ABD Hava Kuvvetleri filosundaki F-35 savaş uçaklarının sadece yarısı savaşa hazır!

Bu açıklamayı F-35 Program Yöneticisi Korgeneral Michael Schmidt yaptı!

Schmidt, ABD Temsilciler Meclisi için hazırladığı raporda ABD'nin 540'tan fazla F-35 savaş uçağından oluşan filosundaki göreve hazır savaş uçak oranının şubat ayı itibariyle yüzde 53.1 olduğunu ifade etti.

Bu da belirlenen yüzde 65 hedefinin oldukça altında.

Yani F 35'ler muharebe, gösteri uçuşları, eğitim ve testler dahil olmak üzere görevlerin yalnızca bir kısmını yerine getirebildi. Tüm görevleri yerine getirebilen uçak oranı ise daha düşük; sadece yüzde 30!

Bu durumu kabul edilemez olarak nitelendiren Schmidt, hazırlık oranlarını yılda en az yüzde 10 arttırmayı planlıyor.

F-35'lerde sık sık motor arızası meydana geldiği ve yedek parça sıkıntısı yaşandığı biliniyordu.

1 trilyon dolardan fazla bir paraya mal olan F-35 projesinde daha önce de iniş takımlarındaki aksaklıklar yaşanmıştı.

En az 10 adet F-35 savaş uçağının, hiçbir çatışmaya girmeden, sadece iniş takımları yüzünden kaza kırıma uğradığı söyleniyor.

Uçaktaki temel sorunun ise motorların soğutucularında yer aldığı belirtiliyor.

Normal şartlarda hararet yapmayan F-35 projesi, zaman içerisinde birkaç kez değişip geliştirilince uçağın daha da ağırlaştığı, bunun da tasarımını farklılaştırdığı söyleniyor.





F-35 yaşadığı sorunlar yüzünden karikatürlere konu oluyor.



KÖTÜ KOMŞU...

Düşük performans nedeniyle F-35lerin motor güncelleştirmesine tabi tutulacağı belirtiliyor.

ABD bile bu sorunları yaşıyorsa, biz bu uçakları alsaydık yanmıştık! F-35'lerle Ege'de güç dengesini değiştirme hayalleri kuran Yunanistan'da durum nasıl acaba?

Yoksa ahımız mı tuttu? Şaka bir yana büyük emeğimiz geçen, birçok parçasını ürettiğimiz F-35 projesinden çıkarılmamız büyük haksızlıktı. Ama F35'lerde yaşanan sorunlara inat yerli savaş uçağı projelerindeki gelişmeleri gördükçe şanslıyız diyebiliriz.







TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak, geçtiğimiz ay piste adımını attı.

Türkiye'nin hava gücünün bel kemiği olan F-16 uçaklarının yerini alacak. İlk uçuşu ise 2023 sonunda olması bekleniyor.







Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da testleri tek tek geçiyor.

En son Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla gerçekleştirdi.

Ne demişler kötü komşu mal sahibi yapar!

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HEP MAĞDUR!



Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuşan Galatasaray hocası Okan Buruk, "Kırmızı çıkması için oyuncuların ayakları mı kırılmalı" dedi. VAR'ı topa tuttu!

Evet, Emre Akbaba'nın pozisyonuna kırmızı kart verilebilir.

Peki, Mertens'in Rodrigues'e hareketi ve Adekugbe'nin Akintola'ya hareketi ne olacak?

Galatasaray'dan da iki oyuncuya kırmızı kart gösterilmeliydi.

Zaniolo'nun pozisyonuna da kırmızı verilebilir diyenler var.







Erden Timur, "Puan farkını açmamız istenmiyor. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız" dedi.

Şimdi neden açıklamıyor?

Timur'un "Ligi bitirtmeyiz" dediği Alanya maçından (23.10.2022) sonra Galatasaray takımı kırmızı kart görmedi!

Fenerbahçe bu sene yenildiği dört maçı da 10 kişi tamamladı!

Normalde Adana Demirspor'un verilmeyen kartlar için isyan etmesi gerekiyor ama Galatasaray yönetimi hep mağdur!

Galatasaray yönetimi Süper Lig'in hilesini buldu: Sürekli mağdur edebiyatı yap, "Ligi bitirtmeyiz" diye TFF, MHK'yı tehdit et, en küçük hatada hakemleri sosyal medyada linç ettir!

Bu baskıya kim dayanır?

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YÜZDE 70'İ YALAN SÖYLÜYOR!



Çağımızda pek çok insan sosyal medya uygulamaları, arkadaşlık ve flört siteleri üzerinden birbirleriyle tanışıyor.

Ancak insanlar genelde sanal alemde kendilerini olduklarından farklı göstermek, ilgi çekici olmak için yalanlar söylüyorlar.

GQ dergisinin anketine göre en çok yalan söyleyen erkekler çıktı.

16 ila 44 yaşlarındaki 604 erkek arasında gerçekleştirdiği ankete göre arkadaşlık uygulamalarında erkeklerin yüzde 70'i yalan söylüyor.







Erkeklerin yüzde 35'i yaşı, yüzde 28'i kariyeri, yüzde 27'siyse boyu hakkında yalan söylüyor. Yüzde 36'sı fotoğraflarında kendisini yanlış tanıtıyor.

Tek eşli ilişki yaşayan erkeklerin ise yüzde 21'i arkadaşlık uygulamalarını kullanmaya devam ediyor.

Ankete katılan erkeklerin, ayrıldıktan sonra eski sevgililerinin çıplak fotoğraflarını saklama ihtimali ise erkeklerde yüzde 29, kadınlardaysa yüzde 8.

Beni en çok şaşırtan fotoğraf saklama oranı oldu!

Kız, erkeği artık sevmiyor, ayrılmış. Hatta ondan nefret ediyor ama erkek o özel fotoğrafları saklamaya devam ediyor!

Ah şu erkekler! Hayatları yalan!

Bu anketin ana fikri de şu olsa gerek; erkeklere güven olmaz, özellikle de sanal alemde!

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NE ÇEKTİN BE CHARLES!



İngiltere Kralı 3. Charles, portre fotoğrafının resmi kurumlara, okullara asılmasını talep etti.

Talebin maliyetini de Sunday People gazetesi hesapladı: Tam 8 milyon sterlin.

Gazete "Ekonomik kriz zamanı utanç verici para israfı" diye manşetten haber yaptı. Bu duruma iktidar milletvekillerinden bile karşı çıkanlar var!







Ne çektin be Charles!

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth tahtı bırakmam diye inat etti. 70 yıl görevinde kaldı.

Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybedince sıra Charles'a gelebildi!

Tam krallığın tadını çıkaracakken, ülkedeki tüm resmi kurumlara ve okullara yakışıklı fotoğrafını astıracakken, medya ve birçok vekil buna karşı çıkıyor!

Kraliyet ailesinin servetinin değeri 28 milyar dolar. 8 milyon sterlini de Kral ödesin bari!

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Altyazı







"Bize göre başka türlü yaşamak salaklıktı. Bize göre b.ktan işlerde çalışıp maaşa talim eden, metroya binip faturalar için endişelenen örnek vatandaşlar yaşamıyorlardı... Onlar salaktı, korkaklardı. Bir şey istediğimizde, gidip alırdık." (Sıkı Dostlar)