Geçen yıl 18 TL seviyesinde olan 19 litrelik damacana su fiyatları her ay düzenli bir şekilde arttı ve önceki gün yüzde 160 artışla 46,9 TL seviyesine yükseldi.

Su şirketleri; su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96'sının su değil, diğer maliyetlerden oluştuğunu söylüyor.

Yani suya değil, ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyormuşuz!

Su bu! Allah'ın suyu!

Ambalaj ve taşıma maliyetleri ne kadar artabilir ki?

Akaryakıt fiyatları uzun süredir sabit seyrediyor. Yani taşımada insan faktörü hariç fazla maliyet artışı olmasa gerek.

Ambalaj desen damacananın yapıldığı polikarbonat maddesi ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden üretiliyor. Ya da atık plastiklerin yeniden dönüşümüyle üretiliyor.







YÜZDE 160 ZAM

Küçük pet şişelerde her alışta ambalaj maliyeti oluşuyor ama müşteriler genelde damacanaya bir kere depozito veriyor ve damacana sürekli değiştirilerek su alınıyor. Yani her su aldığımızda yeni damacana alınmıyor.

Özetle yüzde 160 zamma gerekçe gösterilen ambalaj fiyatındaki artış inandırıcı gözükmüyor.

Birçok sektörde olduğu gibi damacana su sektöründe de fırsatçılar işbaşında.

Damacana su fiyatlarındaki artış yüzünden bazı vatandaşlar şebeke suyu kullanmaya başladı.

Musluklara filtre takanlar da var.

Filtre takılmasa bile son yapılan bilimsel araştırmalarda eğer taşıyıcı borularda sorun yoksa musluk suyunun damacana ve pet şişelerde satılanlardan daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı!

Damacana ve pet şişelerde uzun süre bekleyen suya mikroplastik karışıyor. Bu da kanser riskini artırıyor!

***

ZORLA FÜZE ATTIRACAK!

Antalya'da köfteci Cihat Tunç, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'a benzediğini iddia ediyor:

"Hayranlarımız çok, beni Kim Jong-Un'a çok benzetiyorlar. Benzediğim gibi ben de kendisinin büyük bir hayranıyım. Ben istiyorum ki Kim Jong- Un özel jeti ile gelecek, burada bu piyazı ve köfteyi yiyecek... Yurt dışından çok teklif alıyorum. Benimle mekân açmak istiyorlar."

Özel jet mi? Kim Jong ülkesinden dışarı çıkmaz. Çıkarsa da güvenlik nedeniyle 60 km hızla giden özel treniyle Çin'e gider ve gelir.







Hiç işi yok özel jetle köfteci Cihat'ı mı ziyaret edecek?

Ama köfteci, hiç benzemediği halde Kuzey Kore liderine benzemeye çalışmakta ısrar ederse Kim Jong köfteciye füze yollayabilir.

Onun da canı sıkılıyor zaten bir olay çıksa da füze atsam diye bekliyor!

Çok güldüm bu habere.

Köftecinin "Abi hiç uzatma. Özel elbise diktirip Kim Jong'a benzeyemezsin. Köftecisin sen köfteci kal" diyecek arkadaşı da yok herhalde!

Restoranlardaki garip sunum furyasından sonra bir de mekân sahiplerinin ünlülere benzeme furyası başlarsa yandık!

***

FLÖRT KOÇU

ABD ve Avrupa ülkelerinde flört koçu da varmış. Nasıl flört edileceğini öğretiyorlar.

'Dokunmayın Şabanıma' filminde 'On Derste Çapkınlık' kitabı vardı. Tavsiyelere uyan Şaban'ın maceraları genelde trajikomik biterdi.

Acaba flört koçlarının tavsiyeleri başarı garantili mi? Türkiye'de flört koçu var mı? Flört koçu nasıl olunur? Güzel araştırma konusu aslında.

Çağımızda flört internet üzerinden yapıldığı için Batı ülkelerinde flört koçları özellikle çöpçatanlık uygulamaları hakkında tavsiyeler veriyorlar.

Independent Türkçe'de yayınlanan Insider kaynaklı haberde flört koçlarının tavsiyeleri ilgimi çekti, sizinle paylaşmak istedim.







BEŞ SORU

İşte flört koçlarına göre çöpçatan uygulamalarında tanışılan kişiyle yüz yüze görüşmeden önce sorulması gereken beş soru:

■ Uygulamada sohbet edilen kişiye telefon numaranızı vermeden önce mutlaka soyadını öğrenin ve o kişiyi Google'da arayın. Eğer bu kişiye ait herhangi bir sosyal medya hesabı yoksa randevuyu iptal edin.

■ "24 saatte herhangi bir şey yapabilseydin bu ne olurdu?" Bu soruya verilecek yanıt kişinin yaratıcılık düzeyini hem de önceliklerini öğrenmenize büyük faydası olur.

■ "Bu aralar neyle meşgulsün?" Klişe bir soru ama flört edilecek kişinin yaşam tarzı hakkında ipucu verebilir.

■ "Görüşmeden önce telefonda konuşabilir miyiz?" Bu soruya hayır diyenlerin yalan söyleme ihtimali yüksek olur.

■ "Bu civarda hep denemek istediğin aktivite ne?" Bu soruyla karşı tarafın ne kadar sosyal ya da yaratıcı olduğu konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Bence ilk yapılması gereken konuşulacak kişinin gerçek kimliğini öğrenmek olmalı. Buluşmadan önce de görüntülü konuşma faydalı olabilir.

Çöpçatan uygulamalarında tanışıp dolandırılan ya da tacize uğrayan birçok kişi var.

Güvenlik her şeyden önce gelir!

***

ŞİMDİDEN ÖNLEM ALALIM

Beklenen yağış gerçekleşmediği için İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,82'ye düştü.

Şubat ve bahar aylarında da yağışlar barajları doldurmazsa yazın su kıtlığı yaşanabilir.

Bu kötü senaryolar konuşulurken İSKİ su israfını azaltacak tasarruf önerileri paylaştı:

■ Eller yıkanırken musluk açık bırakılırsa suyun yüzde 75'i boşa akıyor.

■ Duş süresinin bir dakika kısaltılmasıyla yılda 18 ton su kurtarılabiliriz.







■ Bulaşıkları makinede yıkamak her seferinde 110 litre su tasarrufu sağlıyor.

■ Damlatan musluklar tamir ettirilirse yılda 6 ton su boşa akmaz.

■ Musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın.

Rahmetli Prof. Orhan Kural'ın "Lütfen tuvaletlerdeki sifonları her seferinde çekmeyin. Üçdört defa tuvaletinizi yapın, biraz koksun, ondan sonra sifonu çekersiniz" tavsiyesiyle çok dalga geçilmişti.

Umarım Kural'ın tavsiyesine uyacak kadar susuz kalmayız!

Yine de evlerdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği unutulmasın!

***

Altyazı

"Yalnız doğar, yalnız ölürsün ve bu dünya gerçekleri unutturmak için üzerine bir sürü kural atar. Ama ben asla unutmam. Yarın yokmuş gibi yaşıyorum, çünkü yok." (Mad Men)