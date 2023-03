Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022- 2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

Okullar uzatılmayacaksa kar ve deprem faciası yüzünden okulların kapalı kaldığı günlerdeki eğitim kaybı nasıl giderilecek?

Birçok veli bu sorunun yanıtını merak ediyor!

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okulların kapalı kaldığı süre uzayınca bazı bildikleri konuları unuttukları ve okula döndüklerinde motivasyonlarının düştüğü gözlemleniyor.







ÇOK TATİL YAPIYORUZ

Şimdi normalde 17 Nisan'da başlaması gereken ara tatilin, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı ile birleştirileceği konuşuluyor! Aslında ara tatilden önceki hafta sonu da hesaba katarsak 15 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar dokuz gün tatil yapmış olacağız!

Ne çok tatil yapıyoruz değil mi?

Yaz ve yarıyıl tatillerine ek olarak kasım ve nisan aylarında ara tatil yapıyoruz. Ayrıca dini ve resmi bayramlar var!

Genelde dini bayramlar hafta sonuna denk gelemediğinde bir haftayı kapsayacak şekilde uzatılıyor!

Bazen etkisiz kar yağışlarında ve fırtınaya dönüşmeyen rüzgârlı havalarda bile okulları tatil ediyoruz.

Çünkü büyükşehir belediyeleri iyi çalışmadıkları için faciaların yaşanmasından korkuluyor!

Çocukların tatil dönüşlerinde düşen motivasyonunu ve tekrar okula alışma sürecini de hesaba katın!

Özetle çocuklar tatil yapmaktan eğitim yapamıyorlar!

Ara tatil uygulaması çalışan anneler için de büyük yük! Ara tatilde tatile çıkan aile sayısı az!

Ara tatil yüzünden yaşanan iş saati kayıpları da ekonomiyi kötü etkiliyor.

Ara tatil uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

***



YENİ BİR ÇAĞ BAŞLADI

Biz seçim gündemine yoğunlaşmışken dünya, OpenAI şirketinin geliştirdiği prototip yapay zekâ sohbet robotu Chatgpt ve onun türevleri Microsoft'un Bing'i ile Google'ın Bard'ini konuşuyor.

Gelişmiş ülkeler yapay zekâ trenini kaçırmamak için sürekli projeler üretiyor.







Bill Gates, ChatGPT'yi son 40 yılın en büyük teknolojik gelişmesi ilan etti bile. Ayrıca 'yapay zekâ çağı'nın başladığını duyurdu.

Cep telefonu neyse ChatGPT, Bard de o olacak yakında. Hayatımızın birçok alanına 'yapay zekâ' yön verecek.

Gates'in de belirttiği gibi 'yapay zekâ' yavaş yavaş beyaz yakalı çalışanların yerini alacak.

Eğitimden bankacılığa, bazı sağlık hizmetlerinden medyaya birçok alanda yapay zekânın insanlara büyük yardımları dokunacak.

Aynı zamanda bu gelişme birçok beyaz yakalının işsiz kalmasına neden olacak! Bu da sınıfsal eşitsizliği artıracak.

Zengin daha çok, fakir ise daha az kazanacak.

Her şey anlatıldığı gibi tozpembe değil!

***



BİRLEŞİK KRALLIK'I GÖÇMENLER YÖNETİYOR

Pakistan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Sağlık Bakanı Hamza Yusuf (37), İskoçya'nın ilk Müslüman göçmen başbakanı oldu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Hint kökenli.







Demek ki, İskoçya ile İngiltere'yi artık göçmenler yönetiyor!

Ve en önemlisi "Birleşik Krallık birleşik kalacak mı?" sorusunun yanıtının ne olacağına, sürecin nasıl işleyeceğine iki göçmen başbakan karar verecek.

Hamza Yusuf'un William Wallace'ın yapamadığını yapıp İskoçya'yı tamamen İngiltere de koparıp ikinci 'Cesur Yürek' (Brave Heart) olma ihtimali var!

Görüyorsunuz; Birleşik Krallık, göçmenmiş, Müslümanmış vs. bu konulara hiç takılmıyor! Kim hak ediyorsa, o yönetsin diyorlar!

***



ERKEKLER NEDEN PİLATES YAPMIYOR?

Pilates denince akla genelde kadınların yaptığı egzersiz geliyor. Ve pilates salonlarında genelde kadınlar vardır.

Wall Street Journal haberine göre pop şarkıcı Harry Styles, NBA oyuncusu Kevin Durant ve New York Giants oyuncusu Dexter Lawrence gibi ünlülerin pilates yapmaya başlaması, erkeklerin bu egzersize olan ön yargısını kırmaya başlamış.

İyi de olmuş.







Türkiye'de de pilates topunun üstüne çıkacak cesur erkek sanatçılar olmalı.

Mutlaka pilates yapan erkek sanatçılar vardır ama bunu medyada paylaşmıyorlar.

Bence paylaşsınlar ve böylece pilates yaygınlaşsın.

Pilatesin sağladığı esnekliğe ve genel kas dengesine erkeklerin de ihtiyacı var!

***



EN İYİ 25 KORKU FİLMİ

IMDB sitesinin popüler olması bazen manipülasyona kapı aralıyor.

O yüzden film puanlaması konusunda Rotten Tomatoes ve Metacritic'i daha doğru buluyorum.

Eğer korku ve gerilim filmleri tutkunuysanız, Rotten Tomatoes'in eleştirmenlerin ve izleyicilerin puanlarını dikkate alarak 1998'den bu yana her yılın en iyi korku filmlerini sıraladığı listeyi tavsiye ederim:







1998: 'Ringu', 1999: 'Audition', 2000: 'Ginger Snaps', 2001: 'El espinazo del diablo', 2003: 'Janghwa, Hongryeon', 2004: 'Shaun of the Dead', 2005: 'The Descent', 2006: 'The Host', 2007: 'El Orfanato', 2008: 'Let the Right One In', 2009: 'Zombieland', 2010: 'Let Me In', 2011: 'The Cabin in the Woods', 2012: 'Sightseers', 2013: 'The Conjuring', 2014: 'The Babadook', 2015: 'Green Room', 2016: 'Train to Busan', 2017: 'Get Out', 2018: 'A Quiet Place', 2019: 'Us', 2020: 'His House', 2021: 'A Quiet Place: 2', 2022: 'X'.

Listedeki favori filmim ise 'Trainspotting'i çektiğinden beri yakından takip ettiğim Danny Boyle'ın 2002 yapımı '28 Days Later' filmi.

Bu film kendisinden sonra çekilen zombi temalı bütün dizi ve filmlere esin kaynağı oldu.

***



Altyazı

"Zengin olmak muhteşem. Süper kahraman olmak gibi... Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yetkililer size dokunamıyor. Kostüm de giyebiliyorsunuz. Sadece bu kostüm ünlü bir moda markası tarafından tasarlanmış oluyor." (Succession)