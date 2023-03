Türkiye 47 gün önce büyük bir deprem felaketi yaşadı. Enkazlarda aramakurtarma çalışmaları bittiği gibi 11 ilde depremde yıkılan yapıların yerine yenilerin yapılması için harekete geçildi.

Depremzedelerin aklındaki önemli sorulardan biri; konutların söz verildiği gibi bir yılda tamamlanıp tamamlanmayacağı.

Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu soruya yanıt olabilecek şu açıklamayı yaptı:

"Şu ana kadar da 11 ilde inşaat için yapılan sözleşmeler 46 bin 300'e ulaştı. Fiilen 46 bin 300 konutumuz şu an itibarıyla başlamış oldu...







Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 11 ilimizde toplamda 213 bin konutun yapımını başlatacağız.

Şu an itibariyle 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde hem de ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız."

Peki, Altılı Masa seçimi kazandı diyelim. Bu konutlar söz verildiği gibi bir yılda bitirilip teslim edebilecekler mi?

İşte bu soruya kimse net bir cevap veremiyor. Millet İttifakı'ndan biz başa gelirsek şu kadar ev yapacağız... Konutların planlaması, inşaat takvimi, depremzedelere dağıtımı ve hangi müteahhitlerle anlaşılacağı gibi önemli konularda bir açıklama yapılmıyor.

Galiba Millet İttifakı'nın da Cumhur İttifakı'nın konutları en kısa sürede teslim edeceğine güvenleri tam...

Güvenmeseler kendi inşaat takvimlerini açıklarlardı değil mi?

***



AYRILIK ACISI ÇEKENLERE DESTEK

Yeni Zelanda hükümeti, ayrılık acısı çeken gençlere destek sağlamak için yeni bir proje başlattı.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı, 'Daha İyi Sev' (Love Better) adlı programla ilişkileri sonlanan gençlere, bu zorlu süreci daha sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımlara ve podcast yayınlara destek vereceğini açıkladı.

Yani hükümet, ilişkileri sonlanan gençlerin nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattıkları sosyal medya paylaşımlarının hazırlanmasına bütçe ayıracak.







Bizde ayrılık acısı çekene bir dal sigara uzatılır, "Boşver sana yenisi mi yok?" denilir ve geçilirdi.

5 milyon nüfuslu, bizim gibi sorunlu komşuları olmayan küçük ada ülkesi olan Yeni Zelanda'nın fazla derdi ve sorunu yok tabi ki!

İşte böyle can sıkıntısından destek programları açıklıyorlar.

Şaka bir yana ülkedeki en büyük sorunlardan biri, 16-24 yaşlarındaki 10 gençten 6'sı ayrılık sonrasında zarar verici eylemlerde bulunuyormuş!

Seviyorum böyle küçük dertleri olan ülkeleri...

***



ÖLDÜKTEN SONRA YAYINLANACAK

'Shape of You', 'Thinking Out Loud' gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Ed Sheeran, ölümünden sonra bir albüm yayınlayacağını açıkladı.

5 Mayıs'ta yayımlanacak albümü "-"nin ardından en az 5 albüm daha yayınlamayı planlayan ünlü İngiliz şarkıcı, vasiyet albümünün hazırlıklarına da şimdiden başladı.







"Bu 'mükemmel' albümü hayatımın geri kalanında yavaşça hazırlamak istiyorum" diyor.

Sheeran 32 yaşında. Beş albüm mantıklı. Belli bir yaştan sonra üretkenlik gidiyor zaten.

Vasiyet albümü gerçekten parlak bir fikir. Sheeran, hayatını damıtarak bu albümü hazırlar herhalde.

Bu fikrin en kötü tarafı ise albüm piyasaya çıktığında yaratıcısının hayatta olmayacak olması.

Sheeran, insanların albüm hakkında ne konuştuklarını da duyamayacak.

Kim bilir belki de öbür taraftan gelişmeleri takip eder!

***



RUSYA ENVANTER YENİLİYOR

Rusya Ordusu, Sovyetler Birliği döneminden kalan T-54 ve T-55 tanklarını Ukrayna'ya göndermeye başladı.

Rusya'nın savaşta çok tank kaybetmesi askeri çevrelerde tartışılan bir konu.

Bu durumun en temel sebebi; T serisi tankların mühimmat depolarının, taretin hemen altında ve ilave zırh korumasından mahrum bir şekilde konumlandırılmış olması.







Tanklar isabet alınca büyük oranda infilak ediyorlar.

T serisi tankların taretleri küçük ve kavisli yapılarak düşman atışlarında hedef küçültme sağlanıyordu ama günümüz savaşlarında bu durum büyük bir dezavantaj.

Ama Rusya'da Sovyetler döneminden 5 bin tankın kaldığı tahmin ediliyor.

Yani o kadar çok eski model tank var ki, hazır savaş varken sanki silah envanteri yeniliyorlar!

***



NEDEN PLAY-OFF OLMALI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon Süper Lig'de iki takımın küme düşeceğini ve seneye ligin 20 takımla oynanacağını açıkladı.

Hatayspor ve Gaziantep ligden çekildikleri için maç sayısı düşmüştü. Rekabet azalmıştı. Bu son karardan sonra da küme düşecekler ve Avrupa'ya gidecekler belli oldu gibi. Şimdi birçok takım amaçsız kalacak! Başta play-off'a karşıydım ama lig bu haliyle adil değil artık.







Şampiyonluğa oynayan takımlar hem daha az maç yapacaklar hem de ligde hedefi kalmamış takımlarla oynayacaklar ve böylece puan kaybı riski azalacak. Galatasaraylılar, lider oldukları için playoff istemiyorlar. Peki, milli aradan sonraki hafta puan kaybetseler yine play-off'u istemezler mi?

***



EKMEK 1 LİRA

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca halk ekmek fırınında 210 gram ekmeği 1 TL'den satacağını açıkladı.

Ayrıca her gün ihtiyaç sahiplerine de askıda ekmek uygulaması ile ücretsiz ekmek dağıtılacak.

Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan güzel bir uygulama.







Bu Ramazan önceliğimiz depremden etkilenen iller olacak. Yardımlar inşallah artarak devam eder.

Bu yardımlaşma ruhuna market zincirleri, perakendeciler ve çarşı-pazar esnafı da katılmalı!

Özellikle bu Ramazan yardımlaşmaya çok ihtiyacımız var.

Ramazan'ın bereketi paylaştıkça artar!