2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 80 bin 127 taksi şikayeti gelmiş.

44 bin 129 adetle yolcu seçme şikayeti başı çekerken, 7 bin 781 kaba davranış, 6 bin 948 fazla ücret isteme de en çok şikayet edilen konular olmuş.

Kural ihlali yapan taksicilere toplam 212 bin 65 lira ceza kesilmiş.

Seneye şikayet sayısı da, kesilen ceza tutarı da artar. Böyle gelmiş, böyle gider.

İstanbul'un taksi sorunu hiç bitmez. Çünkü sistem baştan yanlış kurulmuş.

Taksi plaka sahipleri ne derse, ne isterse o oluyor!







Plaka sahipleri artık plakalarını oto galerilere veriyorlar. "Bana şu kadar para ver" diye yıllık ya da aylık anlaşma yapıyorlar.

Oto galeriler de kendi karını koyup plakaları şoförlere kiralıyorlar. Şoförler de genelde araçları oto galeriden kiralıyor.

Sonra şoförler hem oto galerinin hem de taksi plakası sahibinin hem de kendi parasını çıkarmak için yollara düşüyorlar.

Trafiğe takıldılar mı yandılar! İşte bu stres birçok kötü davranışı, tartışma ve kavgayı da beraberinde getiriyor.

Bir de turistleri dolandıran taksiciler var. Var oğlu var!

Taksi taşıma sistemi baştan aşağı değişmeli. Gelişmiş ülkelerde uygulanan modellerin aynısı Türkiye'de de uygulanırsa sorun çözülür. Taksi işletmeciliği rant değil, halka hizmet odaklı olmalı.

Zor sınavları geçen eğitimli insanlar taksi şoförü olmalı!

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BU FİLM ÇOK TARTIŞILIR!

2009 yılında hayatını kaybeden pop müziğin kralı olarak bilinen Michael Jackson'ın hayatı film oluyor.

Filmin yönetmen koltuğunda 'İlk Gün', 'Adalet', 'Kral Arthur' gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

Bir tarafta 'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Bad' gibi başyapıtlara imza atan 80'li ve 90'lı yılların tartışmasız en başarılı pop şarkıcısı kabul edilen, 'Moon walk' gibi kendine özel dans stilleri geliştiren, sahne performansı rakipsiz olan bir sanatçı var...

Diğer tarafta ise çocuklara yönelik cinsel suçlar işleyen karanlık bir kişilik var!







Bu suçları deşifre eden 'Leaving Neverland' belgeseli Michael hayattayken yayınlansaydı, #metoo akımının cezaevine yolladığı ilk ünlü olurdu!

Fuqua, Jackson'ın hayatını kronolojik sırayla mı anlatacak yoksa, yaşamının belli bir bölümüne mi odaklanacak bilmiyoruz ama çok zor bir görev üstlendiği kesin!

Jackson Ailesi'nden izin alındı mı ailenin senaryoya etkisi olacak mı bilmiyoruz. Fuqua'nın şarkıların telif hakları için de Jackson'ın yasal mirasçılarından onay alması gerekiyor.

Hollywood yapımı biyografi filmlerinde denge genelde iyi kurulur. Hayatı anlatılan kişinin iyi ve kötü yönleri objektif bir şekilde yansıtılmaya çalışılır.

Ancak Michael Jackson öyle bir yıldız ki, ona dair çekilen her film büyük tartışma yaratır!

Film ne kadar kaliteli olsa da beğenenleri kadar beğenmeyenleri de olur.

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HİBRİT BEYAZ ÇİLEK YER MİSİNİZ?

İngiltere'de ünlü bir perakende mağazası, geleneksel çilekler ile Japon çileklerinin çaprazlanmasından elde edilen beyaz inci çileği adında yeni bir hibrit meyve piyasaya sürdü.

200 gramı 3.50 sterlin (Yaklaşık 80 lira) karşılığında satılan beyaz çilekler görüntüsüyle sosyal medyada tartışma yarattı.







■ "Beyaz çilekler korkunç görünüyor ve tatsız olduklarına bahse girerim."

■ "Farklı bir meyve görmek güzel olur."

