı düşüktür.

Kısacası 10 kişiden 8'nin sosyal medya kullanması istatistiksel açıdan gerçekçi değil!

Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 3 saat 3 dakika. Bu süreye normal internet kullanımı dahil değil!

Yani artık sosyal medya üzerinden sosyalleşiyoruz! Sonra da dizimizi izliyoruz.

Önceki seçimlerde sosyal medyanın Türkiye'yi yansıtmadığı ortaya çıkmıştı!

Sosyal medya kullanıcı sayısı ve ortalama kullanım süresinin yükselmesinin siyasetteki karşılığını farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor!

PASİF OFSAYT KURALI DEĞİŞMELİ

Manchester United'ın Manchester City karşısında 78. dakikada attığı beraberlik golü pasif ofsayt tartışmasını kuantum problemleri seviyesine taşıdı.

Casamiro rakip yarı sahanın ortalarında topu savunma arkasına gönderdi.

İlk pozisyonda ofsayttaki Rashford meşin yuvarlağı kontrol etmeye çalışırken daha sonra bıraktı.

Arkadan gelen Fernandes golü attı.

Buna benzer bir pozisyon son Antalyaspor-Fenerbahçe maçında da yaşanmıştı.

Yeni kurallara göre Rashford topa dokunmadığı için gol ofsayt değil.

Ama Rashford son ana kadar pasif durumda değil. Topa koşuyor, vuracak gibi yapıp hem kaleciyi yanıltıyor hem de arkasındaki City'li oyuncuyu perdeliyor.

Bence pasif ofsayt kurallı değiştirilmeli.

Bundan sonra teknik direktörler Rashford'ın sağladığı avantajı üzerinden taktik geliştirirler!

***



Altyazı

"Hayat; nefes aldığımız anların toplamından değil, nefesimizi kesen anların toplamından oluşur." (Hitch)