Özel okullarda önümüzdeki yıl eğitime yapılacak zam yüzde 65 ile sınırlandırıldı.

Bu oran 1, 5 ve 9. sınıflar hariç tüm eğitim kademeleri için geçerli olacak.

Yani bir çocuk dördüncü sınıfı bitirip aynı okulda beşinci sınıfa başladığında dışarıdan okula yeni gelen çocukla aynı ücreti ödeyecek.

Velilerin en çok kızdığı durum da bu! Avukatlar eski kayıt olan öğrencinin okula devam etmek istemesi durumunda indirim talep edebileceğini söylüyor.







Peki, okul bunu kabul etmezse ne olacak? Dava mı açılacak?

Okullar ayrıca yemek, kırtasiye gibi ek hizmet bedeli adı altında aldıkları ücretlere de ekstra zam yaptılar.

Yayınevlerinden aldıkları kitapları kar marjı koyarak satan okullar var!

Böylece özel okulların ücreti geçtiğimiz yıla göre katlandı.

Büyük paralar verilip özel okula yazdırılan çocuklar, eğitimi genelde asgari ücret ya da altında çalışan mutsuz öğretmenlerden alıyorlar!

Bu açıdan devlet okullarındaki öğretmenlerin durumu, özel okullardaki meslektaşlarına göre biraz daha iyi.

Gelen haberlere bakılırsa gelecek öğretim yılında özel okullardan devlet okullarına büyük bir göç yaşanabilir!

Talep azalırsa bazı özel okullar kapanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı artacak sınıf mevcutları için şimdiden önlem almalı!

***



SİBER GÜVENLİK ŞART!

Market ve yemek teslimat uygulaması Getir ve bünyesindeki BiTaksi'yi hacklediğini iddia eden bir hacker grup, sosyal medyada müşteri bilgileri paylaşıyordu.

Ve Getir, bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiğini doğruladı. Ancak söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığını belirtti.

Şirket ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığını açıkladı.

Öte yandan siber korsanların, bilgilerini ele geçirdikleri müşterilere, kredi kartı bilgilerinden tam isimlerine kadar birçok bilgiyi ele geçirdiklerine dair küfürlü mesajlar gönderdikleri iddia ediliyor.







Daha önce de veri sızdırılması olayları yaşanmıştı. İki yıl önce Yemeksepeti başta bir kısım kullanıcıların verilerinin sızdırıldığını doğruladı sonra o 'bir kısmı' diye bahsedilenlerin tam 21 milyon 504 bin kişi olduğu ortaya çıktı!

Umarım benzer bir vaka Getir'de yaşanmaz!

Birçok şirket bilgisayarlarına anti-virüs programı yükleyerek siber güvenlik yaptığını sanıyor.

Ya da yılda bir kez siber güvenlik testi yaptırmayı yeterli görüyorlar. Veri hırsızlığı yaşandığında ise sadece özür diliyorlar!

Şirketler siber güvenlik için uzman elemanlar çalıştırmayı bile gereksiz görüyorlar. Olan da vatandaşa oluyor! Hacker gruplarından veri satın alan suç çeteleri var.

O yüzden devletimiz veri hırsızlığının yaşandığı şirketlere daha sert önlemler almalı!

Siber güvenliği yetersiz olduğu için veri sızdıran şirketlere ağır cezalar kesilmeli!

***



YABANCILAR DOĞRU MU SÖYLÜYOR?

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız iki arkadaş; Thomas Jourdain (37) ve Marion Belloteau'nun (33) son durağı Elazığ oldu. Günde 80 kilometre yol kat eden ikiliden Jourdain şöyle konuştu:

"Türkiye ve insanları muhteşem. Hayatımda İlk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım. Yemekleri çok harika. İnsanları çoğu zaman bizi yemeğe, çaya ve uyumaya davet ediyor."

Türk misafirperverliğiyle karşılaşmış tipik yabancı yorumu değil mi?

Ama bu yorum sosyal medyada ise şöyle karşılık buldu:







"Kapıdan yeni girmişler belli ki..."

"Müge Anlı izletmek lazım bunlara..."

"İtalyan gelin olayından haberleri yok anlaşılan."

"Fazla gitmeyin bence..."

Biz mi kendimizi çok kötülüyoruz, yoksa yabancılar doğru mu söylüyor?

Evet, 'İtalyan gelin' Pippa Bacca ve arkadaşı Silvia Moro, 8 Mart 2008'de "Barış Gelini" adını verdikleri projeyle barış ve sevgi mesajı vermek için Milano'dan yola çıkmışlardı.

İki kadın, otostopla yaptıkları yolculuklarında Gebze'ye geldiklerinde Bacca, tır şoförü Murat Karataş tarafından kaçırılıp tecavüze uğradı ve boğularak öldürüldü.

Dünyanın hemen hemen her yerinde her gün insan kaçırma, tecavüz ve cinayetler işleniyor.

Örneğin çok güvenli ve medeni bir ülke kabul edilen İsveç, dünyada tecavüz suçu oranı en yüksek altıncı ülke!

İsveç'te 2020 yılında her 100 bin kişiden 63.5'i tecavüze uğradı.

Türkiye 119 ülkenin yer aldığı listede 99. sırada. Türkiye; Almanya, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi ülkelerdeki tecavüz oranlarına göre daha iyi bir görüntü çiziyor.

Elbette güvenliği daha da artıracak önlemler almalıyız.

***



TOPLU TAŞIMA BEDAVA!

Lüksemburg'da bedava toplu taşıma uygulaması üçüncü yılını tamamladı.

Ücretsiz toplu taşımanın bütçeye büyük ama Lüksemburg'un yüz ölçümü sadece 2 bin 586 km². Nüfusu ise 640 bin!







Lüksemburg finans merkezi olduğu için Avrupa'nın en zengin ülkesi ama insanları hafta içi genelde özel araçları yerine ücretsiz tren ve otobüsleri kullanıyorlar.

Böylece hava kirliği ve iklim değişimiyle mücadele de daha kolay oluyor. İstanbul'da bir sürücü yoğun trafikte seyahat başına 33 dakika kaybediyor.

Trafikte harcanan benzinin parasal karşılığı ile toplu taşıma belli oranda finanse edilse bile daha huzurlu ve temiz bir şehre sahip olabiliriz.

***



ALTYAZILI GÖZLÜK

Bir yazılım şirketi, işitme engelliler için insanların konuşmalarını altyazı şeklinde aktaran yapay zeka destekli bir gözlük tasarladı. İddialara göre yazılımın ses tanıma özelliği, kimin konuştuğunu bile belirleyebiliyor. Aynı zamanda uygulama kapsamında konuşmaların çeşitli dillere de çevrilmesi bekleniyor.







Uygulama bir cep telefonu ile senkronize olarak çalışacak. İşitme engelliler için güzel bir haber!

Keşke gezegenimizin kaynakları akılcı ve çevreci bir anlayışla daha çok bilim ve teknolojideki gelişmelere kullanılsa...