■ "Çileğin ananas gibi tat vermesini istemiyorum, çileklerin tadı çilek gibi olsun istiyorum." İnsanlar farklı ürünleri denemeyi sever ama sadece görüntüsünden yola çıkarak yorum yapmak doğru olmaz.

Çileği tatmadan karar veremeyiz.

Elbette kışın satılan normal çileğin de tadı iyi olmuyor.

Tadı güzel de olsa beyaz inci çileği bizden anında hormonlu damgası yer ve ilgi görmez diye düşünüyorum!

Öte yandan hibrit meyvelere alışsak iyi olur! Aynı firma daha önce de pamuk şeker tadında üzüm ve limonlu kavunun da piyasaya sürmüştü.

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'CEP TELEFONUNDAN FİLM İZLENMEZ!'

İlk filmden 13 yıl sonra vizyona giren ve büyük ses getiren 'Avatar: Suyun Yolu' görsel efektleriyle öne çıkıyor. İzleyicilere, filmin dev ekranda ve mümkünse IMAX 3D seçeneği sunan sinemalarda izlenmesini öneriliyor.

Bazı izleyiciler ise filmin dijital platformlarda yayımlanmasını bekliyor.

Usta yönetmen James Cameron ise filmin küçük ekrandan ya da cep telefondan izlenmesine şiddetle karşı çıkıyor:







"Bir şeyi telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız. Sinemaya gitmek, ekranın büyüklüğü ve ses sisteminin mükemmelliğiyle ilgili değil. Aynı anda birden fazla işi yapmamaya karar vermekle alakalı. Sinemaya gidince bir sanat eseriyle tüm dikkatini ona vereceğine dair bir anlaşma yapıyorsun. Evde bunu yapamazsın. Evde izlenen filmler, sinemada izlendiği kadar ağlatmaz çünkü aynı duygu derinliği oluşmaz." Önceki gün iki çocuğumu Nişantaşı'nda bir çocuk filmine götürdüm. İki öğrenci biletine 200 lira verdik.

Tam biletle öğrenci bileti arasında 10-15 TL fark olması saçmalık!

Bunun mısırı, içeceği de var! Sadece iki çocuğun sinema macerası 300 TL'ye patladı.

Bu parayla yıllık üye olacağınız dijital platformlar var.

Cameron'un dediği çok doğru ama bu bilet fiyatlarıyla insanlar evde ya da cep telefonuyla film izlemeye devam eder.

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91 BİN TL'LİK ARSA NASIL 23 MİLYON OLUR?

Kırıkkale'nin Doğanay köyünde 11 bin 572 metrekare arazi 91 bin 500 TL resmi senet bedeli ile satılıyor. Arsayı alan kişi bir değerleme şirketine bir ay sonra rapor hazırlatıyor ve arsanın bedeli rapora göre 22.8 milyon TL'ye çıkıyor.

Arsanın bir hissesi 7.3 milyon TL, diğer hissesi 7.4 milyon TL, üçüncü hissesi ise 7.3 milyon TL bedel ile üç yabancıya satılıyor.

Amaç satış işlemini 400 bin dolar seviyesine çıkarıp Türk vatandaşlığı almak.

Düşük bedelli daireler de şişirme rakamlar ile 400 bin seviyesine çıkarılıyormuş.

Türk vatandaşlığına başvuru için 250 bin dolardan gayrimenkul satışı mı olur diyorduk. Sınır 400 bin dolara yükseldi, değişen bir şey olmadı.

1 milyon dolara da çıkarılırsa da sahtekarlık devam eder. Ya yabancılara yapılan satışlar çok sıkı denetlenmeli ya da bu işin doğrusu yapılmalı.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gayrimenkul satışları karşılığında vatandaşlık değil oturum izni verilmeli.

Eğer biri, Türk vatandaşı olmak istiyorsa önce vatandaşlık uyum sürecinden geçmeli. Dil, genel kültür gibi yeterlilik sınavlarına girmeli!

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Altyazı

"Nerede yanlış yola saptığını merak ettiğin oluyor mu? Hayatının ne zaman istediğinin tam zıttı olmaya başladığını..." (Dark)



