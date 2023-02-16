Diyarbakır'da, avukat Serhan Özdemir enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Cansız bedenine 9. günde ulaşılan Özdemir'in, yaşadığı sitede faaliyet gösteren market ile kolonları kesildiği iddiasıyla davalık olduğu öğrenildi. Özdemir ailesinden toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

Demek ki, Özdemir, tehlikeyi görüp hukuk mücadelesine girmiş.

Haberde davanın ne zaman açıldığına dair bir bilgi yok. Ama bu olay konutların deprem güvenirliliğiyle ilgili açılan davaların kısa sürede sonuca bağlanması gerektiğini gösteriyor.







Türkiye'de binaların depreme karşı direncini düşüren unsurlardan biri de zemin katlara yapılan işyerleri.

Müteahhitler işyerlerinde geniş boş alan yaratmak için bazen daha yapım aşamasında binanın statiğini bozuyorlar. Kolon sayısını azaltıyorlar ya da kolonları statik kurallarını bozarak yerleştiriyorlar.

Son dönemde konutların altına birçok market açıldı. Market ve diğer tüm işyerleri denetlenirse bazı faciaların da önüne geçebiliriz.

En vahimi de sonradan kesilen kolonlar! Kolon kesmek cinayete teşebbüs sayılmalı.

Umarım bu büyük deprem felaketinden sonra konutların altına işyeri açılması yasaklanır.

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'MACGYVER' SONER AMCA

Adıyaman'da depremin üçüncü gününde Soner Tuğtekin enkazdan çıkarılırken ağzında sigarasıyla ve hastaneye gitmek istememesiyle gündem olmuştu.

Eşini ve kızını kaybeden ve bütün fotoğraflarda sigara içerken görülen Soner Amca, Sabah'a konuştu:







"Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Yanımda sadece tütün ve su vardı. Çakmağın gazı bitince kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak sorunu çözdüm."

Zor bir süreç Soner Amca için. Belli ki üzüntüden daha çok sigara içmiş.

Soner Amca, sadece pratik icatlarla düşmanlarıyla mücadele eden 80'lerin unutulmaz dizisi kahramanı 'MacGyver' gibi sigara içmek için icat geliştirmiş.

Soner Amca, bu azimle enkaz altında biraz daha kalsaydı elektronik sigara da icat ederdi.

Enkaz altında sigara tiryakisi olmak da zor. Başın sağ olsun Soner Amca. Umarım sigarayı bırakırsın.

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DEPREM FIRSATÇILARI

Depremin ardından en çok göç alan bölgelerden biri Mersin oldu. Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleri kiralarda fahiş artırımlara gitti.

Fırsatçı mülk sahipleri, 5 bin liralık daireyi 7-8 bin liraya, 7-8 bin liralık daireyi 10-15 bin liraya çıkardılar.







Ulusça herkes elinden geldiğince yardımda bulunurken, birçok insan evlerini depremzedelere açarken, bazı ev sahiplerinin depremzedeleri kazıklamaya çalışması büyük vicdansızlık.

Depremden önce ev sahibi olan ya da kiralık evi olan insanlardan bazıları bugün evsiz! Hayatın ne getireceği belli olmuyor. Aynı duruma fırsatçılar da bir gün düşebilir.

Mersin'deki bu fırsatçılar tespit edilmeli. Emlak sitelerindeki ilanların 2 hafta önceki fiyatlarıyla bugünkü fiyatları karşılaştırılarak bazı fırsatçılar ortaya çıkarılabilir.

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ENKAZDAN ALTIN, PARA ÇIKARANLAR

Depremden en fazla etkilenen illerin başında Hatay'da yeni bir sektör oluştu. Para karşılığı ağır hasarlı evlere girerek depremzedelerin değerli eşyalarını çıkaran kişiler ortaya çıktı.

Bir grup genç, ailelerin yerini tarif ettiği çelik kasa ve içinde altın-para bulunan çantaları hayatlarını tehlikeye atarak çıkarıyorlar.







Ve bunun karşılığında 20 bin TL alıyorlar. Birçok depremzede bu sayede altın ve paralarına ulaşmış.

Bazıları bu durumu eleştirdi ama insanlar zor durumda. Mal canın yongasıdır.

Birikimlerini enkazın altından çıkarmaya mecburlar. Belki de Mersin'e gidip ev kiralayacaklar.

Kimse de ölüme göze alıp enkaza girmez.

Demek ki, bu gençlerin de paraya ihtiyacı var.

Peki, ya bu gençler para kazanmak için girdikleri enkazın altında kalırsa! O zaman ne olacak?

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BİR İNSAN ENKAZ ALTINDA KAÇ GÜN KALABİLİR?

Depremden 10 gün sonra bile kurtulanlar oldu. Uzmanlar ise enkaz altında yedi gün hayatta kalabilmeyi bile olağanüstü bir durum olarak görüyorlar.

Haiti'de 2010 yılının Ocak ayında yaşanan depremden 14 gün sonra bir adam, defalarca yağmalanan bir dükkânın yıkıntıları altından sağ olarak çıkarılmıştı.







Peki, bir insan kaç gün enkaz altında kalabilir?

Eğer yanında yiyecek maddesi ve su varsa bu sorunun yanıtı depremzedenin azmine kalıyor.

Bizde de idrarını içen, vazelin kremi yiyip hayatta kalmayı başaranlar oldu.

Uzmanlar kurtarma ekipleriyle hiçbir teması olmayan, cesetlerin yanında mahsur kalmış insanların umutlarını yitirebileceğini söylüyor.

Yani psikolojik direnç de önemli. Havanın sıcak olmaması susuzluğa karşı direnci de artırmış olabilir.

Ya annesi hayatını kaybetmiş depremden günler sonra enkazdan sağ çıkarılan birkaç aylık bebeklere ne demeli? İnanılmaz mucizelere tanık olduk.

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E-NABIZ'DAN GÜZEL HİZMET

e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.

Bu özellik sayesinde fotoğraf yükleyerek vatandaşlar yakınlarıyla ilgili hızlıca bilgi alabilecek.







e-Nabız'ın ana sayfada karşınıza çıkan DOĞAL AFET BİLGİLENDİRME bölümüne ya da Keşfet bölümünde yer alan HASTA VE HASTA YAKINI bilgilendirme kısmına girerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Gerçekten faydalı bir hizmet.

Vatandaşın hayatını kolaylaştıran dijital uygulamalar konusunda birçok ülkeden ilerideyiz.